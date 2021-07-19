Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Здравствуйте! Нам очень приятно, что вы отметили вежливость и внимательность наших инструкторов. Хотим отметить - у нас демократичные цены. Наша команда состоит исключительно из высококвалифицированных гидов-сёрферов, которые готовы сделать максимум (и даже больше️), чтобы гости получили только положительные эмоции от наших прогулок. ‍♂️‍♀️ Все наши гиды не только поддерживают себя в идеальной спортивной форме, но и прошли специальные курсы по клиентоориентированности и общению с гостями. Очень удивились, когда получили от вас такой отзыв и сожалеем о произошедшем.<br><br>Во время Вашей прогулки было несколько групп параллельно (3 группы по 7 человек), работало сразу 3 инструктора. Внимание уделялось каждому гостю.<br><br>Мы всегда доброжелательны на наших катаниях и готовы разрешить любую нестандартную ситуацию на месте. Мы не позиционируем наши катания как историческую экскурсию по городу, а предлагаем вам активный отдых с возможностью насладиться шикарными видами на город и шоу, которое создает природа каждый вечер этим летом на Волге. Конечно, всегда говорим что именно вы можете увидеть с воды. А если гости интересуются, всегда с удовольствием рассказываем подробности. Мы очень дружелюбные и контактные) Мы всегда предлагаем гостям использовать спасжилеты, особенно если гости не умеют плавать. Это также было и в этот раз! Инструкторы неоднократно обратили внимание гостей на инструктаже, что настоятельно рекомендуем одеть жилеты тем, кому это необходимо. Понимаем, что не всем гостям удобно кататься в жилетах в такую жаркую погоду. Поэтому просто берем спасжилеты на борт. Хотим отметить, что ваша информация о том что у нас спасжилетов нет - не соответствует действительности.<br>Также в целях вашей безопасности для вас работает сразу несколько инструкторов. ‍♂️‍♀️‍♂️‍♀️ Мы всегда уделяем внимание каждому гостю и помогаем вам на всем маршруте. ) Наши гиды-инструкторы имеют сертификаты матрос-спасатель.<br><br>Ссылку на фото отправили вам на следующий день в sms в 13:00. К сожалению, мы не можем делать это моментально, т. к. материалы с наших прогулок требуют сортировки. Приносим вам наши извинения, что заставили вас ждать.<br><br>Услуги туалета на пляже действительно не входят в нашу программу и мы не обещаем это нашим гостям. Но вы всегда можете воспользоваться туалетом в нашем клубе, который находится в сотни метров от места старта наших прогулок. Слава богу, у Трипстера очень хорошая аудитория и испражняющихся гостей на пляже нашего клуба лично нами замечено не было за несколько сезонов катаний. ))<br><br>Один из ваших участников решил отказаться от катания без предупреждения в самый последний момент, когда оборудование уже было подготовлено для вас. Из-за этого менеджер посчитал возможным отменить действие скидки, а инструктор на месте конечно согласовал это с вами. В соответствии с правилами Роспотребнадзора, которые действуют в нашем регионе, мы готовим каждый комплект оборудования заранее и обрабатываем его после каждого гостя. Мы еще раз приносим вам наши извинения. Мы совсем не хотели чтобы вы подумали о нас что-то плохое и уже компенсировали вам сумму штрафа за отмену бронирования.<br><br>Также хотим отдельно рассказать вам о том, что произошло с местом для переодевания. Накануне был очень сильный ветер и к сожалению порывы поломали наш шатер на пляже. Пришлось срочно отдать его в ремонт прямо перед вашей прогулкой. Гид Евгения, которая вас встречала, предложила вам альтернативные варианты для переодевания в нашем клубе. А в сообщении, отправленном вам заранее в переписке на Трипстер, мы рекомендовали вам придти готовыми в удобной вам одежде на нашу прогулку.<br>Еще раз приносим вам наши извинения за неудобства и если вы снова посетите нас, мы уверенны - вам все обязательно понравится. ‍♂️<br>Мы очень рады, что несмотря на все невзгоды, вы хорошо оценили наше профессиональное топовое оборудование, локацию клуба, работу наших гидов-инструкторов и саму sup-прогулку по Волге)<br>Всегда будем рады видеть вас снова на наших бортах. ‍♂️‍♀️‍♂️