В этой авторской экскурсии мы не только посетим исторический центр города Ярославля, включенный в наследие ЮНЕСКО, но и поговорим о легендах, преданиях и истории древнего города и всей страны.

Мы увидим мировые символы религий в архитектуре города. Узнаем связь Ярославля и Мекки, Ярославля и Берлина. Посетим:

Красную площадь,

памятник Ленину,

пожарную каланчу,

Казанский собор,

памятник Петру и Февронии,

площадь Ф. Волкова, Волковский театр,

Знаменскую башню,

Власьевскую аптеку,

торговые ряды,

Богоявленскую площадь.

И это только часть программы.

Поговорим о связи Ярославского Тутаева и Бангкока, легенде появления символа медицины, связях всех мировых, национальных, древних и ведических религий.

Мы побываем в местах силы, где некогда было капище богу Велесу и Перуну. Прогуляемся по некогда священной Велесовой роще. Вся информация на примере развития Ярославля в истории страны и мира.

Важно знать

На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

Включено в стоимость экскурсии:

услуги гида

Туристы оплачивают самостоятельно: