8 отзывов оставили туристы

Представьте себя путешественником по времени, исследующим уголки исторического Ярославля. Эта экскурсия позволит вам не только увидеть, но и почувствовать дух древнего города. Вас ждут удивительные рассказы о старинных храмах, торговых
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная экскурсия-спектакль от театрального режиссера
- 🏛️ Посещение главных достопримечательностей Ярославля
- 🚗 Комфортное путешествие на автомобиле с кондиционером
- 🎁 Сувенир в подарок каждому участнику
- 🕵️♂️ Интересные исторические факты и легенды о городе
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии в Ярославле - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, город утопает в зелени, а достопримечательности открыты для посещения. Весной и осенью, в апреле, мае, сентябре и октябре, также можно насладиться красотой Ярославля, но стоит учитывать возможные дожди и более прохладную погоду. Зимой экскурсия возможна, но стоит быть готовым к холодам и снегу.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Церковь Рождества Христова
- Кирилло-Афанасьевский монастырь
- Храм Николы Надеина
- Церковь Иоанна Предтечи
- Церковь Ильи Пророка
Описание экскурсии
Самое-самое в Ярославле
Вы увидите главные достопримечательности города: церковь Рождества Христова, Кирилло-Афанасьевский монастырь, храм Николы Надеина и церковь Иоанна Предтечи, изображенную на тысячерублевой купюре. А также узнаете, как чудом дважды спаслась от гибели церковь Ильи Пророка, чем знамениты фризы ярославских храмов, почему местные купцы торговали без пошлины, а некоторые из них подчинялись только царю.
Экскурсия-спектакль
Будучи по профессии театральным режиссером и актером, я отношусь к каждой экскурсии как к хорошему спектаклю: она должна быть эмоциональной и цеплять за живое. Театр — искусство сиюминутное, он творится здесь и сейчас. Поэтому у меня не бывает одинаковых экскурсий, каждый раз я подстраиваюсь под интересы, настроение и эмоции путешественников.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером Шкода Октавия Тур. Если вас 5-6 человек (или вам нужен более просторный автомобиль) дополнительно оплачивается минивэн, стоимость — 1800 ₽ за час. Если вас 7-10 человек — дополнительно оплачиваются 2500 ₽ за час
- Я заберу вас из любой гостиницы города и после экскурсии высажу там, где вы пожелаете
- Можем поехать на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида. Стоимость экскурсии составит 7700 ₽
- Вас ждёт сувенир в подарок
- Экскурсию для вас проведу лично я, Руслан
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любой гостинице города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 41% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3288 туристов
Я объездил всю нашу великую страну: от Владивостока до Выборга; от Кавказских гор до Ледовитого океана; от Карпат до Тянь-Шаня. Жил в Красноярске, Алма-Ате, Новосибирске, Москве, Улан-Уде, а Петербург —
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 219 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Очень хорошие впечатления от экскурсии! Больше всего понравилось сравнение былых исторических событий с настоящим временем!!!
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все очень понравилось!
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Огромное спасибо Руслану за замечательную экскурсию. Три часа пролетели незаметно. Понравилось и маленькой дочке 9 лет, и подростку 14 лет, и двум барышням 19 и 20 лет, и даже мужу, которого очень проблематично заинтересовать. Глубокие знания в сочетании с легкостью подачи материала -это редко встречающийся талант экскурсовода. Рекомендую к посещению!
Руслан
Ответ организатора:
Спасибо, Анна за отзыв и за фото! А с вашим мужом мы нашли общий язык и со взаимным интересом с удовольствием секретничали:) пока вы смотрели фрески Покровского храма.
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Спасибо огромное за прекрасно проведенную экскурсию. Руслан профессионал высокого уровня. Все детально,а самое главно интересно,подробно все рассказал,показал и ответил на вопросы. Рекомендую от всей души эту экскурсию и Гида Руслана Всех благ
Руслан
Ответ организатора:
Благодарю за отзыв и прекрасные фото! Вы прямо профессиональный фотограф! Очень атмосферно!
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A
Большое спасибо за увлекательную экскурсию
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Экскурсия "Ярославль - любовь с первого взгляда" была познавательная, содержательная и интересная. Спасибо Руслану- человеку влюблённому в свой город и отличному рассказчику. Благодарим за отличные впечатления об Ярославле. СПАСИБО ‼️
+2
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