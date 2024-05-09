Экскурсии для всей семьи

Найдено 3 экскурсии в категории «Семейные» в Йошкар-Оле, цены от 3900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
от 5600 ₽ за человека
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Пешая
3.5 часа
1 отзыв
Мини-группа
до 1 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
16 апр в 09:45
17 апр в 09:45
3900 ₽ за человека
Экоферма и 15 видов сыра
На машине
3 часа
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоферма и 15 видов сыра
Как создают сыр на экоферме? Узнайте и попробуйте 15 сортов на дегустации, где каждый найдет свой любимый вкус. Откройте для себя экологичное животноводство
Начало: У Патриаршей площади
Завтра в 10:00
16 апр в 10:00
21 150 ₽23 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Таисия
    9 мая 2024
    Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
    Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!
    Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было оченьБлагодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень

Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Семейные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Йошкар-Оле
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
  2. Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
  3. Экоферма и 15 видов сыра
Какие места ещё посмотреть в Йошкар-Оле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Набережная Брюгге
  2. Самое главное
  3. Патриаршая площадь
  4. Часы «12 апостолов»
  5. Набережная
  6. Скульптура «Йошкин кот»
  7. Комплекс «Царевококшайский Кремль»
  8. Воскресенская набережная
  9. Благовещенский собор
  10. Республиканский театр кукол
Сколько стоит экскурсия по Йошкар-Оле в апреле 2025
Сейчас в Йошкар-Оле в категории "Семейные" можно забронировать 3 экскурсии от 3900 до 21 150 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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