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Ярославль для меня — город-вдохновение. Я исследую его много лет и постоянно открываю для себя поистине невероятные факты.



С радостью поделюсь ими с вами! А также покажу самые интересные и красивые достопримечательности города: Стрелку, старинные храмы, живописные набережные и места, где снимались всеми любимые советские фильмы.