Рыбинск – маленький анклав Санкт-Петербурга в центре России. В ходе обзорной экскурсии 🧭, Вы увидите Здание старой Хлебной Биржи - настоящее украшение города, а также единственный в мире памятник бурлаку и самый оригинальный монумент - Льву Ошанину. Прогуляетесь 👣 по главной улице - Крестовой, которая тянется вдоль Волги и напоминает Невский проспект.
Город фактически является воротами к огромному побережью Рыбинского моря 🌊 – отсюда удобно совершать прогулки по его просторам. В глубине вод Рыбинского моря потерялся затопленный город 🏙️ Молога, а музей 🖼 Мологского края Вы посетите в ходе экскурсии.
Что входит
Услуги гида-сопровождающего
Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
Экскурсия по Плесу
Экскурсия в музей Мологского края
Что не входит
Питание и напитки
Личные расходы (сувениры и др. )
Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю до Юршинского острова
Картинная галерея в Хлебной бирже
Музей "Нобели и нобелевское движение"
Экскурсия на пивной завод Дурдина
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.