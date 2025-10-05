Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Ярославль - город с богатой историей и культурой.



На экскурсии посетите Стрелку, где стоял деревянный кремль, и Площадь Волкова с первым русским театром. Полюбуйтесь Храмом Иоанна Предтечи и прогуляйтесь по Волжской набережной. Увидите старинные купеческие кварталы и узнаете, как город восстанавливался после разорений.



Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу прошлого и насладиться красотой одного из древнейших городов России

5 2 отзыва