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Ярославль в театре и кино

Ольга Л.
Ольга Л. – Гид из Ярославля
Ярославль в театре и кино
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🏛История и архитектура
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3.5 часа
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 4 500 ₽ за экскурсию

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Ярославль в театре и кино
Ярославль в театре и кино

Что вы увидите

  • Исторический центр Ярославля в пределах зоны ЮНЕСКО, Советскую площадь, храм Николы Надеина (внутри иконостас работы Фёдора Волкова), стрелку Волги и Которосли, Волжскую набережную, театр драмы им. Ф. Волкова (в том числе внутри), Знаменскую башню - средневековый вход в город
  • Все места будут связаны с историей театра или кино. Места съёмок дореволюционных, советских и современных фильмов
Мы с вами побываем на местах съёмок фильмов: известных и не очень, поговорим о киносъёмочных командах - от съёмок 1913 года до современных и, конечно, покажем всеми любимые кадры. Вас ждут истории 📖 и легенды ярославского театра: от Фёдора Волкова до наших дней. Побываем в подклете, где Фёдор Григорьевич в 1750м году поставил первую драму «Эсфиръ», там же можно будет выпить 🍹 отличного кофе, приготовленного в турке на песке! И обязательно отправимся в закулисье Волковского театра - первого русского профессионального! Вы сможете увидеть репетицию основной труппы театра, побываете в гримёрках, декорационном цехе, за сценой и во всех потайных уголках театра, куда обычному зрителю доступ закрыт!
Что входит
  • Экскурсия по Ярославлю
  • посещение старинного подклета
  • экскурсия в театр им. Волкова
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 площадь Волкова
Ярославль в театре и кино
Ярославль в театре и кино
Ярославль в театре и кино

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ольга Л.
Ольга Л.
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