Экскурсия по Рыбинску

Рыбинск – маленький анклав Санкт-Петербурга в центре России. В ходе обзорной экскурсии 🧭, Вы увидите Здание старой Хлебной Биржи - настоящее украшение города, а также единственный в мире памятник бурлаку и самый оригинальный монумент - Льву Ошанину. Прогуляетесь 👣 по главной улице - Крестовой, которая тянется вдоль Волги и напоминает Невский проспект.

Город фактически является воротами к огромному побережью Рыбинского моря 🌊 – отсюда удобно совершать прогулки по его просторам. В глубине вод Рыбинского моря потерялся затопленный город 🏙️ Молога, а музей 🖼 Мологского края Вы посетите в ходе экскурсии.