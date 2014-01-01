Исторический центр Ярославля в пределах зоны ЮНЕСКО, Советскую площадь, храм Николы Надеина (внутри иконостас работы Фёдора Волкова), стрелку Волги и Которосли, Волжскую набережную, театр драмы им. Ф. Волкова (в том числе внутри), Знаменскую башню - средневековый вход в город
Все места будут связаны с историей театра или кино. Места съёмок дореволюционных, советских и современных фильмов
Мы с вами побываем на местах съёмок фильмов: известных и не очень, поговорим о киносъёмочных командах - от съёмок 1913 года до современных и, конечно, покажем всеми любимые кадры. Вас ждут истории 📖 и легенды ярославского театра: от Фёдора Волкова до наших дней. Побываем в подклете, где Фёдор Григорьевич в 1750м году поставил первую драму «Эсфиръ», там же можно будет выпить 🍹 отличного кофе, приготовленного в турке на песке! И обязательно отправимся в закулисье Волковского театра - первого русского профессионального! Вы сможете увидеть репетицию основной труппы театра, побываете в гримёрках, декорационном цехе, за сценой и во всех потайных уголках театра, куда обычному зрителю доступ закрыт!
Что входит
Экскурсия по Ярославлю
посещение старинного подклета
экскурсия в театр им. Волкова
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 По договорённости с туристами, в гостинице
Место завершения
🏁 площадь Волкова
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.