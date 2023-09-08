Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
За 2 часа вы получите выжимку самых интересных фактов, прогуляетесь по местам съёмок знаменитых фильмов, узнаете топ знаковых мест, которые стоит посетить.
Маршрут тщательно спланирован, охватывает весь центр города, охраняемый ЮНЕСКО, и подходит как для взрослых, так и для детей.
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Описание
Что вас ожидает
Волковская площадь. Отсюда начнётся наша прогулка. Мы увидим здание первого профессионального русского театра и поговорим о его талантливом основателе.
Средневековая часть города. Как в старину, пройдём через проездную башню. Нам откроется вид на главную архитектурную доминанту — церковь Ильи Пророка.
Богоявленская площадь. Здесь нас гостеприимно «встретят» основатель города Ярослав Мудрый и «Ярославская невеста». Прогуляемся до площади вдоль Гостиного двора.
Древнейшая часть города. Узкие старинные улочки и тенистые аллеи незаметно приведут нас к месту, где располагался Ярославский кремль. Здесь можно сделать красивые кадры с панорамными видами на Волгу и красавицу Стрелку.
Набережная. В завершении прогулки неспешно пройдём по живописному волжскому берегу и поговорим о меценатах-благотворителях прошлых эпох, благодаря которым город стал архитектурной сокровищницей.
Организационные детали
Экскурсия состоится в любую погоду, поэтому одевайтесь в соответствии с погодными условиями
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Знаменской башни
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 17:00Экскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.5 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Полина - человек, который любит свой город и увлечена его историей; провела экскурсию очень интересно, грамотно, душевно. Рассказала интересные исторические факты, продемонстрировала наглядные материалы.
Совет всем, кто впервые приезжает в Ярославль - посетить именно пешеходную экскурсию, где можно сформировать впечатления о городе с вековой историей.