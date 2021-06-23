Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ярославля

Ярославль, который вас удивит

Погулять по самым ярким местам центра и раскрыть его богатую историю на обзорной экскурсии

5
13 отзывов
Ярославль — волшебный город между двух рек.

Рожденный маленькой крепостью, он трижды был удостоен статуса столицы.

Вас ждут здесь древние храмы, купеческие особняки, живописная Волжская набережная, затаившиеся в потоке времени невысокие домики с арками и проездами.

А также увлекательные рассказы о царях, бурлаках, заморских товарах и Золотом веке.
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит
Ярославль, который вас удивит

Что вас ожидает

Храмы и древние башни

Я покажу самые красивые храмы Ярославля: Николы в Рубленом городе, Спаса на Городу и кафедральный собор Успения Пресвятой Богородицы. А также церковь Ильи Пророка и бывший Спасо-Преображенский монастырь, сыгравший важную роль в истории страны. И какой же старинный город без укреплений! Вы увидите настоящие средневековые башни и услышите о необычной профессии с нежным названием «целовальник».

Волжские просторы

Ярославские улочки незаметно приведут нас в самое очаровательное место города — на Волжскую набережную. Я расскажу, почему Волга была настоящей древней трассой, чем лечил головную боль Алексей Михайлович и какой привозной товар боялись хранить дома. Вспомню нелегкий труд бурлаков и вместе с вами посчитаю, сколько лаптей требовалось, чтобы дойти от Астрахани до Рыбинска.

Театральные тайны

Мы заглянем на самую красивую площадь города, где вы увидите храм Мельпомены — первый русский театр. Раскроете, почему зрителей после спектаклей избивали палками и как это комментировала Елизавета Петровна. А еще узнаете, почему Ярославль «привык» ни в чем себе не отказывать, чем прославились местные купцы и с чем связано радушие наших горожан.

Организационные детали

Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Наталья
Наталья
Добрый день! Меня зовут Наталья, я аттестованный гид по Ярославлю. Всей душой люблю свой большой и уютный «кабинет» — исторический центр города. Люблю по нему гулять, люблю в нем мечтать, обожаю о нем рассказывать и вдохновлять им путешественников.
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13 реальных отзывов от туристов

Ф
23 июня 2021
Отличная экскурсия! Эмоционально, с любовью к своему городу!
Н
6 июня 2021
Считаем, что нам очень повезло с выбором экскурсовода. Наталья, очень эрудированный, доброжелательный экскурсовод, влюбленный в свой город. Частичку своей любви она передала нам за эти 3 часа. Маршрут составлен очень грамотно и время пролетело совсем незаметно. Хотим сказать спасибо большое Наталье от всей нашей небольшой женской группы из Санкт-Петербурга.
Ю
3 июня 2021
Наталья-волшебная и неповторимая! Спасибо за душевную, тёплую и красочную экскурсию. все детки остались в восторге! Наталья продумала каждый нюанс, чтоб заинтересовать всех участников экскурсии! СУПЕР. !
А
31 мая 2021
Замечательный, очень позитивный и влюбленный в свой город гид Наталья очаровала нашу компанию. Очень рады, что начали своё знакомство с городом с её экскурсии. 2 часа пролетели незаметно, даже несмотря на то, что шёл дождик. По её совету ещё посмотрели на следующий день несколько старинных храмов, в т. ч. потрясающе красивый Храм Иоанна Предтечи. Большое спасибо Наталье.
М
28 мая 2021
Приехали в Ярославль впервые. Наталья провела для нас прекрасную экскурсию! Обязательно вернемся еще. Спасибо гиду.
Я
24 мая 2021
У меня была самая настоящая индивидуальная экскурсия. Мы с Натальей гуляли вдвоём. 2 часа пролетели незаметно. При этом, мы прошли больше 10 тыс шагов 😀. Информации много, но она настолько доступна и интересна, что переизбытка точно нет. Спасибо за любовь к своему городу и за желание делиться красотой!
Ю
18 мая 2021
Спасибо огромное за интереснейшую экскурсию. Все просто супер! Наталья действительно смогла заинтересовать нас историей Ярославля и стала нашим персональным лучиком солнца в этот пасмурный денек.
С
10 мая 2021
Живое, непринуждённое общение, хорошее знание материала и любовь к городу, о котором идёт речь. Первая наша экскурсия по Ярославлю была познавательной и увлекательной. Спасибо за это Наталье.
М
8 мая 2021
Наталья нас поразила своей любовью к Ярославлю! И естественно мы влюбились тоже, 2.5 часа просто пролетели как мгновенье, у нас осталось замечательное послевкусие о городе, столько прекрасных мест, красот увидели своими глазами, что хочется вновь вернуться в этот прекрасный город и снова пройтись по его окрестностям! Спасибо Наталье, что внушила нам эту романтичность города, оставила приятные воспоминания!
А
4 мая 2021
Потрясающая экскурсия, рекомендую всем Наталью, кто хочет не только узнать факты о городе, а проникнуться атмосферой города, рассмотреть невероятные детали и провести время с интересом и пользой.
А
2 мая 2021
Это была отличная экскурсия по Ярославлю. Было приятно прогуляться в компании увлеченного человека, любящего свой город.
Наталья захватывает повествованием о своём городе с первых минут экскурсии. Экскурсия проходит в рамках диалога. На все вопросы даются полные ответы. Очень рекомендую Наталью, как экскурсовода по городу Ярославлю.
А
26 апр 2021
Рекомендую. Наталья очень хороший рассказчик. Квалифицированный, знающий историю края и страны
М
25 апр 2021
Экскурсия совершенно потрясающая! Видно, что Наталья всей душой любит Ярославль и его историю. Очень интересно рассказывает, несколько часов пролетели совершенно незаметно. Шикарный маршрут, составлен со знанием дела. В общем - всё по высшему разряду! Рекомендуем всем, и тем, кто впервые в городе, и тем, кто хочет чего-нибудь оригинального.

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