Ярославские изразцы: глазурь, огонь и фантазия (на вашем авто)

Изучить городские достопримечательности через их декор - внимательно и с интересом к деталям
Ярославские изразцы легко принять за декор и пройти мимо их смысла.

Я выстрою маршрут так, чтобы вы увидели, как из простых плиток выросло сложное искусство — с символами, историями и характером города. Вы научитесь читать узоры, различать техники и иначе смотреть на архитектуру Ярославля.
Ярославские изразцы: глазурь, огонь и фантазия (на вашем авто)

Описание экскурсии

Вы увидите ключевые памятники и сравните их через изразцовое искусство:

  • церковь Рождества Христова — «проба пера» ярославских мастеров с тремя видами изразцов
  • церковь Илии Пророка — с изразцовым поясом на галерее и украшенной оградой (летом)
  • Успенский собор — с выразительными изразцовыми иконами
  • храм Богоявления — с самым богатым керамическим убранством в городе
  • храм Иоанна Златоуста в Коровниках — с наличником, который веками восхищал волжских путешественников
  • храм Николы Мокрого — тот самый, что вдохновил Рериха на картину с изразцовым «сундучком» притвора

Я помогу разобраться, как менялся ярославский изразец и что за этим стояло. Вместе обсудим:

  • путь от терракотовых плиток к полихромным изразцам с румпой
  • эволюцию орнаментов и сюжетов
  • сходство изразца и пряника — не только внешнее
  • возвращение изразцов в архитектуру в 20 веке

А ещё вам предстоит:

  • расшифровать скрытые смыслы узоров
  • выяснить, что такое полива и «павлинье око»
  • понять, как вазон связан с первопечатником Иваном Фёдоровым
  • проследить, как ярославские купцы рассказывали о себе через изразцовые надписи
  • разобраться, сколько стоил изразец в 17 веке

Организационные детали

  • Поездка проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
  • Осмотр храмов — наружный
  • В летний период можно посетить храм Илии Пророка (за отдельную плату)

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Ярославле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 1024 туристов
Я занимаюсь проведением экскурсий по Ярославлю уже 10 лет. Для меня Ярославль — самый красивый и любимый город. Я знаю его разным. . И купеческим. . И театральным. . И воином. . И романтиком. . И духовным. . И мистическим. . И в любом настроении. . И в любую погоду. . И все это я готова рассказать вам.

