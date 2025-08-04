Индивидуальная
до 6 чел.
Три жемчужины в ожерелье Ярославля: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные места Ярославля: Коровницкую слободу, храм Иоанна Предтечи и Толгский монастырь. Узнайте их истории и легенды
Начало: В любом удобном месте по договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
9334 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Чудесные храмы и святыни Ярославля
Познакомиться с убранством ярославских храмов и узнать об их значении для города
19 сен в 09:00
20 сен в 09:00
6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Ярославль - любовь с первого взгляда
Погрузитесь в атмосферу древнего Ярославля: от старинных храмов до купеческих особняков. Уникальный формат экскурсии-спектакля
Начало: В любой гостинице города
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
9999 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 августа 2025Ярославль - любовь с первого взглядаДата посещения: 4 августа 2025Нас было 4 немолодых людей. Экскурсия была прекрасно организована, Руслан постарался, чтобы нам было максимально удобно от. Он глубоко знает
- ЕЕлена20 августа 2025Спасибо за путешествие по трем Жемчужинам Ярославля. Очень редкие красивейшие Храмы, о которых должен знать каждый человек. Как они создавались,
- ННадежда19 августа 2025Как и обещано в описании прогулки, мы, действительно, увидели 3 главные жемчужины в короне Ярославля. Сказать, что мы впечатлены поездкой,
- ВВалентина18 августа 2025Экскурсия понравилась, Руслан все очень доходчиво рассказал. Историю знает на отлично, жаль не ко всем достопримечательным местам смогли подойти т. к. были запланированы мероприятия города. Ярослав оставил хорошее впечатление.
- ЕЕлена16 августа 2025Спасибо Юрию за увлекательную и познавательную экскурсию! В Ярославле были впервые, хотелось познать его привлекательность и историческую ценность. Юрию удалось показать красоту и раскрыть уникальность ярославской земли!
- ЮЮлия11 августа 2025К сожалению, Руслан позвонил,что он заболел в день нашей экскурсии, но он нам посоветовал другого спеца Егора. Егор- находка для
- ЕЕвгения8 августа 2025Очень понравилась экскурсия. Руслан очень хороший и знающий рассказчик. Неоднократно бывала в Ярославле, но Руслану все равно удалось меня удивить интересными фактами. Пунктуальный и очень приятный экскурсовод. Рекомендую
- ЕЕлена8 августа 2025Благодарим Руслана за интересную, содержательную экскурсию. Видно, что человек любит свой город, и стремиться показать его во всей красе!!!
- ЕЕкатерина7 августа 2025Экскурсия прошла прекрасно. Очень комфортный темп, интересный рассказ.
Руслан абсолютно точно понимает и знает, о чем говорит, владеет деталями и отвечает
- ААнтонина6 августа 2025Отличная экскурсия с замечательным экскурсоводом.
- ООльга5 августа 2025Спасибо огромное Руслану за прекрасную экскурсию. Очень интересная подача материала, много нового для себя узнали. Благодарим от всей души!!!
- ААлександр2 августа 2025Браво! Классная экскурсия! Из всей экскурсии особенно поразила "Церковь Спаса Нерукотворного Образа на Сенях в Ростовском Кремле" и рассказ об
- ААлексей27 июля 2025Отличная обзорная экскурсия по городу Ярославлю. Спасибо нашему экскурсоводу Руслану.
- ААнна23 июля 2025Отличная экскурсия, прекрасная подача материала! Время пролетело незаметно. Даже ребенок 6 лет не заскучал. Очень рекомендую!!!
- ЕЕлена20 июля 2025Руслан замечательно провел нам экскурсию! Уже порекомендовала его двоим знакомым)
- ММаксим19 июля 2025Отличный экскурсовод! Рекомендуем! Сразу видно, что любит свое дело и свой город!
- ВВиктор16 июля 2025Руслан хорошо знает историю города, любит Ярославль и передает свою любовь людям. Все очень хорошо!
- ААнжелика12 июля 2025Отличная экскурсия! Руслан - настоящий профессионал, очень любящий Ярославль! Форма подачи материала была живой и интересной. Ребенку 11 лет тоже всё понравилось. Руслан, успехов Вам!
- ССмирнов9 июля 2025Руслан настоящий профессионал, который знает свое дело! Экскурсия прошла на ура, 3 часа пролетели как 5 минут, все остались очень довольны!
- ЕЕлена7 июля 2025Замечательный экскурсовод!
Все живо интересно и понятно!
Теперь Ярославль - это любовь навсегда🫶!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Храм Иоанна Златоуста»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ярославле
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Ярославле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в сентябре 2025
Сейчас в Ярославле в категории "Храм Иоанна Златоуста" можно забронировать 3 экскурсии от 6000 до 9999. Туристы уже оставили гидам 370 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Ярославле на 2025 год по теме «Храм Иоанна Златоуста», 370 ⭐ отзывов, цены от 6000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь