Тысячелетняя история Ярославля

Исследуйте Ярославль: купеческие кварталы, первый театр, храмы 17 века и Волга. Узнайте историю одного из древнейших городов России
Ярославль - город с богатой историей и культурой.

На экскурсии посетите Стрелку, где стоял деревянный кремль, и Площадь Волкова с первым русским театром. Полюбуйтесь Храмом Иоанна Предтечи и прогуляйтесь по Волжской набережной. Увидите старинные купеческие кварталы и узнаете, как город восстанавливался после разорений.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой одного из древнейших городов России
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальная архитектура
  • 🌊 Прекрасные виды на Волгу
  • 🎭 Первый русский театр
  • 🏰 Исторические кварталы
  • 🕌 Древние храмы
Ближайшие даты:
15
ноя22
ноя29
ноя6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 13:30

Что можно увидеть

  • Стрелка
  • Площадь Волкова
  • Храм Иоанна Предтечи
  • Советская площадь
  • Волжская набережная
  • Богоявленская площадь
  • Спасо-Преображенский монастырь

Описание экскурсии

  • Стрелка, где стоял деревянный кремль.
  • Площадь Волкова с первым русским профессиональным театром.
  • Храм Иоанна Предтечи — красавец с 1000-рублёвой купюры.
  • Советская площадь — сердце Ярославля.
  • Волжская набережная с усадьбой губернатора.
  • Богоявленская площадь с памятником Ярославу Мудрому и Спасо-Преображенским монастырём.
  • Старинные купеческие кварталы, где и сегодня идёт бойкая торговля.

А ещё вы:

  • Познакомитесь с историей средневековых храмов и изразцов.
  • Увидите центральную улицу Кирова и Богоявленскую площадь с музеем-заповедником.
  • Рассмотрите старинные здания фабрик и гостиниц.
  • Узнаете, как Ярославль трижды восстанавливался после разорений.

Организационные детали

  • Программа проходит на комфортабельном минивэне или микроавтобусе с небольшой пешеходной частью.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в субботу в 13:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 13:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Ярославле
Провели экскурсии для 11028 туристов
Ярославль — мой родной город, а работа гидом — профессиональная деятельность с 2013 года. Я закончила исторический факультет Ярославского государственного университета. Вместе с командой единомышленников провожу пешеходные, автомобильные и велоэкскурсии по городам Золотого кольца. До встречи!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
С
Савина
5 окт 2025
Огромная благодарность Марии за интересную экскурсию. Хочется отметить профессионализм экскурсовода
М
Мария
26 апр 2025
Посетили экскурсию компанией в 7 человек. Погода была ужасная, но экскурсовод Алексей и уютный теплый чистый минивэн скрасил наш день. Нам очень понравилось, рекомендуем. Спасибо огромное.

Входит в следующие категории Ярославля

