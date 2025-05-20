Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей

Старинный Козьмодемьянск на берегу Волги очарует вас резными фасадами и богатой историей. Узнайте больше о марийцах и посетите уникальные музеи
Старинный Козьмодемьянск, расположенный на берегу Волги, предлагает уникальную возможность погрузиться в историю и культуру марийского народа.

Гости смогут увидеть резные фасады купеческих домов, прогуляться по атмосферным улочкам и посетить крупнейший этнографический музей республики.

В программе также предусмотрено посещение музея имени Остапа Бендера, где вас ждут интересные фотозоны.

Эта экскурсия - идеальный способ познакомиться с культурой горных марийцев и насладиться живописными видами

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторические купеческие дома
  • 🖼️ Этнографический музей под открытым небом
  • 📚 Увлекательные рассказы о марийцах
  • 📸 Музей Остапа Бендера с фотозонами
  • 🚗 Комфортабельный транспорт
Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей
Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей
Горномарийский город Козьмодемьянск, или Край звонких гуслей
Ближайшие даты:
20
мая21
мая22
мая23
мая26
мая27
мая28
мая
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Старые купеческие дома
  • Этнографический музей
  • Музей имени Остапа Бендера

Описание экскурсии

История и быт марийцев

Приглашаем вас познакомиться с Козьмодемьянском! Вы выясните, почему город, который старше Йошкар-Олы, не стал столицей Республики Марий Эл. Услышите много интересных фактов о крае. Полюбуетесь живописными видами с берега Волги и, конечно, узнаете, чем горные марийцы отличаются от луговых.

В нашей программе:

  • Старые купеческие дома 19 века, атмосферные улочки и переулки, разноцветные резные фасады и окна
  • Этнографический музей под открытым небом со старой мельницей, избами и шикарным видом на Волгу
  • Увлекательный рассказ гида о быте и жизни марийского народа
  • Музей «Дом морёного дуба» и музей им. Остапа Бендера с множеством фотозон

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW или минивэне (в зависимости от количества человек)
  • Дорога от Йошкар-Олы до Козьмодемьянска занимает около 2,5 часов
  • Дополнительные расходы: билеты в музеи — 400 ₽ за чел., обед в кафе — 500 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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