8 отзывов оставили туристы

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Ярославль - любовь с первого взгляда

Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Представьте себя путешественником по времени, исследующим уголки исторического Ярославля. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать дух древнего города. Вас ждут удивительные рассказы о старинных храмах, торговых
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площадях и купеческих домах.

Откройте для себя, как Ярославль стал одним из главных городов России в 17 веке и что делает его таким особенным сегодня. Вас ожидает не просто экскурсия, а настоящее приключение, полное открытий и впечатлений

5
219 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная экскурсия-спектакль от театрального режиссера
  • 🏛️ Посещение главных достопримечательностей Ярославля
  • 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле с кондиционером
  • 🎁 Сувенир в подарок каждому участнику
  • 🕵️‍♂️ Интересные исторические факты и легенды о городе

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Ярославле - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город утопает в зелени, а достопримечательности открыты для посещения. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Ярославля, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Ярославль - любовь с первого взгляда
Ярославль - любовь с первого взгляда
Ярославль - любовь с первого взгляда

Что можно увидеть

  • Церковь Рождества Христова
  • Кирилло-Афанасьевский монастырь
  • Храм Николы Надеина
  • Церковь Иоанна Предтечи
  • Церковь Ильи Пророка

Описание экскурсии

Самое-самое в Ярославле

Вы увидите главные достопримечательности города: церковь Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре. А также узнаете, как чудом дважды спаслась от гибели церковь Ильи Пророка, чем знамениты фризы ярославских храмов, почему местные купцы торговали без пошлины, а некоторые из них подчинялись только царю.

Экскурсия-спектакль

Будучи по профессии театральным режиссером и актером, я отношусь к каждой экскурсии как к хорошему спектаклю: она должна быть эмоциональной и цеплять за живое. Театр — искусство сиюминутное, он творится здесь и сейчас. Поэтому у меня не бывает одинаковых экскурсий, каждый раз я подстраиваюсь под интересы, настроение и эмоции путешественников.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером Шкода Октавия Тур. Если вас 5-6 человек (или вам нужен более просторный автомобиль) дополнительно оплачивается минивэн, стоимость — 1800 ₽ за час. Если вас 7-10 человек — дополнительно оплачиваются 2500 ₽ за час
  • Я заберу вас из любой гостиницы города и после экскурсии высажу там, где вы пожелаете
  • Можем поехать на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Стоимость экскурсии составит 7700 ₽
  • Вас ждёт сувенир в подарок
  • Экскурсию для вас проведу лично я, Руслан

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В любой гостинице города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3288 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург —
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мой второй дом. Но Ярославлю равных нет. Я жил здесь целый месяц, когда приехал на дипломную практику в ТЮЗ, как режиссер, и буквально влюбился в этот древний русский город. В его тихие улочки, красивейшие набережные, уникальную Стрелку, старинные храмы. И дал зарок — я буду здесь жить! С 1997 года я — в Ярославле. Вначале был театр при художественном музее, с 2008 года вожу экскурсии по городу. Получил диплом экскурсовода и теперь занимаюсь любимым делом — влюбляю туристов в свой любимый город. И поверьте, это никогда не надоест. Информации, архивных документов и тем для экскурсий все больше. Но никаких сухих дат и цифр, только главное про Ярославль. Мои эмоции — ваш восторг! Приезжайте в самый лучший город, чтобы убедиться в этом.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 219 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Очень хорошие впечатления от экскурсии! Больше всего понравилось сравнение былых исторических событий с настоящим временем!!!
Очень хорошие впечатления от экскурсии! Больше всего понравилось сравнение былых исторических событий с настоящим временем!!!
Очень хорошие впечатления от экскурсии! Больше всего понравилось сравнение былых исторических событий с настоящим временем!!!
Очень хорошие впечатления от экскурсии! Больше всего понравилось сравнение былых исторических событий с настоящим временем!!!
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Плеханова
все очень понравилось!
все очень понравилось!
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Анна
Огромное спасибо Руслану за замечательную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Понравилось и маленькой дочке 9 лет, и подростку 14 лет, и двум барышням 19 и 20 лет, и даже мужу, которого очень проблематично заинтересовать. Глубокие знания в сочетании с легкостью подачи материала -это редко встречающийся талант экскурсовода. Рекомендую к посещению!
Огромное спасибо Руслану за замечательную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Понравилось и маленькой дочке 9 лет,
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Спасибо, Анна за отзыв и за фото! А с вашим мужом мы нашли общий язык и со взаимным интересом с удовольствием секретничали:) пока вы смотрели фрески Покровского храма.
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Елена
Спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию. Руслан профессионал высокого уровня. Все детально,а самое главно интересно,подробно все рассказал,показал и ответил на вопросы. Рекомендую от всей души эту экскурсию и Гида Руслана Всех благ
Спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию. Руслан профессионал высокого уровня. Все детально,а самое главно интересно,подробно все
Спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию. Руслан профессионал высокого уровня. Все детально,а самое главно интересно,подробно все
Спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию. Руслан профессионал высокого уровня. Все детально,а самое главно интересно,подробно все
Руслан
Руслан
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и прекрасные фото! Вы прямо профессиональный фотограф! Очень атмосферно!
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A
Большое спасибо за увлекательную экскурсию
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Ковалёва
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому в свой город и отличному рассказчику. Благодарим за отличные впечатления об Ярославле. СПАСИБО ‼️
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому+2
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому
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