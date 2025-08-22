Вечерний Ярославль предлагает уникальную атмосферу, где прошлое и настоящее сливаются в одно целое. Город раскрывается по-новому, демонстрируя свою промышленную мощь и купеческие традиции.
Прогулка мимо Вахрамеевской мельницы и других скрытых уголков города позволяет ощутить дух предпринимательства и узнать больше о жизни ярославцев. Река Которосль станет главным природным ориентиром, а сюжеты из истории города дополнят впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Вечерняя атмосфера города
- 🏭 Интересные факты о промышленности
- 🏞 Прогулка вдоль реки Которосль
- 🗺 Нестандартные маршруты
- 📜 Исторические сюжеты и легенды
Что можно увидеть
- Колесо обозрения «Золотое кольцо»
- Вахрамеевская мельница
Описание экскурсии
Колесо обозрения «Золотое кольцо» — самый яркий ориентир на вечерней карте Ярославля. Словно маяк, он манит нарядной иллюминацией.
Вахрамеевская мельница — это не живописный рустик Ван Гога, а суровая фабричная архитектура, которая напоминает о купеческой хватке и промышленных амбициях города
Небольшие дворики и предприятия — наш маршрут пройдёт мимо центральных достопримечательностей, там, где обычно не ходят туристы. Поговорим о том, что в разное время производили в Ярославле и чем горожане живут сейчас.
Вы узнаете:
- Почему ярославские меценаты отдали пьедестал памятника Александру II и что мешает ему повернуться
- Где «спрятались» ветераны Куликовской битвы
- Почему дом Донцовых и Лопатиных вовсе не тот, за кого себя выдаёт
- Где искать единственный в городе геоглиф и как вообще сажают деревья в форме букв
- Чем пахнет Ярославль ночью, и почему именно Которосль — главная река этого маршрута, а не Волга
Кому подойдёт экскурсия
Тем кто ждёт неформального знакомства с городом и хочет узнать его глубже
Организационные детали
Материал экскурсии рассчитан на взрослых и заинтересованных подростков
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У колеса обозрения «Золотое кольцо»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваш гид в Ярославле
Провёл экскурсии для 184 туристов
С 2018 года я занимаюсь тем, что рисую карты Ярославля. По работе был буквально в каждом дворе города и знаю про него уже достаточно много, чтобы начать делиться. Географическое образование
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Оксана
22 авг 2025
Все понравилось! Очень насыщенная и интересная экскурсия. Посетили много мест, покатались на колесе обозрения. Даже дождь не испортил впечатление!
Дата посещения: 18 августа 2025
Ю
Юлия
17 ноя 2025
В Ярославле не первый раз, хотелось увидеть город в другом формате. Все получилось.
Мария
3 ноя 2025
Это было очень интересно, информативно и местами очень неожиданно.
2,5 часа пролетели совершенно незаметно.
Узнали много нового и интересного из прошлого и современной жизни Ярославля.
Увидели парадную и изнаночную сторону города.
Мне кажется экскурсия подойдет и путешественникам и местным жителям.
Спасибо огромное Андрею.
Когда в следующий раз приедем в Ярославль, обязательно посетим ещё его экскурсии.
О
Ольга
9 окт 2025
Андрей отлично знает и подает материал. Экскурсия познавательная и необычная.
Виталий
17 сен 2025
Великолепная экскурсия, показывающая древний русский город с неожиданной и чрезвычайно интересной стороны. Андрей - очень живой рассказчик, охотно участвующий в диалоге с экскурсантами. Умело передающий свою любовь и приязнь к Ярославлю.
Л
Любовь
15 сен 2025
Огромная благодарность Андрею за такой экскурс в историю и современность Ярославля!
Юлия
14 сен 2025
Андрей, спасибо большое за иной взгляд на Ярославль, за картинки соседства эпох, за Вашу любовь к городу.
А
Анастасия
12 сен 2025
Андрею выражаем огромную благодарность. Нам очень понравилась экскурсия с индивидуальным подходом и с необычной подачей информации.
Татьяна
15 авг 2025
Первое знакомство с Ярославлем состоялось! Нам очень повезло с гидом! Андрей нам открыл город с тысячелетней историей. Невероятные и тайные локации, места которые впечатляют своей историей и архитектурой! Очень интересный рассказчик, 2,5 часа прошли незаметно! Однозначно еще раз посетим этот город!!! Рады нашему знакомству! Сердечно благодарим Андрея!!!!
К
Ксения
24 июл 2025
Очень понравилась экскурсия с Андреем. Мы сами местные жители, поэтому выбрали не стандартный формат. И что самое удивительное, мы узнали очень много нового о родном городе, обнаружили церковь во дворе
Л
Лариса
15 июл 2025
Ходили на экскурсию с подругами. Это была шикарная вечерняя прогулка! Андрей большой молодец, рассказал много интересного, провел нас по интересным, нетипичным местам. Сказать, что мы в восторге - ничего не сказать! Мы очень довольны и благодарны Андрею за прекрасную экскурсию!! Рекомендуем однозначно!
Anastasiya
13 июл 2025
Рекомендую экскурсию для уже посетивших обзорную по Ярославлю, мне такая как раз по душе. Профессиональный гид, интересные места, разговор получился увлекательным и информативным. Купцы, архитектура, интересные дворы, необычные истории города, храмы и даже про те, которых уже нет. Экскусрии Андрея буду отслеживать, всем рекомендую к посещению. С уважением и вдохновением, Анастасия.
