Ярославские изразцы легко принять за декор и пройти мимо их смысла.
Я выстрою маршрут так, чтобы вы увидели, как из простых плиток выросло сложное искусство — с символами, историями и характером города. Вы научитесь читать узоры, различать техники и иначе смотреть на архитектуру Ярославля.
Вы увидите ключевые памятники и сравните их через изразцовое искусство:
- церковь Рождества Христова — «проба пера» ярославских мастеров с тремя видами изразцов
- церковь Илии Пророка — с изразцовым поясом на галерее и украшенной оградой (летом)
- Успенский собор — с выразительными изразцовыми иконами
- храм Богоявления — с самым богатым керамическим убранством в городе
- храм Иоанна Златоуста в Коровниках — с наличником, который веками восхищал волжских путешественников
- храм Николы Мокрого — тот самый, что вдохновил Рериха на картину с изразцовым «сундучком» притвора
Я помогу разобраться, как менялся ярославский изразец и что за этим стояло. Вместе обсудим:
- путь от терракотовых плиток к полихромным изразцам с румпой
- эволюцию орнаментов и сюжетов
- сходство изразца и пряника — не только внешнее
- возвращение изразцов в архитектуру в 20 веке
А ещё вам предстоит:
- расшифровать скрытые смыслы узоров
- выяснить, что такое полива и «павлинье око»
- понять, как вазон связан с первопечатником Иваном Фёдоровым
- проследить, как ярославские купцы рассказывали о себе через изразцовые надписи
- разобраться, сколько стоил изразец в 17 веке
- Поездка проходит на вашем автомобиле (в нём должно быть место для гида)
- Осмотр храмов — наружный
- В летний период можно посетить храм Илии Пророка (за отдельную плату)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Волжской набережной
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Ярославле
Провела экскурсии для 1024 туристов
Я занимаюсь проведением экскурсий по Ярославлю уже 10 лет. Для меня Ярославль — самый красивый и любимый город. Я знаю его разным. . И купеческим. . И театральным. . И воином. . И романтиком. . И духовным. . И мистическим. . И в любом настроении. . И в любую погоду. . И все это я готова рассказать вам.
