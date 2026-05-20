Приглашаем на душевную прогулку по старинному Ярославлю. За 2 часа вы узнаете самые интересные факты и увидите знаковые места города
Вечерняя групповая экскурсия по Ярославлю предлагает насыщенную программу. Прогулка начинается с Волковской площади, где вы увидите первый профессиональный русский театр. Затем маршрут проходит через средневековую часть города, включая церковь Ильи читать дальшеуменьшить
Пророка. На Богоявленской площади вас встретят Ярослав Мудрый и «Ярославская невеста». Древнейшая часть города откроет узкие улочки и виды на Волгу. В завершении экскурсии вы прогуляетесь по набережной и узнаете о меценатах-благотворителях. В подарок - сувениры с местным колоритом
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться вечерними прогулками по городу и увидеть его в самом красивом свете.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Волковская площадь
Церковь Ильи Пророка
Богоявленская площадь
Ярославский кремль
Набережная
Описание экскурсии
Волковская площадь. Отсюда начнётся наша прогулка. Мы увидим здание первого профессионального русского театра и поговорим о его талантливом основателе.
Средневековая часть города. Как в старину, пройдём через проездную башню. Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка.
Богоявленская площадь. Здесь нас гостеприимно «встретят» основатель города Ярослав Мудрый и «Ярославская невеста». Прогуляемся до площади вдоль Гостиного двора.
Древнейшая часть города. Узкие старинные улочки и тенистые аллеи незаметно приведут нас к месту, где располагался Ярославский кремль. Здесь можно сделать красивые кадры с панорамными видами на Волгу и красавицу Стрелку.
Набережная. В завершении прогулки неспешно пройдём по живописному волжскому берегу и поговорим о меценатах-благотворителях прошлых эпох, благодаря которым город стал архитектурной сокровищницей.
В подарок вы получите приятные сувениры с местным колоритом!
Организационные детали
Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому продумайте, что надеть
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00, 17:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
1300 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Ярославский музей-заповедник
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 15:00, 17:00 и 19:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина — ваша команда гидов в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 6717 туристов
Будем знакомы. Меня зовут Полина. Родилась и получила высшее историческое образование в городе Ярославле. За плечами опыт работы в туризме более 15 лет. Работала гидом в Турции, Доминикане, на нашем читать дальшеуменьшить
черноморском побережье — в городе Сочи, а с 2022 года провожу экскурсии и в моём любимом Ярославле. Являюсь автором эксклюзивных экскурсионных маршрутов в Ярославле и Сочи. Сплотила вокруг себя гидов, кто так же, как и я, горит своим делом, проводит экскурсии не только грамотно и высокопрофессионально, но и делится теплом, душой и личным отношением к городу.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 56 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
5
3
1
2
–
1
–
Т
Татьяна
Огромное спасибо нашему гиду Александру за экскурсию. Очень живо, познавательно, с большой любовью к городу, экскурсия прошла на одном дыхании.
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А
Андрей
Жанна эмоционально, понятно и последовательно изложила исторический материал, переплела историю и современность, наметила цели для самостоятельного изучения
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Д
Дмитрий
Очень необычный формат проведения. Интерактивный, с постоянной обратной связью с Заказчиками))) Очень хорошо 👌
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Александра
Ирина - отличный экскурсовод и собеседник. Без неё моя поездка в Ярославль была бы не такой интересной, обычно я изучаю города самостоятельно, при этом смотрят лишь глаза. Но в нашей читать дальшеуменьшить
экскурсии с Ириной я узнала столько интересных моментов истории Города, столько мест мы посетили не смотря на погоду, я безумно довольна, что выбрала в тот рождественский вечер именно Ирину в качестве экскурсовода! Видно и чувствуется, что в своё дело Ирина вкладывается с душой, с такой теплотой и юмором рассказывает о городе… Рюмочная по пути это одна из изюминок данной экскурсии! В такую погоду согреться на дорожку лично мне было приятно и кстати!) На память осталось много прекрасных фото и воспоминаний. С уважением, та самая Александра, которую часто теряли за съемкой достопримечательностей ❤️ но я всё слышала и ничего не упустила!)
+2
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И
Ирина
Огромное спасибо нашему экскурсоводу Жанне. Экскурсия прошла на одном дыхании. Было очень интересно и познавательно.
+1
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Ольга
Нам понравилось! 2.05.2025 Мы только с поезда - влетели в экскурсию, прошли, подогрелись, заинтересовались и затем еще сами все обошли!))) PS: За настойки нужно самим платить, но если нет желания попробовать - просто 15 мин посидеть в заведении можно и дальше - в путь. По рекомендации экскурсовода сходили в несколько мест- в целом - рекомендую такой формат с изюминкой.