1 отзыв оставили туристы

Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день на вашем авто
Посетить живописные старинные города на Волге и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»
Расположенный на семи холмах и двух берегах, Тутаев очарует вас средневековыми храмами, фресками и древними иконами.
А старый Рыбинск запомнится купеческим центром 19 века, искусственным морем и удивительными достижениями советской эпохи. Я помогу вам раскрыть богатую историю городов и расскажу, с какими знаменитыми людьми они связаны!
Уже 800 лет историческое поселение Романов-Борисоглебск (ныне Тутаев) стоит на главной русской реке. Город исторически разделен на 2 части — чтобы исследовать его полностью, мы воспользуемся паромной переправой. На левом берегу вы увидите земляные валы Романова кремля и Крестовоздвиженский собор с фресками гения настенной живописи Гурия Никитина. А на правом — Воскресенский собор с образом «Спаса Всемилостивого», самой большой иконой в России. Кроме того, вы погуляете по Кустодиевскому бульвару, заглянете на Романовскую ярмарку и узнаете, как с Тутаевым связаны Ушаков, Толбухин и Терешкова.
Рыбинск — бурлацкая столица верхней Волги: про Хлебную биржу и дома купцов
Вы узнаете, как Рыбинск связан с литературой Ошанина, торговлей Нобелей и кинематографом братьев Шенкеров. Погуляете по старинным купеческим кварталам, заглянете на местный Невский проспект и сравните его с Северной столицей. Найдете единственный в мире памятник бурлаку, зайдете на Хлебную биржу и услышите о тысячелетнем пути Рыбинска от поселения Усть-Шексна до нашего времени. А также покатаетесь по окрестностям города и увидите искусственное «Рыбинское море», дамбы, шлюзы, плотины и ГЭС.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем транспорте
Переправа по Волге на лодке или пароме в Тутаеве не включена в стоимость — 120 рублей с человека (туда и обратно)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды — мы все хорошо знакомы с историей Тутаева и Рыбинска
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 45 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 2 часа
Провели экскурсии для 633 туристов
Я фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования — историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического читать дальшеуменьшить
наследия России.
Работаю гидом с 2010 года, в том числе за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Провожу экскурсии по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ с опытными коллегами-гидами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Татьяна
Артёму спасибо! Очень понравилось)
+2
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Светлана
Получили от экскурсии массу положительных эмоций, узнали много нового, пополнили копилку визуальных впечатлений. Маршрут по нашей просьбе был скорректирован, мы не ездили в Рыбинск, ограничившись двумя сторонами Тутаева. Поскольку любим читать дальшеуменьшить
знакомиться с новыми местами, никуда не торопясь. Артём учёл наши пожелания, подстроился. В результате путешествие оказалось просто прекрасным - успели много посмотреть, но при этом не слишком устали и сохранили остроту восприятия. А "воспринимать" на этой экскурсии есть что!!! Удивительные храмы, фрески Гурия Никитина, захватывающие виды на Волгу, скоростная переправа на лодках (восторг!), приятный музей-банк, замечательная "Горница" с вкуснейшим чаепитием… Очень довольны поездкой!
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Л
Любовь
Прекрасная экскурсия для тех, кто хочет больше узнать и прочувствовать российскую глубинку и Ярославскую область. Прекрасные города на Волге, каждый со своей изюминкой. Тихий провинциальный Тутаев с его храмами, тихими читать дальшеуменьшить
улочками и неповторимой атмосферой. И более индустриальный, второй по численности населения после Ярославля, Рыбинск. Это уже более цивилизованный город, так же со своей атмосферой - красивый центр, памятники, храмы и конечно Волга и Рыбинское водохранилище. Артем прекрасный рассказчик, который помог рассмотреть все эти красоты и интересно обо всем рассказать и показать. Мне все очень понравилось.
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Ирина
Не первый раз совершаем путешествия с Tripster. Всякий раз нас встречают прекрасные и грамотные экскурсоводы, влюбленные в свой край и с радостью рассказывающие о нем гостям. Не стала исключением и читать дальшеуменьшить
эта поездка. Большое спасибо Артему за то, что с удовольствием делился с нами своими знаниями, за прекрасно проведенное время. Особенно хочется отметить, что были учтены все наши пожелания и выбран наиболее удобный ДЛЯ НАС формат проведения экскурсии. Обязательно вернемся вновь. Есть еще много неохваченных взглядом мест, в которых обязательно хочется побывать и послушать увлекательный рассказ.
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Ирина
Нас было 18 человек из Петербурга и взрослые и дети. От экскурсии в восторге, экскурсовод Александр нас потряс знаниями истории, было очень познавательно, все слушали с большим интересом, на все наши вопросы Александр отвечал подробно, задавал нам вопросы, что могли то отвечали. всем слвеьуб
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Татьяна
Отличные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую!
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