Кино и история Ярославля Приглашаем вас на авторскую экскурсию, где Ярославль предстанет не только как древний город на Волге, но и как огромная съёмочная площадка отечественного кино. Вы прогуляетесь по историческому центру и Волжской набережной, увидите знаменитую Стрелку — место слияния Волги и Которосли, а также побываете там, где снимались культовые фильмы и сериалы: «Афоня», «Большая перемена», «Экипаж», «Мосгаз» и многие другие. Что вас ждёт:

Дом дореволюционной постройки, где располагался легендарный электротеатр «Волшебные грёзы». Именно здесь в 1913 году состоялась мировая премьера фильма «Драма на Волге или дочь купца Башкирова» — первого в мире психологического триллера! Здесь же показывали и самый дорогой фильм своего времени до Первой мировой войны — «Стенька Разин».

Знакомство с первым профессиональным русским театром, основанным самим Фёдором Волковым.

Истории о крепости XVII века, в которой в советские годы работала Первая Народная Всесоюзная студия документальных фильмов «Юность».

Памятник Афоне у одноимённой пивной — одно из самых любимых мест жителей и гостей города.

Легенды и мистика здания, где сегодня располагается Ярославский государственный театральный институт. Эта экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Ярославле, и тем, кто уже не раз гулял по его улицам. Город откроется вам с новой, «кинематографической» стороны! Важная информация:.

Легенды и мистика здания, где сегодня располагается Ярославский государственный театральный институт. Эта экскурсия будет интересна и тем, кто впервые в Ярославле, и тем, кто уже не раз гулял по его улицам. Город откроется вам с новой, «кинематографической» стороны! Важная информация:.

В праздничные дни +1500 рублей к основной стоимости экскурсии.