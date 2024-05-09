Индивидуальная
Прогулка «По тропам марийских сказок» в Йошкар-Оле
Встреча с Йошкиным котом, знакомство с марийскими легендами и увлекательные музеи ждут вас и вашу семью
Начало: На площади Оболенского-Ноготкова
Завтра в 09:00
16 апр в 09:00
от 5600 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
16 апр в 09:45
17 апр в 09:45
3900 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Экоферма и 15 видов сыра
Как создают сыр на экоферме? Узнайте и попробуйте 15 сортов на дегустации, где каждый найдет свой любимый вкус. Откройте для себя экологичное животноводство
Начало: У Патриаршей площади
Завтра в 10:00
16 апр в 10:00
21 150 ₽
23 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаисия9 мая 2024Благодарим Ольгу за хорошо составленный маршрут и интересную экскурсию! Мы были с детьми и было очень холодно и наш гид продумала и мастер-класс и места где мы могли погреться и послушать много Инттересного. Спасибо за доброе отношение и познавательный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Семейные»
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