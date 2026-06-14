Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Лучшие месяцы для вечерней сап-прогулки в Ярославле - с июня по сентябрь. В это время вы сможете насладиться теплыми вечерами и ночами, что сделает вашу прогулку максимально комфортной и запоминающейся.

Отправляйтесь на вечернюю сап-прогулку по Волге в Ярославле. Встреча на пляже, где будет выдано все необходимое оборудование. Пятнадцатиминутный инструктаж и практика в спокойной бухте помогут освоить сапы даже новичкам.В открытой

воде Волги произойдет знакомство с течением, а профессиональные инструктора будут рядом для поддержки и фотографий. В зависимости от времени можно насладиться закатом или ночной прогулкой под луной. Дети до 11 лет могут кататься вместе со взрослыми бесплатно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка на сапах.

Что вас ожидает

Инструктаж

Мы встретимся на пляже и выдадим вам все оборудование. Если надо — у нас есть места, где можно переодеться и оставить вещи. На берегу вас ждёт пятнадцатиминутный инструктаж, а после — практика в спокойной бухте. Не волнуйтесь, наши опытные инструкторы ставят на сапы уже на первом катании!

На сапах по Волге

Выйдя в открытую воду, вы окажетесь готовы к течению Волги. Все это время мы будем рядом, поможем-научим-подбодрим. Расскажем о локациях, которых будем проплывать, а еще сделаем снимки на память об этой прогулке.

Кому подойдет прогулка

Всем, в том числе новичкам, ведь главное — это желание 😉

Организационные детали

Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, а более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19-00 — закат, в 21-00 — ночная прогулка)

Прогулку для вас проведет один из профессионалов из нашей команды

Маршрут плавания может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра

Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ставим на сап самостоятельно



В теплые дни подойдут шорты и футболка, если прохладно — лосины, штаны, толстовка. Обувь может промокнуть, стоит взять запасную. Летом в жару обычно катаются босиком или в сланцах.

