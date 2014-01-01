Мы с вами побываем на местах съёмок фильмов: известных и не очень, поговорим о киносъёмочных командах - от съёмок 1913 года до современных и, конечно, покажем всеми любимые кадры. Вас ждут истории 📖 и легенды ярославского театра: от Фёдора Волкова до наших дней. Побываем в подклете, где Фёдор Григорьевич в 1750м году поставил первую драму «Эсфиръ», там же можно будет выпить 🍹 отличного кофе, приготовленного в турке на песке! И обязательно отправимся в закулисье Волковского театра - первого русского профессионального! Вы сможете увидеть репетицию основной труппы театра, побываете в гримёрках, декорационном цехе, за сценой и во всех потайных уголках театра, куда обычному зрителю доступ закрыт!