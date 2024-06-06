Знаменская башня – экскурсии в Ярославле

Найдено 5 экскурсий в категории «Знаменская башня» в Ярославле, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Путешествие по Ярославлю: групповой тур с дегустацией сладостей
Ярославль - город с богатой историей. Прогуляйтесь по его значимым местам, посетите старинные улочки и главные площади, узнайте легенды и тайны города
Начало: На площади Волкова
Расписание: ежедневно в 12:30 и 15:00
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
800 за человека
Ярославль: история на каждом шагу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Ярославль: история на каждом шагу
Увидеть главные достопримечательности города и прикоснуться к его прошлому с профессиональным гидом
Начало: В районе Ярославского музея-заповедника, который н...
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 200 за всё до 8 чел.
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
14 отзывов
Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
Начать знакомство с городом в лучах предзакатного солнца и завершить при свете фонарей
Начало: У Знаменской башни
Расписание: в пятницу и субботу в 17:00
Сегодня в 17:00
11 июня в 17:00
1 200 за человека
Ярославль: городские легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Ярославль: путешествие по легендам и историческим сокровищам
Вас ждет погружение в атмосферу старинного Ярославля, где каждый уголок хранит свою уникальную историю
Начало: На Богоявленской площади
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
3 200 за всё до 5 чел.
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Старина, шум, тайны - Ярославль: каменные сказки и современный ритм
Открыть обратную сторону древнего города и узнать, что скрывают здания (в мини-группе)
Начало: В районе Волковского театра
Сегодня в 09:30
Завтра в 08:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    6 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень понравилась экскурсия. У нас была мини группа - всего 4 человека. Анастасия все очень интересно рассказала. Провела по центру города. Советую экскурсию в качестве ознакомительной.
  • И
    Игорь
    6 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Очень интересная, грамотно составленная и великолепно поданная экскурсия. Гид Анастасия - настоящий профессионал. Хорошо поставленная речь. Великолепное знание истории города.
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    Постоянный диалог с экскурсионной группой, то, что называется вовлечённость)). Ни минуты не пожалели, что выбрали именно этот маршрут и этого гида. Буду всем рекомендовать. Огромное спасибо!

  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Групповая обзорная экскурсия по Ярославлю «Путешествие во времени»
    Несмотря на то, что вся группа отказалась от экскурсии из-за дождя, мне согласились её провести индивидуально. Экскурсовод Анастасия внимательный и
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    зажигательный человек) Она говорила с большим увеличением, меняя интонацию, с эмоциями, поэтому ливень практически не мешал в этом путешествии по истории города) Маршрут также хорошо продуман - проходя по дворам с памятниками и церквями, в итоге оказываемся на стрелке, где экскурсия завершается и далее можно по ней прогуляться самостоятельно. В общем однозначно рекомендую))

  • В
    Валентина
    30 мая 2024
    Ярославль: городские легенды
    Юлия знает очень много легенд города, пеший маршрут составлен очень грамотно, интерес сохраняется на всю экскурсию. Уникальные места города, закрытые
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    для туристов, были очень интересны, особенно с порцией историй. Рекомендации по досугу, приглашение на разнообразные программы, готовность отвечать на все вопросы оставили самое приятное впечатление от Ярославля и Юлии. Спасибо! Рекомендуем!

  • Е
    Евгения
    27 мая 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Много узнала про город. Видно что экскурсовод горит своим делом. Спасибо большое!
  • А
    Арина
    19 мая 2024
    Ярославль: история на каждом шагу
    Хочу поделиться своим положительным впечатлением об экскурсии, которую мы совершили во время отпуска. Все было просто замечательно - интересный маршрут,
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    увлекательные истории и легкая, непринужденная атмосфера. Благодаря этой экскурсии мы узнали новое о знакомых местах и обогатили свой культурный опыт. Спасибо Виктору за такой замечательный день!

  • В
    Виктория
    10 мая 2024
    Ярославль: история на каждом шагу
    Были на экскурсии с Виктором. Все понравилось, гид учел все наши пожелания, был внимателен к нам. Рекомендую!
  • Е
    Евгения
    9 мая 2024
    Ярославль: история на каждом шагу
    9 мая в жуткую метель и 0 градусов ходили с Виктором по Ярославлю. Пятерка за знания, маршрут и ответы на
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    вопросы. Сам рассказ скучен, без изюминок, без интересных историй, банк, легенд, все строго по фактам, без зацепок для памяти, чтоб запомнить хоть что-то. Дети 17 лет сказали, что все забыли уже через 5 минут. Также есть и организаторские минусы: понятно что в середине мая в ноль люди Не в шубах и замерзают, и с учетом погоды необходимо учесть остановку для согрева-либо в теплой церкви, либо в магазине или кафе предусмотреть минут 10. Этого не было, мы выпросили сами. Грелись в Пятерочке. Далее. На морозе мерзнут ноги и как правило хочется в туалет. Сам гид сходил, а нам не предложил, оставил нас ждать его на морозе. Напоминаю, речь об индивидуальной экскурсии, но индивидуального подхода не было. Для группы Виктор, возможно, идеален. Поэтому общая оценка 4.

  • Н
    Надежда
    1 мая 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Экскурсия понравилась! Узнали много интересных фактов и событий.
  • Н
    Наталья
    30 апреля 2024
    Вечерний Ярославль: обзорная групповая экскурсия
    Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!
    Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!Огромное спасибо Полине, были на экскурсии 29.04.24. Все очень замечательно, многое узнали про историю Ярославля, современность!

Ответы на вопросы от путешественников по Ярославлю в категории «Знаменская башня»

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Сколько стоит экскурсия по Ярославлю в июне 2024
Сейчас в Ярославле в категории "Знаменская башня" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 800 до 3 200. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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