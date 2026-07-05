Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Погулять по самым ярким местам центра и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии
Ярославль — волшебный город между двух рек. Рожденный маленькой крепостью, он трижды был удостоен статуса столицы.
Вас ждут здесь древние храмы, купеческие особняки, живописная Волжская набережная, затаившиеся в потоке времени невысокие домики с арками и проездами. А также увлекательные рассказы о царях, бурлаках, заморских товарах и Золотом веке.
Я покажу самые красивые храмы Ярославля: Николы в Рубленом городе, Спаса на Городу и кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. А также церковь Ильи Пророка и бывший Спасо-Преображенский монастырь, сыгравший важную роль в истории страны. И какой же старинный город без укреплений! Вы увидите настоящие средневековые башни и услышите о необычной профессии с нежным названием «целовальник».
Волжские просторы
Ярославские улочки незаметно приведут нас в самое очаровательное место города — на Волжскую набережную. Я расскажу, почему Волга была настоящей древней трассой, чем лечил головную боль Алексей Михайлович и какой привозной товар боялись хранить дома. Вспомню нелегкий труд бурлаков и вместе с вами посчитаю, сколько лаптей требовалось, чтобы дойти от Астрахани до Рыбинска.
Театральные тайны
Мы заглянем на самую красивую площадь города, где вы увидите храм Мельпомены — первый русский театр. Раскроете, почему зрителей после спектаклей избивали палками и как это комментировала Елизавета Петровна. А еще узнаете, почему Ярославль «привык» ни в чем себе не отказывать, чем прославились местные купцы и с чем связано радушие наших горожан.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Если с вами путешествуют дети младше 12 лет, прошу написать об этом при заказе. Это поможет сделать нашу прогулку более интересной и комфортной для вас.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Знаменской башни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1284 туристов
Добрый день! Меня зовут Наталья, я гид по Ярославлю. Всей душой люблю свой большой и уютный «кабинет» — исторический центр города. Люблю по нему гулять, люблю в нем мечтать, обожаю о нем рассказывать и вдохновлять им путешественников.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 102 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
102
4
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3
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2
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1
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Лариса
Рекомендую 👍 замечательный гид, отличный маршрут, посмотрели все основные достопримечательности, получили удовольствие от прогулки по городу.
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Екатерина
Мы приехали в Ярославль на выходные, в пятницу вечером прогулялись до центра и как то город не особо впечатлил… но какое же совершенно другое впечатление сложилось от города после экскурсии с Натальей! Мы влюбились в Ярославль! Берите экскурсию, будете сами себе благодарны! Наталья - великолепный гид!
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М
Маргарита
Хотим выразить огромную благодарность и большое спасибо Наталье! Действительно, мы получили увлекательное, удивительное приключение по замечательному и прекрасному Ярославлю. Много интересного и познавательного вынесли для себя, рекомендуем всем. 👍👍👍 Обязательно ещё приедем в гости.
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А
Антон
Огромное спасибо! Интереснейшая, познавательная экскурсия, узнали очень много, причём такого, что останется в памяти надолго. Было очень увлекательно и захватывающе для всех, от 13-летней до 52-летнего.
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Аня
Приехали в Ярославль из Москвы на выезд сообщества ЛУЧШЕ (организуем досуговые мероприятия для людей старше 30). Нам очень понравилась экскурсия и Наталья как гид! Позитивная, динамичная! Ощущение, что узнали так много о Ярославле, при этом абсолютно не было перегруза, какой-то скуки. Очень сбалансированная и теплая экскурсия получилась. Спасибо!
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Татьяна
Хорошая экскурсия в виде приятной прогулки с очаровательной Натальей. На следующий день смогла повторить многое из того, что услышала, моим близким, что свидетельствует о четкости повествования, неперегруженности информацией, умении преподнести материал. Искренняя благодарность, самые лучшие впечатления! Рекомендую!
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