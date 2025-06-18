На этой индивидуальной квест-экскурсии в Ярославле вы познакомитесь с дочерью Ярослава Мудрого - Анной Ярославной. Ей необходимо вернуться в прошлое, но злые духи мешают ей. Участники квеста помогут княжне, раскрывая

семь артефактов, связанных с историей города. На маршруте вы узнаете, как зарождался Ярославль, кто жил на этих землях до прихода князя, и почему город называют «рубленым». В конце прогулки вас ждут сюрпризы, которые сделают историю Ярославля незабываемой

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для участия в квесте - летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город полон жизни и красок. Май и сентябрь также подходят, но могут быть прохладнее. В остальные месяцы квест тоже возможен, но стоит быть готовым к более прохладной погоде и, возможно, дождю. В зимние месяцы прогулка может быть менее комфортной из-за холода, но историческая атмосфера Ярославля остаётся неизменной.

Сейчас июнь — это идеальное время.