8 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Самое-самое в Ярославле

Вы увидите главные достопримечательности 🏛️ города: церковь ⛪ Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре. А также узнаете, как чудом дважды спаслась от гибели церковь Ильи Пророка, чем знамениты фризы ярославских храмов, почему местные купцы торговали без пошлины, а некоторые из них подчинялись только царю.

Экскурсия-спектакль

Будучи по профессии театральным режиссером и актером, я отношусь к каждой экскурсии 🧭 как к хорошему спектаклю: она должна быть эмоциональной и цеплять за живое. Театр — искусство сиюминутное, он творится здесь и сейчас. Поэтому у меня не бывает одинаковых экскурсий, каждый раз я подстраиваюсь под интересы, настроение и эмоции путешественников.

Организационные детали

Я заберу вас из любой гостиницы города и после экскурсии высажу там, где вы пожелаете.