1 чел.
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Групповая
1.5 часа
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2 часа
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена6 июня 2024Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
- ИИгорь6 июня 2024Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
- ААлла5 июня 2024Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
- ВВалентина30 мая 2024Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
- ЕЕвгения27 мая 2024Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!
- ААрина19 мая 2024Хочу поделиться своим положительным впечатлением об экскурсии, которую мы совершили во время отпуска. Все было просто замечательно - интересный маршрут,
- ВВиктория10 мая 2024Были на экскурсии с Виктором. Все понравилось, гид учел все наши пожелания, был внимателен к нам. Рекомендую!
- ЕЕвгения9 мая 20249 мая в жуткую метель и 0 градусов ходили с Виктором по Ярославлю. Пятерка за знания, маршрут и ответы на
- ННадежда1 мая 2024Экскурсия понравилась! Узнали много интересных фактов и событий.
- ННаталья30 апреля 2024Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!
Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Знаменская башня»
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