Парк 1000-летия Ярославля – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк 1000-летия Ярославля» в Ярославле, цены от 1000 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Экспресс-свидание с Ярославлем
Пешая
1.5 часа
117 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Экспресс-свидание с Ярославлем
Начало: Музей-заповедник, Богоявленская площадь, 25к1
Расписание: пт, сб, вс в 11.00 и 15.00
Сегодня в 12:00
Завтра в 16:00
1000 ₽ за человека
Экскурсия - прогулка по историческому центру Ярославля
Пешая
2.5 часа
285 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по историческому Ярославлю: от князей до современности
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны
Начало: Площадь Волкова, памятник Ф. Волкову
Расписание: Ежедневно с 08:00 до 17:00 (каждые полчаса)
4 мая в 14:00
11 мая в 09:30
4500 ₽ за экскурсию
Ярославль - только самое лучшее на автобусе
На автобусе
3 часа
632 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Ярославль - только самое лучшее: обзорная автобусная экскурсия
Начало: Пл. Волкова (памятник Ф. Волкову)
Расписание: По графику. Группа от 10 до 40 человек
Завтра в 14:00
3 мая в 10:30
1600 ₽ за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Парк 1000-летия Ярославля»

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  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Парк Стрелка
  8. Советская площадь
  9. Церковь Ильи Пророка
  10. Ярославский кремль
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в мае 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Парк 1000-летия Ярославля" можно забронировать 3 экскурсии от 1000 до 4500. Туристы уже оставили гидам 1034 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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