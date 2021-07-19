Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Вечерняя сап-прогулка в Ярославле

Проплыть на досках на закате или при свете звёзд и насладиться панорамой города с воды

4.8
15 отзывов
Выбирайте время вечернее или ночное — и отправляйтесь с нами на водную прогулку по Волге! На сапах она пройдет легко и интересно; а мы всегда будем рядом, чтобы поддержать, рассказать о том, что видно с реки, и пофотографировать вас на память.
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле

Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка на сапах.

Что вас ожидает

Инструктаж

Мы встретимся на пляже и выдадим вам все оборудование. Если надо — у нас есть места, где можно переодеться и оставить вещи. На берегу вас ждёт пятнадцатиминутный инструктаж, а после — практика в спокойной бухте. Не волнуйтесь, наши опытные инструкторы ставят на сапы уже на первом катании.

На сапах по Волге

Выйдя в открытую воду, вы окажетесь готовы к течению Волги. Все это время мы будем рядом, поможем-научим-подбодрим. Расскажем о локациях, которых будем проплывать, а еще сделаем снимки на память об этой прогулке.

Кому подойдет прогулка

Всем, в том числе новичкам, ведь главное — это желание 😉

Организационные детали

  • Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, а более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19-00 — закат, в 21-00 — ночная прогулка)
  • Прогулку для вас проведет один из профессионалов из нашей команды
  • Маршрут плавания может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра
  • Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ставим на сап самостоятельно
Что надеть на прогулку:
  • В теплые дни подойдут шорты и футболка, если прохладно — лосины, штаны, толстовка. Обувь может промокнуть, стоит взять запасную. Летом в жару обычно катаются босиком или в сланцах.
Что входит в стоимость:
  • Все необходимое оборудование (доска, весло, лиш, жилет), а вечером — фонарик
  • Фотографии с прогулки (на айфон 11-12 либо профессиональную камеру)
🚩 Начало и место завершения: в центральной части Ярославля в районе Тверицкой Набережной
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Александр
Александр
Мы — главная сёрф-команда города! Фирменные сап-туры по рекам и озерам Ярославля и Ярославской области. Специально для настоящих романтиков у нас лучшая локация в центре города для просмотра огненных закатов и розовых рассветов! На сапах мы посещаем Нижний Остров и любуемся завораживающим видом :) Если ты активный или тебе просто нужен заряд бодрости и новые эмоции, скорее выбирай маршрут и присоединяйся к нашим sup-путешествиям!
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15 реальных отзывов от туристов

Г
19 июля 2021
Экскурсия проходила в темное время суток, поэтому был небольшой дискомфорт и комары.
Ян оказался очень внимательная инструктором, обьяснения были четким и понятным. Масса положительных эмоций. Желание прокатиться ещё раз в дневное время суток. Спасибо.
А
18 июля 2021
Очень понравилась экскурсия !! Рекомендую !!!
В
17 июля 2021
Ребятам, Александру и Евгении, огромное спасибо. Замечательная и интересная прогулка по Волге. Встретить закат на сапе-очень круто.
О
15 июля 2021
Инструктаж проводил не Александр. Группа была больше в два раза. Три инструктора. Лучше бы разбили на группы. Но ребята профи, приятные, об, ясняют очень доходчиво. Действуют слаженно. Впечатления потресающие. Спасибо за опыт! И атмосферу! Главной тема маршрута- фотосесстя желающих. Если хотите именно покататься и научиться большему, лучше обсуждать формат заранее.
А
15 июля 2021
Невозможно поставить отметку выше 5 ти звёзд, - а жаль… Незабываемое приключение! Адреналин! Заряд бодрости на остаток дня! Очень повезло с закатом! Ребята - инструктора очень профессионально обучили основам, и если следовать точным инструкциям, выйдешь из воды сухим… Но надо ли? Прекрасная компания, теплая вода, и отмосфера взаимовыручки - так и подрывает "случайно" свалиться с доски… ))) опять же опыт - влезть обратно, встать снова на ноги и покорять волну… !
В
12 июля 2021
Спортивный клуб супер, новичкам можно не бояться 👌
М
11 июля 2021
Большое спасибо, все было топ. Инструктора все объяснили, Саше огромный респект- на практике все понятно, сопровождали всех. Если будем ещё раз в Ярославле - приедем обязательно
м
10 июля 2021
От самой прогулки - полный восторг и самые положительные впечатления! И закат, и вечерний Ярославль - все замечательно. Плюс масса новых впечатлений (особенно для тех, кто встает на сап впервые). К инструкторам тоже никаких претензий, они внимательны, хорошо обучают, практически у всех все получается. НО. ! в описании на сайте заявлена группа не более 10 человек, а нас было 24! Этого мы никак не ожидали. Я понимаю - отличная погода, есть спрос и желание заработать, но когда вокруг такая толпа, то теряется сам смысл индивидуальной прогулки. Если бы это было известно заранее, мы бы не стали бронировать. Здесь претензии скорее к Трипстер, который не следит за выполнением заявленных условий.
Н
5 июля 2021
Добрый день!
Обещанную экскурсию мы не получили, это была просто прогулка на сапах, ради которой мы бы не поехали в Ярославль. Такой услугой мы пользуемся гораздо ближе к дому, и гораздо за меньшие деньги…
Группа не 10 чел, а за 20. Ребята сопровождающие (трое) не гиды/экскурсоводы, а просто инструкторы (внимательные и вежливые). Прогулка по воде, в группе много новичков, о спасательных жилетах даже речи не шло 😳. На фоне заката инструкторы фотографировали всех желающих и обещали на почту выслать ссылку на яндекс-диск, прошли почти сутки, ссылки нет 😕
Один из наших участников плохо почувствовал себя за полчаса до начала и не смог поехать на сапе, хотя с нами прибыл на место. C нас взяли штраф 400₽, ссылаясь на информацию на сайте, т. к. я заказывала через tripster, то на их сайт я не заходила. Девушка по имени Женя, что занималась сбором средств сказала: «Сейчас высокий спрос на сапы, мы из-за вас несём убытки… »
Накануне мы звонили, уточняли про наличие раздевалки и туалета. Нас уверили, что всё есть. В результате нам предложили переодеться в кустах или в машине. Туалета на месте тоже не оказалось. НИКАКОГО. ! Посетители, кто мог, испражнялись в тех же кустах, где и переодевались. ПРОСТО УЖАС.
Ситуацию хоть как-то сгладили хорошая погода и сами сапы, мы их любим и с удовольствием покатались.
Жаль что остались без заявленной и оплаченной экскурсии по Ярославлю.
Александр
Ответ гида:
Здравствуйте! Нам очень приятно, что вы отметили вежливость и внимательность наших инструкторов. Хотим отметить - у нас демократичные цены. Наша команда состоит исключительно из высококвалифицированных гидов-сёрферов, которые готовы сделать максимум (и даже больше️), чтобы гости получили только положительные эмоции от наших прогулок. ‍♂️‍♀️ Все наши гиды не только поддерживают себя в идеальной спортивной форме, но и прошли специальные курсы по клиентоориентированности и общению с гостями. Очень удивились, когда получили от вас такой отзыв и сожалеем о произошедшем.<br><br>Во время Вашей прогулки было несколько групп параллельно (3 группы по 7 человек), работало сразу 3 инструктора. Внимание уделялось каждому гостю.<br><br>Мы всегда доброжелательны на наших катаниях и готовы разрешить любую нестандартную ситуацию на месте. Мы не позиционируем наши катания как историческую экскурсию по городу, а предлагаем вам активный отдых с возможностью насладиться шикарными видами на город и шоу, которое создает природа каждый вечер этим летом на Волге. Конечно, всегда говорим что именно вы можете увидеть с воды. А если гости интересуются, всегда с удовольствием рассказываем подробности. Мы очень дружелюбные и контактные) Мы всегда предлагаем гостям использовать спасжилеты, особенно если гости не умеют плавать. Это также было и в этот раз! Инструкторы неоднократно обратили внимание гостей на инструктаже, что настоятельно рекомендуем одеть жилеты тем, кому это необходимо. Понимаем, что не всем гостям удобно кататься в жилетах в такую жаркую погоду. Поэтому просто берем спасжилеты на борт. Хотим отметить, что ваша информация о том что у нас спасжилетов нет - не соответствует действительности.<br>Также в целях вашей безопасности для вас работает сразу несколько инструкторов. ‍♂️‍♀️‍♂️‍♀️ Мы всегда уделяем внимание каждому гостю и помогаем вам на всем маршруте. ) Наши гиды-инструкторы имеют сертификаты матрос-спасатель.<br><br>Ссылку на фото отправили вам на следующий день в sms в 13:00. К сожалению, мы не можем делать это моментально, т. к. материалы с наших прогулок требуют сортировки. Приносим вам наши извинения, что заставили вас ждать.<br><br>Услуги туалета на пляже действительно не входят в нашу программу и мы не обещаем это нашим гостям. Но вы всегда можете воспользоваться туалетом в нашем клубе, который находится в сотни метров от места старта наших прогулок. Слава богу, у Трипстера очень хорошая аудитория и испражняющихся гостей на пляже нашего клуба лично нами замечено не было за несколько сезонов катаний. ))<br><br>Один из ваших участников решил отказаться от катания без предупреждения в самый последний момент, когда оборудование уже было подготовлено для вас. Из-за этого менеджер посчитал возможным отменить действие скидки, а инструктор на месте конечно согласовал это с вами. В соответствии с правилами Роспотребнадзора, которые действуют в нашем регионе, мы готовим каждый комплект оборудования заранее и обрабатываем его после каждого гостя. Мы еще раз приносим вам наши извинения. Мы совсем не хотели чтобы вы подумали о нас что-то плохое и уже компенсировали вам сумму штрафа за отмену бронирования.<br><br>Также хотим отдельно рассказать вам о том, что произошло с местом для переодевания. Накануне был очень сильный ветер и к сожалению порывы поломали наш шатер на пляже. Пришлось срочно отдать его в ремонт прямо перед вашей прогулкой. Гид Евгения, которая вас встречала, предложила вам альтернативные варианты для переодевания в нашем клубе. А в сообщении, отправленном вам заранее в переписке на Трипстер, мы рекомендовали вам придти готовыми в удобной вам одежде на нашу прогулку.<br>Еще раз приносим вам наши извинения за неудобства и если вы снова посетите нас, мы уверенны - вам все обязательно понравится. ‍♂️<br>Мы очень рады, что несмотря на все невзгоды, вы хорошо оценили наше профессиональное топовое оборудование, локацию клуба, работу наших гидов-инструкторов и саму sup-прогулку по Волге)<br>Всегда будем рады видеть вас снова на наших бортах. ‍♂️‍♀️‍♂️
Ю
28 июня 2021
Это крутейший перезагруз! Главное - слушать внимательно подробный инструктаж до старта. Мозг всё равно не сразу всё впитает, но на воде включится, где надо. Саша и Женя сопровождают, подскажут, поднаправят. Оч позитивные ребята! При фотографировании, правда, будет сумбур - все ж хотят тыщу фото)) Но всё мелочи по сравнению с закатной Волгой, доской и лёгкостью… (и да - широчайшие и прочие мышцы спины на следующий день напомнят о приятном времени накануне))
П
28 июня 2021
Доброго дня. Очень хороший вариант получения впечатлений. Единственный минус, это то, что нужно было брать экскурсию на закат :) Спасибо ребятам за организацию.
И
24 июня 2021
Очень КРУТО.
Рекомендую бронировать прогулку на Закате или на Рассвете …
Желание повторить - Гарантированно 😁
К
17 июня 2021
Огооооонь! Очень компетентный инструктор! Ладно, надо с самого начала. Менеджер - позвонит вам, всё расскажет, если вы не поняли, куда записались/ таксист отказывается вас везти или заблудился на подъезде к месту проведения экскурсии/ что брать с собой и другие оргмоменты. Далее. Инструктор Ян - дружелюбный, запомнил всех по именам, обучил так, что я как будто родилась с этим сапом и веслом в руке. Успевал давать рекомендации, шутить шутки и фотографировать/ записывать видео. Ему удалось создать весёлую и непринуждённую обстановку. Для меня как для человека, откровенно плохо плавающего и боящегося примерно всего, это было прекрасное и крутое путешествие. Внимание, я ни разу не упала! Спасибо Яну и команде. Очень здорово.
О
8 июня 2021
Отличное развлечение! Ребята подробно инструктируют и приглядывают, чтобы все прошло спокойно и безопасно. Время пролетает очень быстро, виды на закаты потрясающие!
В
6 июня 2021
Прекрасная прогулка, красивые виды! Очень внимательная команда - спасибо ребятам за профессионализм! Приедем еще)

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