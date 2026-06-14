Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

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Вечерняя сап-прогулка в Ярославле

Выбирайте вечернее или ночное время и отправляйтесь на водную прогулку по Волге на сапах. Легко, интересно и безопасно. Фотографии на память включены
Отправляйтесь на вечернюю сап-прогулку по Волге в Ярославле. Встреча на пляже, где будет выдано все необходимое оборудование. Пятнадцатиминутный инструктаж и практика в спокойной бухте помогут освоить сапы даже новичкам.

В открытой
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воде Волги произойдет знакомство с течением, а профессиональные инструктора будут рядом для поддержки и фотографий. В зависимости от времени можно насладиться закатом или ночной прогулкой под луной. Дети до 11 лет могут кататься вместе со взрослыми бесплатно

5
152 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🚣‍♂️ Уникальный опыт на воде
  • 📸 Памятные фотографии
  • 🌅 Возможность увидеть закат
  • 🌕 Ночная прогулка под луной
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🏞 Прекрасные виды с реки
  • 👨‍🏫 Поддержка опытных инструкторов

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вечерней сап-прогулки в Ярославле - с июня по сентябрь. В это время вы сможете насладиться теплыми вечерами и ночами, что сделает вашу прогулку максимально комфортной и запоминающейся.
Сейчас август — это идеальное время.
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле
Вечерняя сап-прогулка в Ярославле

Что можно увидеть

  • Волга

Описание экскурсии

Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка на сапах.

Что вас ожидает

Инструктаж

Мы встретимся на пляже и выдадим вам все оборудование. Если надо — у нас есть места, где можно переодеться и оставить вещи. На берегу вас ждёт пятнадцатиминутный инструктаж, а после — практика в спокойной бухте. Не волнуйтесь, наши опытные инструкторы ставят на сапы уже на первом катании!

На сапах по Волге

Выйдя в открытую воду, вы окажетесь готовы к течению Волги. Все это время мы будем рядом, поможем-научим-подбодрим. Расскажем о локациях, которых будем проплывать, а еще сделаем снимки на память об этой прогулке.

Кому подойдет прогулка

Всем, в том числе новичкам, ведь главное — это желание 😉

Организационные детали

  • Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, а более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19-00 — закат, в 21-00 — ночная прогулка)
  • Прогулку для вас проведет один из профессионалов из нашей команды
  • Маршрут плавания может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра
  • Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ставим на сап самостоятельно
Что надеть на прогулку:
  • В теплые дни подойдут шорты и футболка, если прохладно — лосины, штаны, толстовка. Обувь может промокнуть, стоит взять запасную. Летом в жару обычно катаются босиком или в сланцах.
Что входит в стоимость:
  • Все необходимое оборудование (доска, весло, лиш, жилет), а вечером — фонарик
  • Фотографии с прогулки (на айфон 11-12 либо профессиональную камеру)

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник2990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1923 туристов
Мы — главная сёрф-команда города! Фирменные сап-туры по рекам и озерам Ярославля и Ярославской области. Специально для настоящих романтиков у нас лучшая локация в центре города для просмотра огненных закатов
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и розовых рассветов! На сапах мы посещаем Нижний Остров и любуемся завораживающим видом:) Если вы активный или вам просто нужен заряд бодрости и новые эмоции, скорее выбирайте маршрут и присоединяйтесь к нашим путешествиям!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 152 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
146
4
5
3
1
2
1
Наталья
Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и понятно. Постоянный контроль за нами на воде, подсказки и помощь с учетом того, что
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у нас было первое общение с сапом, немного опасалась сначала, но оказалось, что и в 49 лет не поздно начать учиться кататься на сапах с таким прекрасным инструктором💪🏻👍🏻А какие фотки зачетные нам сделал Саша - это просто огонь! 🔥Получили непередаваемые впечатления! 🔥Саша, спасибо за восторг от прогулки, ты вселил в нас желание продолжить общение с сапами)👍🏻Ты лучший! ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и
Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и
Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и
Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и
Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и
Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и
Александр
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова 👋🏽😊 Большой вам с Женей привет 🙌🏽☺️
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Анна
Всё, что мы хотели от вечера на Волге - прогулка, город и закат.

14 мая мы с мужем посетили вечернюю сап-прогулку, всего в группе было 7 человек. Сначала инструктор Александр на
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берегу доходчиво объяснил правила поведения на сапе, рассказал, как отчалить от берега, как настроить длину весла. Информации было много, но всё запомнилось. Затем уже на воде Саша давал нам советы, как править, делал фото и видео, которые тут же отправил участникам.

Сначала мы волновались, что в 19:30 может быть прохладно, но всё было великолепно, тепло и безветренно. К слову, никто не свалился в воду, даже трюк с поцелуем нам почти удался)

Отдельное спасибо вечерней Волге и городу: вид на Ярославль с церквями и лестницей с воды заслуживает внимания, да и закат в этот вечер не подкачал.

Это была прогулка, полная созерцания и тихой красоты. Очень рекомендуем!

Всё, что мы хотели от вечера на Волге - прогулка, город и закат.
Всё, что мы хотели от вечера на Волге - прогулка, город и закат.
Всё, что мы хотели от вечера на Волге - прогулка, город и закат.
Всё, что мы хотели от вечера на Волге - прогулка, город и закат.
Александр
Александр
Ответ организатора:
Анна, благодарю за теплые слова 🙌🏽☺️ Классно покатались 🏄🏽♂️
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М
В июне 2026 г. были в Ярославле и воспользовались услугой сап-прогулки по Волге! Всем рекомендую!
Отличная организация, подробный инструктаж, внимание к каждому участнику заплыва.
Прекрасные фото от организатора Александра и его тонкое чувство юмора сделали наш вечер!
В июне 2026 г. были в Ярославле и воспользовались услугой сап-прогулки по Волге! Всем рекомендую!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Мне очень приятно, спасибо за отзыв 😊🙌🏽
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В
Очень понравилась прогулка на сапах вечером по реке с видами на набережную Ярославля на фоне прекрасного заката)
Мы новички в катания на сапах. Ребята Артём и Саша прекрасно нас проинструктировали и подробно объяснили по технике и перед сплавом мы отработали навыки. А когда научились управлять сапами стоя, отправились в путь.
Было очень интересно и запоминающе)
Очень понравилась прогулка на сапах вечером по реке с видами на набережную Ярославля на фоне прекрасного заката)
Очень понравилась прогулка на сапах вечером по реке с видами на набережную Ярославля на фоне прекрасного заката)
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Я
Весело провели время, все супер. Спасибо!
Весело провели время, все супер. Спасибо!
Весело провели время, все супер. Спасибо!
Весело провели время, все супер. Спасибо!
Весело провели время, все супер. Спасибо!
Александр
Александр
Ответ организатора:
Яна, твое удивительное позирование на сапе и шпагат очень впечатляет ☺️ Спасибо за отзыв 👋🏽😊
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А
Отлично провела вечер! Александр провел инструктаж, напомнил технику, на протяжении прогулки следил, чтобы все было в порядке. Успели даже «высадиться» на один из небольших островков и посмотреть на Волгу оттуда. Получила огромное удовольствие - и чудесные фото заката на Волге с воды:)
Отлично провела вечер! Александр провел инструктаж, напомнил технику, на протяжении прогулки следил, чтобы все было в
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