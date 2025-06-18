На этой индивидуальной квест-экскурсии в Ярославле вы познакомитесь с дочерью Ярослава Мудрого - Анной Ярославной. Ей необходимо вернуться в прошлое, но злые духи мешают ей. Участники квеста помогут княжне, раскрывая
5 причин купить этот квест
- 🗝️ Историческое погружение
- 👨👩👧👦 Семейное развлечение
- 🎁 Подарки-сюрпризы
- 🗺️ Интерактивные задания
- 🏰 Знакомство с культурой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в квесте - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и красок. Май и сентябрь также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы квест тоже возможен, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и, возможно, дождю. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но историческая атмосфера Ярославля остаётся неизменной.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Богоявленская площадь
- Вечный огонь
Описание квеста
Вернуть княжну домой
Дочь Ярослава Мудрого — Анна Ярославна — переместилась в наше время с наказом от отца. Прошло уже 10 веков: жители города позабыли свою историю и не помнят, какие дела свершивши, князь в наследие оставил. Анне же поручено рассказать о том, как город затевался. И вот незадача, злые духи не дают ей вернуться к отцу. Вам нужно помочь княжне раскрыть все артефакты, выполняя задания на маршруте, чтобы Анна Ярославна смогла попасть домой.
Град Ярослава
На прогулке вы окунетесь в историю 11 века и увидите, как затевался град Ярослава. Вы пройдете по знаковым точкам города и узнаете:
- Кто жил на этих землях и чем занималось местное древнее население ещё до прихода Ярослава Мудрого
- Какие стены в Ярославле ошибочно называют кремлём, ведь в Ярославле нет кремля
- Что такое город «рубленый» и город «земляной»
- Как Ярослав одолел медведя и почему именно это место выбрал для Ярославль-града
А в конце вас ждут маленькие сюрпризы, благодаря которым история Ярославля останется с вами навсегда.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, на случай, если пойдёт дождь, советую взять зонтик
- Старт маршрута на Богоявленской площади, а окончание у Вечного огня
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Богоявленской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вероника — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 1148 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Вероника, учусь на историческом факультете. Я невероятно сильно люблю город Ярославль, люблю просторы наших улиц, людей, которые здесь живут, а также путешественников, озаряющих своими улыбками просторы Ярославля. Экскурсии я провожу с радостью, весело и задорно. Ни один человек не заскучает!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 107 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Ш
Шахова
18 июн 2025
Спасибо большое Веронике за экскурсию! Даже несмотря на то, что дети отвлекались знания и представление о городе в их головах остались. Вероника открыта и доброжелательна.
Е
Екатерина
12 июн 2025
Очень понравилась экскурсия. Узнали много интересных фактов о Ярославле. Экскурсовод Вероника - просто чудо! Наряд впечатлил, интересно преподносит информацию (задания, вопросы), вся прогулка прошла с позитивом и хорошим настроением!
Ш
Шамиль
7 июн 2025
Очаровательная Вероника встретила в красивом русском наряде и сразу захватила внимание стесняющихся детей. Интересные рассказы и факты из жизни города познавательны и взрослым и детям. Отличная экскурсия. Очень довольны.
Д
Диана
4 июн 2025
Спасибо за чудесную экскурсию. Нам очень понравилось!
В
Виктория
19 мая 2025
Очень приятная девушка - гид. Дети были в восторге. Интересная и познавательная экскурсия.
Ю
Юлия
12 мая 2025
Спасибо за прекрасную экскурсию, впечатлился не только ребенок, но и мы с мужем))) Очень приятный формат, очень красивая и приятная собеседница - Анна, дочь Ярослава Мудрого, королева Франции😉
Есть вариативность - более развлекательный формат, либо больше истории, мы выбрали второй. Всем рекомендую 👍
Есть вариативность - более развлекательный формат, либо больше истории, мы выбрали второй. Всем рекомендую 👍
О
Олеся
11 мая 2025
Отличная экскурсия и для детей и для взрослых. Несмотря на погоду прошли по всем основным достопримечательностям. Обычно после экскурсий через час все факты улетучиваются, но не после этой. Запомнилось всё.
Н
Наталья
3 мая 2025
Отличная экскурсия! Экскурсоводу отдельное спасибо! Не смотря на холод и снег на 9 мая полностью была проведена. С играми и загадками. Дети остались довольны!
А
Александр
2 мая 2025
Ну просто все замечательно! Очень увлекательно, занимательно и интересно!!! Дети и взрослые просто в восторге!!! Интерактив, общение, факты - как мини спектакль!! Очень очень очень рекомендую!!! Отдельно спасибо за приятные и памятные сувениры-выигрыши!!!!)))))
Феличита
28 апр 2025
Были сегодня на экскурсии с Анной Ярославной-такой динамичной, интересной, комфортной экскурсии в формате для детей я ещё не встречала!!!
Рекомендую!! Если есть свободные часы у экскурсовода Вероники-скорее записывайтесь, не раздумывая и не читая отзывы-не пожалеете!!! Вероника-невероятная, нам очень понравилась экскурсия! 👍🏻🌞
Рекомендую!! Если есть свободные часы у экскурсовода Вероники-скорее записывайтесь, не раздумывая и не читая отзывы-не пожалеете!!! Вероника-невероятная, нам очень понравилась экскурсия! 👍🏻🌞
Н
Наталья
22 апр 2025
Потрясающий экскурсовод, чудесный подход к детям, очень живо, информация отлично запоминается через шутливые проверочные вопросы и задания. Рекомендую!
М
Мария
15 апр 2025
Мы в восторге! Абсолютно волшебную экскурсию для нас провела Вероника 😍 заинтересованы были и взрослые, и дети! мы приехали в сильный мороз, но это ничуть не помешало нашим планам. Вероника ведет экскурсию с душой и с любовью к своему делу, сразу видно, что человеку его работа в кайф 😍 Вероника очень приятная в общении, дружелюбная, умная и красивая Княжна ❤️
Е
Елена
10 апр 2025
Спасибо большое Анне Ярославовне за прекрасную экскурсию!
Познавательная прогулка понравилась и взрослым и ребёнку. Всем, кто собирается посетить Ярославль, рекомендуем эту экскурсию!
Познавательная прогулка понравилась и взрослым и ребёнку. Всем, кто собирается посетить Ярославль, рекомендуем эту экскурсию!
Т
Татьяна
9 апр 2025
Что тут можно сказать?? Мы в восторге!!! Вероника лучшая!!!
Улыбчивая, безумно внимательная и умная девушка Вероника. Подача экскурсии для детей идеальная🥰🥰🥰 подарки для нас - это вообще отдельная тема!! Настолько заинтересована в своей работе 😉😉😉
А образ ее😍😍😍
Улыбчивая, безумно внимательная и умная девушка Вероника. Подача экскурсии для детей идеальная🥰🥰🥰 подарки для нас - это вообще отдельная тема!! Настолько заинтересована в своей работе 😉😉😉
А образ ее😍😍😍
Е
Елена
27 мар 2025
Очень интересная и познавательная экскурсия. Вероника прекрасный гид. Информация подаётся в игровой и увлекательной форме без занудных лекций и очень хорошо запоминается. Всем рекомендую.
Входит в следующие категории Ярославля
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