В этой авторской экскурсии мы не только посетим исторический центр города Ярославля, включенный в наследие ЮНЕСКО, но и поговорим о легендах, преданиях и истории древнего города и всей страны.
Мы увидим мировые символы религий в архитектуре города. Узнаем связь Ярославля и Мекки, Ярославля и Берлина. Посетим:
- Красную площадь,
- памятник Ленину,
- пожарную каланчу,
- Казанский собор,
- памятник Петру и Февронии,
- площадь Ф. Волкова, Волковский театр,
- Знаменскую башню,
- Власьевскую аптеку,
- торговые ряды,
- Богоявленскую площадь.
- И это только часть программы.
- Поговорим о связи Ярославского Тутаева и Бангкока, легенде появления символа медицины, связях всех мировых, национальных, древних и ведических религий.
- Мы побываем в местах силы, где некогда было капище богу Велесу и Перуну. Прогуляемся по некогда священной Велесовой роще. Вся информация на примере развития Ярославля в истории страны и мира.
Важно знать
На экскурсии пригодится удобная одежда и обувь.
Включено в стоимость экскурсии:
Туристы оплачивают самостоятельно:
- транспортные расходы. Возможен автомобильно-пешеходный вариант. В этом случае увидим Храм Николы Мокрого и уникальный храм Иоанна Предтечи. Можно на машине гида за дополнительную плату.