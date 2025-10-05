Ярославль - город с богатой историей и культурой.
На экскурсии посетите Стрелку, где стоял деревянный кремль, и Площадь Волкова с первым русским театром. Полюбуйтесь Храмом Иоанна Предтечи и прогуляйтесь по Волжской набережной. Увидите старинные купеческие кварталы и узнаете, как город восстанавливался после разорений.
Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой одного из древнейших городов России
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Уникальная архитектура
- 🌊 Прекрасные виды на Волгу
- 🎭 Первый русский театр
- 🏰 Исторические кварталы
- 🕌 Древние храмы
Что можно увидеть
- Стрелка
- Площадь Волкова
- Храм Иоанна Предтечи
- Советская площадь
- Волжская набережная
- Богоявленская площадь
- Спасо-Преображенский монастырь
Описание экскурсии
- Стрелка, где стоял деревянный кремль.
- Площадь Волкова с первым русским профессиональным театром.
- Храм Иоанна Предтечи — красавец с 1000-рублёвой купюры.
- Советская площадь — сердце Ярославля.
- Волжская набережная с усадьбой губернатора.
- Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому и Спасо-Преображенским монастырём.
- Старинные купеческие кварталы, где и сегодня идёт бойкая торговля.
А ещё вы:
- Познакомитесь с историей средневековых храмов и изразцов.
- Увидите центральную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с музеем-заповедником.
- Рассмотрите старинные здания фабрик и гостиниц.
- Узнаете, как Ярославль трижды восстанавливался после разорений.
Организационные детали
- Программа проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе с небольшой пешеходной частью.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в субботу в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 11028 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Савина
5 окт 2025
Огромная благодарность Марии за интересную экскурсию. Хочется отметить профессионализм экскурсовода
М
Мария
26 апр 2025
Посетили экскурсию компанией в 7 человек. Погода была ужасная, но экскурсовод Алексей и уютный теплый чистый минивэн скрасил наш день. Нам очень понравилось, рекомендуем. Спасибо огромное.
Входит в следующие категории Ярославля
