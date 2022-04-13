Театрально-Киношный Ярославль

Театрально-Киношный Ярославль
Театрально-Киношный Ярославль
Театрально-Киношный Ярославль
Театрально-Киношный Ярославль
Театрально-Киношный Ярославль
Театрально-Киношный Ярославль
Театрально-Киношный Ярославль

Что вас ожидает 🤩

  • Волковский театр
  • Знаменская башня
  • Электротеатр "Волшебные грезы"
  • Ярославский Арбат (ул. Кирова)
  • Советская площадь и храм Ильи Пророка
  • Губернаторский дом
  • Волжская набережная
  • Стрелка
  • Которосльная набережная
  • Храм Спаса на граду
  • Памятник Афоне. Торговые ряды
В этой авторской программе у Вас будет уникальная возможность не только прогуляться по историческому центру Ярославля, Волжской набережной, увидеть знаменитую стрелку (слияние двух рек), но увидеть места съемок знаменитых фильмов и сериалов отечественного кинематографа. «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж», « Мусорщик», «Мосгаз», «Женщины», «Мать», «Ростов», «Котовский», «Аритмия», «Исаев» и многие другие киноленты и их персонажи оживают на улицах нашего города.
Я покажу Вам дореволюционный дом, в котором находился легендарный электротеатр «Волшебные грезы». Именно в нем в 1913 году состоялась мировая премьера – был показан фильм «Драма на Волге или дочь купца Башкирова». Я расскажу историю первого в мире психологического триллера! Здесь был показан самый высокобюджетный фильм в мире до первой мировой войны – « Стенька Разин».
Мы поговорим и увидим первый русский профессиональный театр основанный Федором Волковым.
В твердыне 17 века в Советское время работала Первая Народная Всесоюзная студия документальных фильмов «Юность».
Увидим памятник Афоне, у одноименной пивной! Очень популярное место для жителей гостей города, где можно вдохнуть дух той эпохи.
Расскажу о мистике здания, в котором располагается Ярославский Государственный Театральный институт.
Экскурсия будет интересна не только людям посетившим город впервые, но и тем, кто в нашем городе бывал не раз.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешеходная экскурсия
Что не входит
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ф. Волкова, памятник Ф. Волкову
Завершение: Волковская площадь. Знаменская башня
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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