Приглашаю вас на душевную прогулку по старинному Ярославлю. За 2 часа вы получите выжимку самых интересных фактов, прогуляетесь по местам съёмок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест, которые стоит посетить. Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит как для взрослых, так и для детей.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Волковская площадь. Отсюда начнётся наша прогулка. Мы увидим здание первого профессионального русского театра и поговорим о его талантливом основателе.

Средневековая часть города. Как в старину, пройдём через проездную башню. Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка.

Богоявленская площадь. Здесь нас гостеприимно «встретят» основатель города Ярослав Мудрый и «Ярославская невеста». Прогуляемся до площади вдоль Гостиного двора.

Древнейшая часть города. Узкие старинные улочки и тенистые аллеи незаметно приведут нас к месту, где располагался Ярославский кремль. Здесь можно сделать красивые кадры с панорамными видами на Волгу и красавицу Стрелку.

Набережная. В завершении прогулки неспешно пройдём по живописному волжскому берегу и поговорим о меценатах-благотворителях прошлых эпох, благодаря которым город стал архитектурной сокровищницей.

Организационные детали

Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому одевайтесь в соответствии с погодными условиями