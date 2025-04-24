Ю Юлия Экскурсия - прогулка по историческому центру Ярославля Спасибо Александру, интересная экскурсия, много необычных фактов и историй о городе. Рекомендую!

И Ирина Экспресс-свидание с Ярославлем Полина молодец. Чувствуется очень любит свой город и дело, чем занимается. Всё очень хорошо рассказала, доступно. Спасибо большое 🤗

А Андрей Экспресс-свидание с Ярославлем Достаточно неплохо, но можно чуть больше информации про современный город. Добавить обзор и историю театра, памятники в центре города, возможно пешеходную улицу.

А Алла Ярославль - только самое лучшее на автобусе Посетили Ярославль. узнать, погрузиться в атмосферу города помогла экскурсовод Ирина. От нашей семьи выражаем благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию, с юмором, интересными фактами, заразила нас своей любовью к городу. После обзорной экскурсии по другому смотрели на Ярославль. Спасибо большое!

М Мирон Экскурсия - прогулка по историческому центру Ярославля Прекрасная экскурсия по прекрасному городу с великолепным гидом Александром. Рекомендую.