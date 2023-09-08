Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия

Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей

5
2 отзыва
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Приглашаю вас на душевную прогулку по старинному Ярославлю.

За 2 часа вы получите выжимку самых интересных фактов, прогуляетесь по местам съёмок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест, которые стоит посетить.

Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит как для взрослых, так и для детей.
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Ближайшие даты:
7
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Волковская площадь. Отсюда начнётся наша прогулка. Мы увидим здание первого профессионального русского театра и поговорим о его талантливом основателе.

Средневековая часть города. Как в старину, пройдём через проездную башню. Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка.

Богоявленская площадь. Здесь нас гостеприимно «встретят» основатель города Ярослав Мудрый и «Ярославская невеста». Прогуляемся до площади вдоль Гостиного двора.

Древнейшая часть города. Узкие старинные улочки и тенистые аллеи незаметно приведут нас к месту, где располагался Ярославский кремль. Здесь можно сделать красивые кадры с панорамными видами на Волгу и красавицу Стрелку.

Набережная. В завершении прогулки неспешно пройдём по живописному волжскому берегу и поговорим о меценатах-благотворителях прошлых эпох, благодаря которым город стал архитектурной сокровищницей.

Организационные детали

Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому одевайтесь в соответствии с погодными условиями

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Знаменской башни
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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1
А
8 сен 2023
Моё первое знакомство с городом Ярославль было отличным! Так получилось, что экскурсия оказалась не вечерней, а дневной; но в данном случае не было принципиальным, т. к. цель экскурсии для меня - именно знакомство с городом, его достопримечательностями, интересными историческими фактами. Отличная обзорная экскурсия для того, чтобы сформировать представление об Ярославле; заняла по времени примерно 2 часа. Время прошло просто мгновенно, но очень интересно и познавательно!
Полина - человек, который любит свой город и увлечена его историей; провела экскурсию очень интересно, грамотно, душевно. Рассказала интересные исторические факты, продемонстрировала наглядные материалы.
Совет всем, кто впервые приезжает в Ярославль - посетить именно пешеходную экскурсию, где можно сформировать впечатления о городе с вековой историей.
Е
20 авг 2023
Полина - наш экскурсовод - исключительного содержания человек! Экскурсия выдалась замечательной! Я сама из Ярославля, не смотря на это, мне було интересно прогуляться в таком формате. Вечером город совсем другой!!

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Пешеходные
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Для школьников
Для пенсионеров
Вечерние
Летние
Святые места
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Храм Ильи Пророка
Популярные места
Ярославский кремль
Набережная
Церковь Богоявления
Для студентов
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