1 отзыв оставили туристы

Расположенный на семи холмах и двух берегах, Тутаев очарует вас средневековыми храмами, фресками и древними иконами. А старый Рыбинск запомнится купеческим центром 19 века, искусственным морем и удивительными достижениями советской эпохи. Я помогу вам раскрыть богатую историю городов и расскажу, с какими знаменитыми людьми они связаны!

Описание экскурсии

Тутаев — образ кустодиевской провинции

Уже 800 лет историческое поселение Романов-Борисоглебск (ныне Тутаев) стоит на главной русской реке. Город исторически разделен на 2 части — чтобы исследовать его полностью, мы воспользуемся паромной переправой. На левом берегу вы увидите земляные валы Романова кремля и Крестовоздвиженский собор с фресками гения настенной живописи Гурия Никитина. А на правом — Воскресенский собор с образом «Спаса Всемилостивого», самой большой иконой в России. Кроме того, вы погуляете по Кустодиевскому бульвару, заглянете на Романовскую ярмарку и узнаете, как с Тутаевым связаны Ушаков, Толбухин и Терешкова.

Рыбинск — бурлацкая столица верхней Волги: про Хлебную биржу и дома купцов

Вы узнаете, как Рыбинск связан с литературой Ошанина, торговлей Нобелей и кинематографом братьев Шенкеров. Погуляете по старинным купеческим кварталам, заглянете на местный Невский проспект и сравните его с Северной столицей. Найдете единственный в мире памятник бурлаку, зайдете на Хлебную биржу и услышите о тысячелетнем пути Рыбинска от поселения Усть-Шексна до нашего времени. А также покатаетесь по окрестностям города и увидите искусственное «Рыбинское море», дамбы, шлюзы, плотины и ГЭС.

Организационные детали