1 отзыв оставили туристы

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Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!

Посетить живописные старинные города и раскрыть самобытный колорит «Ярославщины»

5
1 отзыв
Артём
Артём – Гид из Ярославля
Расположенный на семи холмах и двух берегах, Тутаев очарует вас средневековыми храмами, фресками и древними иконами.

А Рыбинск запомнится купеческим центром 19 века, искусственным морем и удивительными достижениями советской эпохи.

Я помогу вам раскрыть богатую историю 📖 городов и расскажу, с какими знаменитыми людьми они связаны!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 7 000 ₽ за экскурсию

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Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!

Что вас ожидает

Тутаев — образ кустодиевской провинции
Уже 800 лет историческое поселение Романов-Борисоглебск (ныне Тутаев) стоит на главной русской реке. Город 🏙️ разделен на 2 части — чтобы исследовать его полностью, мы воспользуемся паромной переправой. На левом берегу вы увидите земляные валы Романова кремля и Крестовоздвиженский собор с фресками гения настенной живописи Гурия Никитина. А на правом — Воскресенский собор с образом «Спаса Всемилостивого», самой большой иконой в России. Кроме того, вы погуляете по Кустодиевскому бульвару, заглянете на Романовскую ярмарку и узнаете, как с Тутаевым связаны Ушаков, Толбухин и Терешкова.

Рыбинск — бурлацкая столица ⭐️ верхней Волги
Вы узнаете, как Рыбинск связан с литературой Ошанина, торговлей Нобелей и кинематографом братьев Шенкеров. Погуляете по старинным купеческим кварталам, заглянете на местный Невский проспект и сравните его с Северной столицей. Найдете единственный в мире памятник бурлаку, зайдете на Хлебную биржу и услышите о тысячелетнем пути Рыбинска от поселения Усть-Шексна до нашего времени. А также покатаетесь по окрестностям города и увидите искусственное «Рыбинское море», дамбы, шлюзы, плотины и ГЭС.

Организационные детали

  • Если вы не на своей машине, транспортные расходы оплачиваются дополнительно: легковой автомобиль (иномарка) — 4500 рублей, минивэн — 6500 рублей
  • Переправа по Волге на лодке ⚓ или пароме в Тутаеве не включена в стоимость — 64 рубля с человека (туда и обратно)
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!
Верхневолжские сокровища: Тутаев и Рыбинск за 1 день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Артём
Артём
Мне 29 лет, я настоящий фанат своего дела и с гордостью называю себя исследователем истории и природы любимой родины. У меня два высших образования - историческое и музееведческое в области охраны культурного и исторического наследия России. Работаю профессиональным экскурсоводом с 2011 года, в том числе, за рубежом, и являюсь членом Русского географического общества. Также организовываю поездки по Золотому кольцу и многодневные туры по европейской части РФ.
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1 отзыв оставили туристы

2 августа 2020
Отличные впечатления от экскурсии! Однозначно рекомендую!

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