Ярославль - древний город символов и легенд

Экскурсия по историческому центру Ярославля для настоящих гурманов и эстетов, людей, любящих...

5
4 отзыва
Экскурсия по историческому центру Ярославля для настоящих гурманов и эстетов, людей, любящих небанальные экскурсии.

На ней будет интересно и простому путешественнику, и ученому человеку.
Ярославль - древний город символов и легенд
Ярославль - древний город символов и легенд
Ярославль - древний город символов и легенд
Ярославль - древний город символов и легенд
Ярославль - древний город символов и легенд
Ярославль - древний город символов и легенд
Ярославль - древний город символов и легенд

Что вы увидите 🤩

  • Красная площадь
  • памятник Ленину
  • пожарная каланча
  • Первомайский бульвар
  • Казанский собор
  • памятник Петру и Февронии
  • площадь Ф. Волкова, Волковский театр
  • Знаменская-Власьевская башня
  • Власьевская аптека
  • торговые ряды
  • Богоявленская площадь
  • памятник Ярославу Мудрому
  • Богоявленская церковь
  • Спасский монастырь
  • памятник медведю
  • нулевой километр Золотого кольца
  • гостиница Царь-град
  • храм Спас-на-Городу
  • рубленый город — кремль
  • церковь Николы Рубленого
  • Успенский собор
  • Святая Троица
  • Ярославская стрелка
  • камень основания
  • Волжская набережная
  • Митрополичьи палаты
  • Ильинско-Тихоновский храм
  • дом Андрея Болконского
  • Арсенальная башня
  • Демидовский столп
  • Кирилло-Афанасьевский монастырь
  • памятник Минину и Пожарскому
  • Советская площадь и храм Ильи Пророка
  • памятный знак — карта города
  • губернаторский дом
  • храм Николы Надеина
  • храм Рождества Христова
  • храм «Дружбы и любви» — Волжская беседка
  • Речной вокзал
  • памятник Некрасову
  • Ярославский мост
  • усадьба Огняновых.
В этой авторской экскурсии мы не только посетим исторический центр города Ярославля, включенный в наследие ЮНЕСКО, но и поговорим о легендах, преданиях и истории древнего города и всей страны.

Мы увидим мировые символы религий в архитектуре города. Узнаем связь Ярославля и Мекки, Ярославля и Берлина. Посетим:

  • Красную площадь,
  • памятник Ленину,
  • пожарную каланчу,
  • Казанский собор,
  • памятник Петру и Февронии,
  • площадь Ф. Волкова, Волковский театр,
  • Знаменскую башню,
  • Власьевскую аптеку,
  • торговые ряды,
  • Богоявленскую площадь.
  • И это только часть программы.
  • Поговорим о связи Ярославского Тутаева и Бангкока, легенде появления символа медицины, связях всех мировых, национальных, древних и ведических религий.
  • Мы побываем в местах силы, где некогда было капище богу Велесу и Перуну. Прогуляемся по некогда священной Велесовой роще. Вся информация на примере развития Ярославля в истории страны и мира.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.

Включено в стоимость экскурсии:

  • услуги гида

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспортные расходы. Возможен автомобильно-пешеходный вариант. В этом случае увидим Храм Николы Мокрого и уникальный храм Иоанна Предтечи. Можно на машине гида за дополнительную плату.

Цены на экскурсию

Для группы 1-6 человек
Стандартное предложение
3 600 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы. Возможен автомобильно-пешеходный вариант. В этом случае увидим Храм Николы Мокрого и уникальный храм Иоанна Предтечи. Можно на машине гида за дополнительную плату.
Место начала и завершения
Красная площадь, памятник Ленину.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Егор П.
Егор П.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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Отзывы от посетивших эту экскурсию

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