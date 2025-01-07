Откройте Ярославль глазами кинематографа! Прогулка по историческому центру и набережной, места съёмок культовых фильмов, легенды о театрах и киностудиях, мистические истории и памятник Афоне. Экскурсия, которая удивит и новичков, и знатоков города.
Описание экскурсии
Кино и история Ярославля Приглашаем вас на авторскую экскурсию, где Ярославль предстанет не только как древний город на Волге, но и как огромная съёмочная площадка отечественного кино. Вы прогуляетесь по историческому центру и Волжской набережной, увидите знаменитую Стрелку — место слияния Волги и Которосли, а также побываете там, где снимались культовые фильмы и сериалы: «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж», «Мосгаз» и многие другие. Что вас ждёт:
- Дом дореволюционной постройки, где располагался легендарный электротеатр «Волшебные грёзы». Именно здесь в 1913 году состоялась мировая премьера фильма «Драма на Волге или дочь купца Башкирова» — первого в мире психологического триллера! Здесь же показывали и самый дорогой фильм своего времени до Первой мировой войны — «Стенька Разин».
- Знакомство с первым профессиональным русским театром, основанным самим Фёдором Волковым.
- Истории о крепости XVII века, в которой в советские годы работала Первая Народная Всесоюзная студия документальных фильмов «Юность».
- Памятник Афоне у одноимённой пивной — одно из самых любимых мест жителей и гостей города.
Легенды и мистика здания, где сегодня располагается Ярославский государственный театральный институт. Эта экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Ярославле, и тем, кто уже не раз гулял по его улицам. Город откроется вам с новой, «кинематографической» стороны! Важная информация:.
Легенды и мистика здания, где сегодня располагается Ярославский государственный театральный институт. Эта экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Ярославле, и тем, кто уже не раз гулял по его улицам. Город откроется вам с новой, «кинематографической» стороны! Важная информация:.
В праздничные дни +1500 рублей к основной стоимости экскурсии.
Время по согласованию с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волковский театр
- Знаменская башня
- Электротеатр «Волшебные грезы»
- Ярославский Арбат
- Советская площадь
- Храм Ильи Пророка
- Губернаторский дом
- Волжская набережная
- Стрелка
- Которосльная набережная
- Храм Спаса-на-граду
- Памятник Афоне
- Торговые ряды
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ф. Волкова, памятник Ф. Волкову, Ярославль
Завершение: Волковская площадь, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В праздничные дни +1500 рублей к основной стоимости экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Экскурсовод Егор. Класс, очень интересно, театрально-киношная история перемежается с историей города и страны. Позитивно и с юмором рассказ об исторических личностях и известных горожанах.
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О
Егор прекрасно провел экскурсию, никакой нудятины, выжимка, очень интересно! Благодарим от всей души.
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М
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Е
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О
Мы выбрали тематическую экскурсию, потому что обзорная у нас уже была. Экскурсия была индиаидуальная. Экскурсовод потратил кучу времени на факты из обзорной экскурсии, пришлось задавать конкретные вопросы, чтобы узнать что-то про кинематографический Ярославль. Давал недостоверные факты, которые мы точно знали по роду своей работы. И выглядел простуженным, что напрягало всю экскурсию.
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