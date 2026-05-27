Ярославль легко узнать с первого взгляда — не только вживую, но и на экране. На прогулке вы увидите главные места города и поймёте, почему его так любят режиссёры. Основное внимание я уделю истории и архитектуре, а кинодетали органично вплету в маршрут.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- комплекс Спасо-Преображенского монастыря
- Которосльную набережную и три храма 17 века: Михаила Архангела, Спаса на Городу и Никола Рубленый город
- территорию Ярославского кремля и Успенский собор
- смотровую площадку на Стрелке
- монумент Славы и Вечный огонь
- Советскую площадь и храм Илии Пророка, знаменитый фресками Гурия Никитина
А ещё пройдёте по местам съёмок фильмов и сериалов:
- «Афоня» и «Большая перемена»
- «Экипаж», «Мусорщик», «Любовники» и «Французский мастер»
- «Воронины», «Мосгаз», «Котовский», «Есенин», «Домашний арест», «Мистер Ноготь» и многих других
Я расскажу:
- как и когда был основан Ярославль и почему в городе так активно используется «медвежья тема»
- где находился кремль и почему он не сохранился
- какую часть Ярославля снял в своём фильме Эльдар Рязанов
- откуда прыгал в воду и тонул герой «Большой перемены» Нестор Петрович
- где с разницей в 20 лет снимали ленты с Алексеем Гуськовым в главной роли
- кто из уроженцев нашего региона получил «Оскар», а кто стал продюсером самой известной блондинки Голливуда Мэрилин Монро
Организационные детали
Все достопримечательности на маршруте мы осматриваем снаружи.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ярославского музея-заповедника
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Ярославле
На сайте с 2020 года
Провела экскурсии для 1196 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Меня зовут Марина, я живу в Ярославле с самого рождения и очень его люблю. С радостью покажу вам самые интересные, живописные, древние места города и расскажу о них удивительные факты.
