Экскурсия по историческому центру Ярославля для настоящих гурманов и эстетов, людей, любящих небанальные экскурсии. На ней будет интересно и простому путешественнику, и ученому человеку.
Описание экскурсии
Увлекательная авторская экскурсия по Ярославлю В этой авторской экскурсии мы не только посетим исторический центр города Ярославля, включенный в наследие ЮНЕСКО, но и поговорим о легендах, преданиях и истории древнего города и всей страны. Увидеть главные достопримечательности города Мы увидим мировые символы религий в архитектуре города. Узнаем связь Ярославля и Мекки, Ярославля и Берлина. Посетим множество знаковых мест от Красной площади до торговых рядов. Поговорим о связи Ярославского Тутаева и Бангкока, легенде появления символа медицины, связях всех мировых, национальных, древних и ведических религий. Мы побываем в местах силы, где некогда было капище богу Велесу и Перуну. Прогуляемся по некогда священной Велесовой роще. Вся информация на примере развития Ярославля в истории страны и мира. Важная информация:
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
Время по согласованию с гидом
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Красная площадь
- Пожарная каланча
- Казанский собор
- Площадь Ф. Волкова, Волковский театр
- Знаменская-Власьевская башня
- Богоявленская площадь и церковь
- Спасский монастырь
- Гостиница Царь-град
- Храм Спас-на-Городу
- Церковь Николы Рубленого
- Успенский собор
- Ярославская стрелка
- Волжская набережная
- Ильинско-Тихоновский храм
- Дом Андрея Болконского
- Арсенальная башня
- Кирилло-Афанасьевский монастырь
- Советская площадь и храм Ильи Пророка
- Храм Николы Надеина
- Храм Рождества Христова
- Храм «Дружбы и любви» - Волжская беседка
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные расходы (возможен автомобильно-пешеходный вариант. В этом случае увидим Храм Николы Мокрого и уникальный храм Иоанна Предтечи. Можно на машине гида за дополнительную плату).
Место начала и завершения?
Красная площадь, памятник Ленину, Ярославль
Когда и сколько длится?
Когда: Время по согласованию с гидом
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Великолепная экскурсия.
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Л
Великолепная экскурсия.
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