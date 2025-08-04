Мои заказы

Храм Иоанна Златоуста – экскурсии в Ярославле

Найдено 3 экскурсии в категории «Храм Иоанна Златоуста» в Ярославле, цены от 6000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Три жемчужины в ожерелье Ярославля
На машине
3 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9334 ₽ за всё до 6 чел.
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Пешая
3 часа
31 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Познакомиться с убранством ярославских храмов и узнать об их значении для города
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Ярославль - любовь с первого взгляда
На машине
На микроавтобусе
3 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль - любовь с первого взгляда
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9999 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    4 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Дата посещения: 4 августа 2025
    Нас было 4 немолодых людей. Экскурсия была прекрасно организована, Руслан постарался, чтобы нам было максимально удобно от. Он глубоко знает
    читать дальше

    историю каждой церкви, каждого обьекта, слушать его было интересно. Мы окунулись в глубину веков и увидели современность. А главное - он любит свой город и эту любовь передал нам. Большое спасибо!

  • Е
    Елена
    20 августа 2025
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Спасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждый человек. Как они создавались,
    читать дальше

    когда, кем…. Толга - это отдельная песня!!! В Толгжский монастырь можно приезжать регулярно. И не устанешь восхищаться красотой, созданной монахинями монастыря и людьми, которые отдают свой труд на благо Толги. Это РАЙ. Потрясающая великолепная КРАСОТА!!! Спасибо за экскурсию)

    Спасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждыйСпасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждый
  • Н
    Надежда
    19 августа 2025
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Как и обещано в описании прогулки, мы, действительно, увидели 3 главные жемчужины в короне Ярославля. Сказать, что мы впечатлены поездкой,
    читать дальше

    не сказать ничего. Мы - просто в восторге. Отлично выстроенный рассказ, интересные детали, приятное общение и сопровождение. Юрий ненавязчиво и увлекательно поведал нам исторические факты строительства и украшения храмов, постсоветского восстановления этих святынь, перспектив их существования и реставрации в ххi веке. Спасибо Юрию. Всем, включая детей, стоит увидеть эти красоты.

  • В
    Валентина
    18 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Экскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательным местам смогли подойти т. к. были запланированы мероприятия города. Ярослав оставил хорошее впечатление.
    Экскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательнымЭкскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательнымЭкскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательнымЭкскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательнымЭкскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательнымЭкскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательнымЭкскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательнымЭкскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательным
  • Е
    Елена
    16 августа 2025
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Спасибо Юрию за увлекательную и познавательную экскурсию! В Ярославле были впервые, хотелось познать его привлекательность и историческую ценность. Юрию удалось показать красоту и раскрыть уникальность ярославской земли!
  • Ю
    Юлия
    11 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    К сожалению, Руслан позвонил,что он заболел в день нашей экскурсии, но он нам посоветовал другого спеца Егора. Егор- находка для
    читать дальше

    тех, кто хочет знать все и много. Очень интересный человек, знает много- премного. Было очень интересно, но эта экскурсия недетская.
    Наш 10 летка устал и почти всю экскурсию проспал, поэтому мы могли насладиться всей информацией, которую нам преподнес Егор.
    Узнали много и заставил задуматься о том, что мы раньше даже не думали. Открыл глаза на мир по-новому!
    Спасибо

    К сожалению, Руслан позвонил,что он заболел в день нашей экскурсии, но он нам посоветовал другого спецаК сожалению, Руслан позвонил,что он заболел в день нашей экскурсии, но он нам посоветовал другого спецаК сожалению, Руслан позвонил,что он заболел в день нашей экскурсии, но он нам посоветовал другого спецаК сожалению, Руслан позвонил,что он заболел в день нашей экскурсии, но он нам посоветовал другого спецаК сожалению, Руслан позвонил,что он заболел в день нашей экскурсии, но он нам посоветовал другого спеца
  • Е
    Евгения
    8 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Очень понравилась экскурсия. Руслан очень хороший и знающий рассказчик. Неоднократно бывала в Ярославле, но Руслану все равно удалось меня удивить интересными фактами. Пунктуальный и очень приятный экскурсовод. Рекомендую
  • Е
    Елена
    8 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Благодарим Руслана за интересную, содержательную экскурсию. Видно, что человек любит свой город, и стремиться показать его во всей красе!!!
  • Е
    Екатерина
    7 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Экскурсия прошла прекрасно. Очень комфортный темп, интересный рассказ.
    Руслан абсолютно точно понимает и знает, о чем говорит, владеет деталями и отвечает
    читать дальше

    на любые вопросы.
    Обеспечил заявленную «любовь с первого взгляда». Ярославль - 🔝
    Удобный формат (авто+выходы на нужных точках) позволяет увидеть много и, при этом, не устать. 3 часа пролетели незаметно. Очень рекомендую)

  • А
    Антонина
    6 августа 2025
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом.
  • О
    Ольга
    5 августа 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Спасибо огромное Руслану за прекрасную экскурсию. Очень интересная подача материала, много нового для себя узнали. Благодарим от всей души!!!
  • А
    Александр
    2 августа 2025
    Три жемчужины в ожерелье Ярославля
    Браво! Классная экскурсия! Из всей экскурсии особенно поразила "Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях в Ростовском Кремле" и рассказ об
    читать дальше

    фреске расположенной на западной стене "Страшный суд". Обязательно постараюсь узнать обо всех фресках данной церкви и вернуться, что бы увидеть их в натуре снова и послушать экскурсовода….

  • А
    Алексей
    27 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Отличная обзорная экскурсия по городу Ярославлю. Спасибо нашему экскурсоводу Руслану.
  • А
    Анна
    23 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Отличная экскурсия, прекрасная подача материала! Время пролетело незаметно. Даже ребенок 6 лет не заскучал. Очень рекомендую!!!
  • Е
    Елена
    20 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Руслан замечательно провел нам экскурсию! Уже порекомендовала его двоим знакомым)
  • М
    Максим
    19 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Отличный экскурсовод! Рекомендуем! Сразу видно, что любит свое дело и свой город!
  • В
    Виктор
    16 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Руслан хорошо знает историю города, любит Ярославль и передает свою любовь людям. Все очень хорошо!
  • А
    Анжелика
    12 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Отличная экскурсия! Руслан - настоящий профессионал, очень любящий Ярославль! Форма подачи материала была живой и интересной. Ребенку 11 лет тоже всё понравилось. Руслан, успехов Вам!
  • С
    Смирнов
    9 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Руслан настоящий профессионал, который знает свое дело! Экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели как 5 минут, все остались очень довольны!
    Руслан настоящий профессионал, который знает свое дело! Экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели как 5 минут, все остались очень довольны!Руслан настоящий профессионал, который знает свое дело! Экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели как 5 минут, все остались очень довольны!Руслан настоящий профессионал, который знает свое дело! Экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели как 5 минут, все остались очень довольны!Руслан настоящий профессионал, который знает свое дело! Экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели как 5 минут, все остались очень довольны!Руслан настоящий профессионал, который знает свое дело! Экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели как 5 минут, все остались очень довольны!
  • Е
    Елена
    7 июля 2025
    Ярославль - любовь с первого взгляда
    Замечательный экскурсовод!
    Все живо интересно и понятно!
    Теперь Ярославль - это любовь навсегда🫶!
    Замечательный экскурсовод!Замечательный экскурсовод!Замечательный экскурсовод!Замечательный экскурсовод!Замечательный экскурсовод!Замечательный экскурсовод!Замечательный экскурсовод!Замечательный экскурсовод!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Храм Иоанна Златоуста»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Три жемчужины в ожерелье Ярославля
  2. Чудесные храмы и святыни Ярославля
  3. Ярославль - любовь с первого взгляда
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Успенский Собор
  3. Набережная
  4. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  5. Храм Ильи Пророка
  6. Музей-заповедник
  7. Советская площадь
  8. Парк Стрелка
  9. Церковь Ильи Пророка
  10. Ярославский кремль
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Храм Иоанна Златоуста" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 9999. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Храм Иоанна Златоуста», 370 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь