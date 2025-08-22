Вечерний Ярославль предлагает уникальную атмосферу, где прошлое и настоящее сливаются в одно целое. Город раскрывается по-новому, демонстрируя свою промышленную мощь и купеческие традиции. Прогулка мимо Вахрамеевской мельницы и других скрытых уголков города позволяет ощутить дух предпринимательства и узнать больше о жизни ярославцев. Река Которосль станет главным природным ориентиром, а сюжеты из истории города дополнят впечатления

Описание экскурсии

Колесо обозрения «Золотое кольцо» — самый яркий ориентир на вечерней карте Ярославля. Словно маяк, он манит нарядной иллюминацией.

Вахрамеевская мельница — это не живописный рустик Ван Гога, а суровая фабричная архитектура, которая напоминает о купеческой хватке и промышленных амбициях города

Небольшие дворики и предприятия — наш маршрут пройдёт мимо центральных достопримечательностей, там, где обычно не ходят туристы. Поговорим о том, что в разное время производили в Ярославле и чем горожане живут сейчас.

Вы узнаете:

Почему ярославские меценаты отдали пьедестал памятника Александру II и что мешает ему повернуться

Где «спрятались» ветераны Куликовской битвы

Почему дом Донцовых и Лопатиных вовсе не тот, за кого себя выдаёт

Где искать единственный в городе геоглиф и как вообще сажают деревья в форме букв

Чем пахнет Ярославль ночью, и почему именно Которосль — главная река этого маршрута, а не Волга

Кому подойдёт экскурсия

Тем кто ждёт неформального знакомства с городом и хочет узнать его глубже

Организационные детали

Материал экскурсии рассчитан на взрослых и заинтересованных подростков