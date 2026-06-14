Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Отправляйтесь на вечернюю сап-прогулку по Волге в Ярославле. Встреча на пляже, где будет выдано все необходимое оборудование. Пятнадцатиминутный инструктаж и практика в спокойной бухте помогут освоить сапы даже новичкам.
В открытой
В открытой
7 причин купить эту экскурсию
- 🚣♂️ Уникальный опыт на воде
- 📸 Памятные фотографии
- 🌅 Возможность увидеть закат
- 🌕 Ночная прогулка под луной
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🏞 Прекрасные виды с реки
- 👨🏫 Поддержка опытных инструкторов
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для вечерней сап-прогулки в Ярославле - с июня по сентябрь. В это время вы сможете насладиться теплыми вечерами и ночами, что сделает вашу прогулку максимально комфортной и запоминающейся.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Волга
Описание экскурсии
Обратите внимание: это не экскурсия, а водная прогулка на сапах.
Что вас ожидает
Инструктаж
Мы встретимся на пляже и выдадим вам все оборудование. Если надо — у нас есть места, где можно переодеться и оставить вещи. На берегу вас ждёт пятнадцатиминутный инструктаж, а после — практика в спокойной бухте. Не волнуйтесь, наши опытные инструкторы ставят на сапы уже на первом катании!
На сапах по Волге
Выйдя в открытую воду, вы окажетесь готовы к течению Волги. Все это время мы будем рядом, поможем-научим-подбодрим. Расскажем о локациях, которых будем проплывать, а еще сделаем снимки на память об этой прогулке.
Кому подойдет прогулка
Всем, в том числе новичкам, ведь главное — это желание 😉
Организационные детали
- Выбирайте более ранний временной слот, чтобы увидеть закат, а более поздний, чтобы поплавать под луной (например, в 19-00 — закат, в 21-00 — ночная прогулка)
- Прогулку для вас проведет один из профессионалов из нашей команды
- Маршрут плавания может меняться в зависимости от погоды, направления течения и ветра
- Дети с 3 до 11 лет катаются вместе со взрослыми на одной доске бесплатно, с 11 лет ставим на сап самостоятельно
- В теплые дни подойдут шорты и футболка, если прохладно — лосины, штаны, толстовка. Обувь может промокнуть, стоит взять запасную. Летом в жару обычно катаются босиком или в сланцах.
- Все необходимое оборудование (доска, весло, лиш, жилет), а вечером — фонарик
- Фотографии с прогулки (на айфон 11-12 либо профессиональную камеру)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центральной части Ярославля в районе Тверицкой Набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1923 туристов
Мы — главная сёрф-команда города! Фирменные сап-туры по рекам и озерам Ярославля и Ярославской области. Специально для настоящих романтиков у нас лучшая локация в центре города для просмотра огненных закатов
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 152 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась сап-прогулка с Александром! Подробнейший инструктаж перед тем, как выйти на воду, всё доступно и понятно. Постоянный контроль за нами на воде, подсказки и помощь с учетом того, что
Александр
Ответ организатора:
Спасибо за теплые слова 👋🏽😊 Большой вам с Женей привет 🙌🏽☺️
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Всё, что мы хотели от вечера на Волге - прогулка, город и закат.
14 мая мы с мужем посетили вечернюю сап-прогулку, всего в группе было 7 человек. Сначала инструктор Александр на
14 мая мы с мужем посетили вечернюю сап-прогулку, всего в группе было 7 человек. Сначала инструктор Александр на
Александр
Ответ организатора:
Анна, благодарю за теплые слова 🙌🏽☺️ Классно покатались 🏄🏽♂️
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М
В июне 2026 г. были в Ярославле и воспользовались услугой сап-прогулки по Волге! Всем рекомендую!
Отличная организация, подробный инструктаж, внимание к каждому участнику заплыва.
Прекрасные фото от организатора Александра и его тонкое чувство юмора сделали наш вечер!
Отличная организация, подробный инструктаж, внимание к каждому участнику заплыва.
Прекрасные фото от организатора Александра и его тонкое чувство юмора сделали наш вечер!
Александр
Ответ организатора:
Мне очень приятно, спасибо за отзыв 😊🙌🏽
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В
Очень понравилась прогулка на сапах вечером по реке с видами на набережную Ярославля на фоне прекрасного заката)
Мы новички в катания на сапах. Ребята Артём и Саша прекрасно нас проинструктировали и подробно объяснили по технике и перед сплавом мы отработали навыки. А когда научились управлять сапами стоя, отправились в путь.
Было очень интересно и запоминающе)
Мы новички в катания на сапах. Ребята Артём и Саша прекрасно нас проинструктировали и подробно объяснили по технике и перед сплавом мы отработали навыки. А когда научились управлять сапами стоя, отправились в путь.
Было очень интересно и запоминающе)
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Я
Весело провели время, все супер. Спасибо!
Александр
Ответ организатора:
Яна, твое удивительное позирование на сапе и шпагат очень впечатляет ☺️ Спасибо за отзыв 👋🏽😊
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А
Отлично провела вечер! Александр провел инструктаж, напомнил технику, на протяжении прогулки следил, чтобы все было в порядке. Успели даже «высадиться» на один из небольших островков и посмотреть на Волгу оттуда. Получила огромное удовольствие - и чудесные фото заката на Волге с воды:)
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