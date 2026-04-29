Тысячелетняя история Ярославля: обзорная экскурсия в мини-группе

Это классическая автобусно-пешеходная обзорная экскурсия с профессиональным гидом. Мы побываем на том месте, где зародился деревянный кремль — месте Рубленого города. Прогуляемся по Стрелке и старинной волжской набережной. Познакомимся с
историей средневековых храмов и изразцов.

Во время прогулки по городу не обойдём вниманием и центральную пешеходную улицу Кирова, и Богоявленскую площадь с ярославским музеем-заповедником, и старые здания фабрик и гостиниц. Увидим, как за тысячелетнюю историю Ярославль трижды восстанавливался после разорений!

Описание экскурсии

В ходе экскурсии вы увидите:

  • Стрелка — место зарождения Ярославля. Когда-то здесь стоял деревянный Ярославский кремль.
  • Площадь Волкова с первым русским профессиональным театром.
  • Храм Иоанна Предтечи — красавец с 1000-рублёвой купюры.
  • Советская площадь — сердце Ярославля с 18 века.
  • Волжская набережная с усадьбой губернатора — одна из красивейших набережных в стране.
  • Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому и Спасо-преображенский монастырём.
  • Старинные купеческие кварталы, где и сегодня идёт бойкая торговля.

По субботам в 13.30

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги экскурсовода
  • Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Богоявленская площадь, 25
Завершение: Богоявленская площадь, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13.30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

