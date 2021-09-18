Увлекательная авторская экскурсия по Ярославлю В этой авторской экскурсии мы не только посетим исторический центр города Ярославля, включенный в наследие ЮНЕСКО, но и поговорим о легендах, преданиях и истории древнего города и всей страны. Увидеть главные достопримечательности города Мы увидим мировые символы религий в архитектуре города. Узнаем связь Ярославля и Мекки, Ярославля и Берлина. Посетим множество знаковых мест от Красной площади до торговых рядов. Поговорим о связи Ярославского Тутаева и Бангкока, легенде появления символа медицины, связях всех мировых, национальных, древних и ведических религий. Мы побываем в местах силы, где некогда было капище богу Велесу и Перуну. Прогуляемся по некогда священной Велесовой роще. Вся информация на примере развития Ярославля в истории страны и мира. Важная информация:

На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.