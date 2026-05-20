Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время года можно насладиться вечерними прогулками по городу и увидеть его в самом красивом свете.

Вечерняя групповая экскурсия по Ярославлю предлагает насыщенную программу. Прогулка начинается с Волковской площади, где вы увидите первый профессиональный русский театр. Затем маршрут проходит через средневековую часть города, включая церковь Ильи

Пророка. На Богоявленской площади вас встретят Ярослав Мудрый и «Ярославская невеста». Древнейшая часть города откроет узкие улочки и виды на Волгу. В завершении экскурсии вы прогуляетесь по набережной и узнаете о меценатах-благотворителях. В подарок - сувениры с местным колоритом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Волковская площадь. Отсюда начнётся наша прогулка. Мы увидим здание первого профессионального русского театра и поговорим о его талантливом основателе.

Средневековая часть города. Как в старину, пройдём через проездную башню. Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка.

Богоявленская площадь. Здесь нас гостеприимно «встретят» основатель города Ярослав Мудрый и «Ярославская невеста». Прогуляемся до площади вдоль Гостиного двора.

Древнейшая часть города. Узкие старинные улочки и тенистые аллеи незаметно приведут нас к месту, где располагался Ярославский кремль. Здесь можно сделать красивые кадры с панорамными видами на Волгу и красавицу Стрелку.

Набережная. В завершении прогулки неспешно пройдём по живописному волжскому берегу и поговорим о меценатах-благотворителях прошлых эпох, благодаря которым город стал архитектурной сокровищницей.

В подарок вы получите приятные сувениры с местным колоритом!

Организационные детали