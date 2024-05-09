Т Таисия

Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!