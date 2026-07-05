Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Ярославль — волшебный город между двух рек. Рожденный маленькой крепостью, он трижды был удостоен статуса столицы. Вас ждут здесь древние храмы, купеческие особняки, живописная Волжская набережная, затаившиеся в потоке времени невысокие домики с арками и проездами. А также увлекательные рассказы о царях, бурлаках, заморских товарах и Золотом веке.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Храмы и древние башни

Я покажу самые красивые храмы Ярославля: Николы в Рубленом городе, Спаса на Городу и кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. А также церковь Ильи Пророка и бывший Спасо-Преображенский монастырь, сыгравший важную роль в истории страны. И какой же старинный город без укреплений! Вы увидите настоящие средневековые башни и услышите о необычной профессии с нежным названием «целовальник».

Волжские просторы

Ярославские улочки незаметно приведут нас в самое очаровательное место города — на Волжскую набережную. Я расскажу, почему Волга была настоящей древней трассой, чем лечил головную боль Алексей Михайлович и какой привозной товар боялись хранить дома. Вспомню нелегкий труд бурлаков и вместе с вами посчитаю, сколько лаптей требовалось, чтобы дойти от Астрахани до Рыбинска.

Театральные тайны

Мы заглянем на самую красивую площадь города, где вы увидите храм Мельпомены — первый русский театр. Раскроете, почему зрителей после спектаклей избивали палками и как это комментировала Елизавета Петровна. А еще узнаете, почему Ярославль «привык» ни в чем себе не отказывать, чем прославились местные купцы и с чем связано радушие наших горожан.

Организационные детали