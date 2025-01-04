Ярославль в удивительных историях

Погулять по главным местам города и раскрыть связанные с ними необыкновенные сюжеты
Ярославль для меня — город-вдохновение. Я исследую его много лет и постоянно открываю для себя поистине невероятные факты.

С радостью поделюсь ими с вами! А также покажу самые интересные и красивые достопримечательности города: Стрелку, старинные храмы, живописные набережные и места, где снимались всеми любимые советские фильмы.
5
2 отзыва
Ярославль в удивительных историях
Ярославль в удивительных историях
Ярославль в удивительных историях
Ближайшие даты:
28
янв29
янв30
янв31
янв2
фев3
фев4
фев
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Спасо-Преображенский монастырь.
  • Успенский собор и церковь Ильи Пророка.
  • Медведицкий овраг и места из советских фильмов.
  • Которосльную и Волжскую набережные.
  • Легендарную Стрелку.

Вы узнаете:

  • Как появился первый русский театр.
  • Почему ярославцы часто ходили в баню.
  • Что связывает Ярославль с Петербургом.
  • Почему Гоголь писал о ярославском мужике «умён, хитёр и расторопен».
  • Кто такие «будиловцы».

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна путешественникам от 10 лет.
  • Если вас больше 4-х человек, доплата за участника составит 500 ₽.
  • Возможен автопешеходный вариант экскурсии за ту же стоимость с посещением старинных слобод (на вашем транспорте).

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади ИМ.Ф. Волкова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
4 янв 2025
Добрый день! Вчера посетили экскурсию «Ярославль в удивительных историях». Получили массу впечатлений и узнали много интересного о городе! Отдельная благодарность экскурсоводу Ирине за увлекательный рассказ. Ирина прекрасно владеет материалом, слушать её было приятно!! Видно было, что мы встретили профессионала, человека, любящего свою работу!
С удовольствием посетим другие экскурсии! Желаем Ирине творческих успехов!
М
26 окт 2024
Ирина, спасибо за экскурсию. Было интересно не только взрослым, но и детям. Первый раз в Ярославле, город очень впечатлил. Все было профессионально и интересно.

Похожие экскурсии из Ярославля

Ярославль вдоль и поперек
Пешая
1186 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 20 чел.
Ярославль вдоль и поперек: групповая экскурсия
За пару часов вы увидите храмы 17 века, торговые площади, уютные бульвары и Стрелку. Узнаете истории купеческого прошлого и легенды Ярославля
Начало: В районе площади Волкова
Расписание: ежедневно в 11:00 и 16:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
800 за человека
Семейная интерактивная прогулка по Ярославлю
Пешая
232 отзыва
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Семейная прогулка по Ярославлю
Приглашаем на увлекательную экскурсию по Ярославлю! Узнайте о древних храмах, набережных и площадях. Разгадайте загадки и откройте тайны старины
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
4400 за всё до 5 чел.
Альтернативная история Ярославля
Пешая
скидка
15%
18 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Альтернативная история Ярославля: тайны древнего города
Исследуйте скрытые страницы истории Ярославля, раскрывая тайны Тартарии и Орды в индивидуальной экскурсии
Начало: Красная площадь. Вход в кафе «Огни»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
90007650 за всё до 6 чел.