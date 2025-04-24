Мини-группа
до 1 чел.
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 16:00
1000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
4 мая в 14:00
11 мая в 09:30
4500 ₽ за экскурсию
Мини-группа
до 1 чел.
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Завтра в 14:00
3 мая в 10:30
1600 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия24 апреля 2025Спасибо Александру, интересная экскурсия, много необычных фактов и историй о городе. Рекомендую!
- ИИрина24 апреля 2025Полина молодец. Чувствуется очень любит свой город и дело, чем занимается. Всё очень хорошо рассказала, доступно. Спасибо большое 🤗
- ААндрей22 апреля 2025Достаточно неплохо, но можно чуть больше информации про современный город. Добавить обзор и историю театра, памятники в центре города, возможно пешеходную улицу.
- ААлла22 апреля 2025Посетили Ярославль. узнать, погрузиться в атмосферу города помогла экскурсовод Ирина. От нашей семьи выражаем благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию, с юмором, интересными фактами, заразила нас своей любовью к городу. После обзорной экскурсии по другому смотрели на Ярославль. Спасибо большое!
- ММирон21 апреля 2025Прекрасная экскурсия по прекрасному городу с великолепным гидом Александром. Рекомендую.
- ТТамара21 апреля 2025Экскурсия насыщенная, гид великолепный. Для данной экскурсии все великолепно.
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парк 1000-летия Ярославля»
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