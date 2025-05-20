Старинный Козьмодемьянск, расположенный на берегу Волги, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру марийского народа.
Гости смогут увидеть резные фасады купеческих домов, прогуляться по атмосферным улочкам и посетить крупнейший этнографический музей республики.
В программе также предусмотрено посещение музея имени Остапа Бендера, где вас ждут интересные фотозоны.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой горных марийцев и насладиться живописными видами
Гости смогут увидеть резные фасады купеческих домов, прогуляться по атмосферным улочкам и посетить крупнейший этнографический музей республики.
В программе также предусмотрено посещение музея имени Остапа Бендера, где вас ждут интересные фотозоны.
Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой горных марийцев и насладиться живописными видами
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторические купеческие дома
- 🖼️ Этнографический музей под открытым небом
- 📚 Увлекательные рассказы о марийцах
- 📸 Музей Остапа Бендера с фотозонами
- 🚗 Комфортабельный транспорт
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Что можно увидеть
- Старые купеческие дома
- Этнографический музей
- Музей имени Остапа Бендера
Описание экскурсии
История и быт марийцев
Приглашаем вас познакомиться с Козьмодемьянском! Вы выясните, почему город, который старше Йошкар-Олы, не стал столицей Республики Марий Эл. Услышите много интересных фактов о крае. Полюбуетесь живописными видами с берега Волги и, конечно, узнаете, чем горные марийцы отличаются от луговых.
В нашей программе:
- Старые купеческие дома 19 века, атмосферные улочки и переулки, разноцветные резные фасады и окна
- Этнографический музей под открытым небом со старой мельницей, избами и шикарным видом на Волгу
- Увлекательный рассказ гида о быте и жизни марийского народа
- Музей «Дом морёного дуба» и музей им. Остапа Бендера с множеством фотозон
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW или минивэне (в зависимости от количества человек)
- Дорога от Йошкар-Олы до Козьмодемьянска занимает около 2,5 часов
- Дополнительные расходы: билеты в музеи — 400 ₽ за чел., обед в кафе — 500 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Йошкар-Оле
Провели экскурсии для 757 туристов
Наша команда гидов много лет знакомит гостей с красотами города и республики. Мы хорошо знаем историю нашего края и марийского народа. Всегда открыты новым знакомствам и приятному общению. Ольга, Ирина и Людмила.Задать вопрос
Похожие экскурсии из Йошкар-Олы
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо Йошкар-Оле - без спешки
Прогулка по Йошкар-Оле откроет вам тайны города: от Кремля до набережной Брюгге. Погрузитесь в атмосферу 19 века и узнайте о местных традициях и легендах
Начало: Патриаршая площадь
Расписание: ежедневно в 11:45 и 14:45
Сегодня в 11:45
Завтра в 11:45
990 ₽
1100 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Секреты вечерней Йошкар-Олы
Прогуляться по самым таинственным местам города и услышать его легенды
Начало: У Вознесенского моста
Расписание: ежедневно в 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
Лучший выборЙошкар-Ола: микс старины, современности и эпоса
Прогулка по Йошкар-Оле: история, этнические традиции и уникальные памятники. Узнайте, как город сочетает в себе Европу, Москву и Петербург
Начало: На Царьградском пр-те
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8900 ₽ за всё до 40 чел.