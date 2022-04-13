В этой авторской программе у Вас будет уникальная возможность не только прогуляться по историческому центру Ярославля, Волжской набережной, увидеть знаменитую стрелку (слияние двух рек), но увидеть места съемок знаменитых фильмов и сериалов отечественного кинематографа. «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж», « Мусорщик», «Мосгаз», «Женщины», «Мать», «Ростов», «Котовский», «Аритмия», «Исаев» и многие другие киноленты и их персонажи оживают на улицах нашего города.

Я покажу Вам дореволюционный дом, в котором находился легендарный электротеатр «Волшебные грезы». Именно в нем в 1913 году состоялась мировая премьера – был показан фильм «Драма на Волге или дочь купца Башкирова». Я расскажу историю первого в мире психологического триллера! Здесь был показан самый высокобюджетный фильм в мире до первой мировой войны – « Стенька Разин».

Мы поговорим и увидим первый русский профессиональный театр основанный Федором Волковым.

В твердыне 17 века в Советское время работала Первая Народная Всесоюзная студия документальных фильмов «Юность».

Увидим памятник Афоне, у одноименной пивной! Очень популярное место для жителей гостей города, где можно вдохнуть дух той эпохи.

Расскажу о мистике здания, в котором располагается Ярославский Государственный Театральный институт.

Экскурсия будет интересна не только людям посетившим город впервые, но и тем, кто в нашем городе бывал не раз.