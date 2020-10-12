8 отзывов оставили туристы

  1. Россия
  2. Экскурсии

Ярославль — любовь с первого взгляда

Увидеть символы города и услышать о них нескучные рассказы на авто-пешеходной экскурсии

4.4
8 отзывов
Руслан
Руслан – Гид из Ярославля
Вы проедете по историческому центру, Толчковской и Коровницкой слободам и рассмотрите старинные храмы, торговые площади и купеческие дома.

А я весело 🥳 и непринужденно расскажу, чем жил и живет Ярославль: почему его построили именно в этом месте, как в 17 веке он стал одним из главных городов страны и чем он славится сегодня.
Задать вопросОбычно отвечает за 51 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 4 100 ₽ за экскурсию

    Заказать экскурсию
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Самое-самое в Ярославле
Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: церковь ⛪ Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре. А также узнаете, как чудом дважды спаслась от гибели церковь Ильи Пророка, чем знамениты фризы ярославских храмов, почему местные купцы торговали без пошлины, а некоторые из них подчинялись только царю.

Экскурсия-спектакль
Будучи по профессии театральным режиссером и актером, я отношусь к каждой экскурсии 🧭 как к хорошему спектаклю: она должна быть эмоциональной и цеплять за живое. Театр — искусство сиюминутное, он творится здесь и сейчас. Поэтому у меня не бывает одинаковых экскурсий, каждый раз я подстраиваюсь под интересы, настроение и эмоции путешественников.

Организационные детали

Я заберу вас из любой гостиницы города и после экскурсии высажу там, где вы пожелаете.

Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда
Ярославль — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Руслан
Руслан
Меня зовут Руслан, я живу в Ярославле более 20 лет. Половину из них работал научным сотрудником в местном художественном музее. А в 2008 году начал водить экскурсии по городу. Со временем мне удалось вычленить из огромного объема информации о Ярославле действительно интересные путешественникам факты и детали. Так что, вы не услышите от меня никому не нужные даты и малоизвестные фамилии — вас ждет только самое важное и любопытное!
Напишите мне

8 отзывов оставили туристы

12 октября 2020
Экскурсия прошла хорошо, но нам не хватило актуальной информации о городе. жизни и жителях. С точки зрения истории - вопросов нет. Удобно, что на машине)
29 сентября 2020
Наш гид, Руслан, очень много знает об истории Ярославля. Он показал нам необыкновенно красивые и уникальные храмы. Понравилось то, как был построен маршрут - мы ехали от окраины в центр, и завершили экскурсию возле стен Спасо-Преображенского монастыря. Это позволило нам за один день увидеть достопримечательности, достаточно отдалённые от обычных туристических мест. А потом мы уже сами гуляли по центру города. Немного смазала впечатление чрезмерная перегруженность экскурсии разными техническими подробностями- кубометрами и килограммами. Было гораздо интереснее слушать о разных людях, сыгравших заметную роль в истории города.
28 сентября 2020
Не понравится экскурсия тем, кто любит ходить пешком. Общие фразы практически из окна автомобиля.
Руслан
Ответ гида:Екатерина, авто-пешеходная экскурсия предполагает, передвижение на автомобиле к главным экскурсионным точкам, там мы выходим и происходит знакомство и рассказ о памятнике. Простите меня за то, что я в дороге вам тоже беспрестанно что-то рассказывал, потому что сказать мне о городе есть что. Я уже тринадцатый год вожу экскурсии и постоянно черпаю новую информацию. В следующий раз заказывайте, пожалуйста, пешеходную экскурсию, тем более, что стоит это гораздо дешевле. Вероятно, негативный осадок оставила дополнительная оплата трансфера, но об этом есть информация на сайте в описании экскурсии. В будущем, пожалуйста, более внимательно читайте условия при бронировании. Но, тем не менее, спасибо вам большое за отзыв, я буду вынужден включить трансфер в стоимость экскурсии.
23 сентября 2020
Хорошая экскурсия, удобно, что на машине. Много удалось увидеть, пешком устали бы. Спасибо Руслану!
20 сентября 2020
Экскурсия понравилась. Гид хорошо рассказывает об истории города, связывает её с событиями давно минувших дней в России. Узнал много интересных фактов о Ярославле. Безусловно рекомендую эту экскурсию гостям города. Из пожеланий: показалось, что 3 часа, которые пролетели, как один миг, недостаточно. Время на это мероприятие можно увеличить. Спасибо.
13 сентября 2020
Спасибо! Все отлично! ГИД на авто и показал именно нетуристические но не менее интересные места!
6 сентября 2020
Очень познавательно провели время. Экскурсия была интересной, а храмы действительно поразили своим величием. Руслан гид знает свое дело, и было увлекательно его слушать. Так же удобство: нас забрали и привезли после экскурсии опять к отелю. Возможно в экскурсии мне не хватало последовательности изложения материала гидом. В целом все 5 баллов за экскурсию.
31 августа 2020
Индивидуальную экскурсию заказываем первый раз, поэтому не с чем сравнить. Владение материалом и ключевые факты из истории города у Руслана - на пятерку. Маршрут в основном по церквям. Но наверное это и есть главные достопримечательности города. Экскурсия проходит на авто - было очень удобно, т. к. шел дождь и многие объекты были далеко. Фактами и датами Руслан не грузил, только самое важное, а так же ответы на вопросы, если тему хотелось раскрыть. Лично мне очень понравилось.

Руслан проводит ещё 2 экскурсии

Монастыри и храмы земли Ярославской
скидка10%
5500
4 950
4.5 часов
Монастыри и храмы земли Ярославской
1 отзыв
Объехать главные памятники церковного зодчества в городе и понять их ценность
Многоликий Ярославль
скидка10%
2500
2 250
2 часа
Многоликий Ярославль
Погулять по историческому центру и увидеть главные и тайные места старинного города

Еще несколько необычных экскурсий в Ярославле

Ярославль вдоль и поперек
520
2.5 часа
Ярославль вдоль и поперек
283 отзыва
Ежедневная обзорная прогулка по историческому центру и колоритным уголкам древнего города
Обзорная экскурсия по Ярославлю
2 600
2.5 часа
Обзорная экскурсия по Ярославлю
269 отзывов
Прогулка по историческому центру города — объекту наследия ЮНЕСКО
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
3 250
2 часа
Обзорная экскурсия по центру Ярославля
173 отзыва
Красота и уникальность города в его набережных, монастырях и бульварах — прогулка с историком
Ярославль: невыдуманные истории
3 000
2 часа
Ярославль: невыдуманные истории
78 отзывов
Интересные сюжеты, ярославская смекалка и секреты города в незаметных деталях
Ярославль по-настоящему
2 600
2.5 часа
Ярославль по-настоящему
75 отзывов
Нескучно о храмах, древностях и современной жизни одного из самых старых городов России
Вечерний Ярославль
2 500
2 часа
Вечерний Ярославль
62 отзыва
Пешеходная экскурсия по историческим местам с акцентом на памятниках Золотого века