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Рыбинск – бурлацкая столица Поволжья

Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР – Гид из Ярославля
Посетите Рыбинск – маленький Санкт-Петербург в центре России.

Прогуляетесь 👣 по главной улице - Крестовой, которая тянется вдоль Волги и напоминает Невский проспект.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 1 900 ₽ за человека

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Рыбинск – бурлацкая столица Поволжья
Рыбинск – бурлацкая столица Поволжья

Что вы увидите

  • Здание старой Хлебной Биржи
  • единственный в мире памятник бурлаку
  • оригинальный монумент - Льву Ошанину
  • музей Мологского края
Экскурсия по Рыбинску
Рыбинск – маленький анклав Санкт-Петербурга в центре России. В ходе обзорной экскурсии 🧭, Вы увидите Здание старой Хлебной Биржи - настоящее украшение города, а также единственный в мире памятник бурлаку и самый оригинальный монумент - Льву Ошанину. Прогуляетесь 👣 по главной улице - Крестовой, которая тянется вдоль Волги и напоминает Невский проспект.
Город фактически является воротами к огромному побережью Рыбинского моря 🌊 – отсюда удобно совершать прогулки по его просторам. В глубине вод Рыбинского моря потерялся затопленный город 🏙️ Молога, а музей 🖼 Мологского края Вы посетите в ходе экскурсии.
Что входит
  • Услуги гида-сопровождающего
  • Транспорт (автомобиль, минивен или автобус в зависимости кол-ва человек в группе)
  • Экскурсия по Плесу
  • Экскурсия в музей Мологского края
Что не входит
  • Питание и напитки
  • Личные расходы (сувениры и др. )
  • Теплоходная прогулка по Рыбинскому морю до Юршинского острова
  • Картинная галерея в Хлебной бирже
  • Музей "Нобели и нобелевское движение"
  • Экскурсия на пивной завод Дурдина
Начало и место завершения
🚩 Ул. Павлика Морозова, д. 3, Ярославль
Рыбинск – бурлацкая столица Поволжья
Рыбинск – бурлацкая столица Поволжья
Рыбинск – бурлацкая столица Поволжья

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Я-ТУРОПЕРАТОР
Я-ТУРОПЕРАТОР
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