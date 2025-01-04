Ярославль для меня — город-вдохновение. Я исследую его много лет и постоянно открываю для себя поистине невероятные факты.
С радостью поделюсь ими с вами! А также покажу самые интересные и красивые достопримечательности города: Стрелку, старинные храмы, живописные набережные и места, где снимались всеми любимые советские фильмы.
С радостью поделюсь ими с вами! А также покажу самые интересные и красивые достопримечательности города: Стрелку, старинные храмы, живописные набережные и места, где снимались всеми любимые советские фильмы.
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Спасо-Преображенский монастырь.
- Успенский собор и церковь Ильи Пророка.
- Медведицкий овраг и места из советских фильмов.
- Которосльную и Волжскую набережные.
- Легендарную Стрелку.
Вы узнаете:
- Как появился первый русский театр.
- Почему ярославцы часто ходили в баню.
- Что связывает Ярославль с Петербургом.
- Почему Гоголь писал о ярославском мужике «умён, хитёр и расторопен».
- Кто такие «будиловцы».
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна путешественникам от 10 лет.
- Если вас больше 4-х человек, доплата за участника составит 500 ₽.
- Возможен автопешеходный вариант экскурсии за ту же стоимость с посещением старинных слобод (на вашем транспорте).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади ИМ.Ф. Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Ярославле
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина. Я родилась в Ярославле, очень люблю свой город. Закончила Ярославский государственный университет. Работала помощником режиссёра в театре Волкова, фотокором и журналистом в областной газете.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
4 янв 2025
Добрый день! Вчера посетили экскурсию «Ярославль в удивительных историях». Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе! Отдельная благодарность экскурсоводу Ирине за увлекательный рассказ. Ирина прекрасно владеет материалом, слушать её было приятно!! Видно было, что мы встретили профессионала, человека, любящего свою работу!
С удовольствием посетим другие экскурсии! Желаем Ирине творческих успехов!
С удовольствием посетим другие экскурсии! Желаем Ирине творческих успехов!
М
Марианна
26 окт 2024
Ирина, спасибо за экскурсию. Было интересно не только взрослым, но и детям. Первый раз в Ярославле, город очень впечатлил. Все было профессионально и интересно.
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