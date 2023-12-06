Добро пожаловать в Йошкар-Олу! Столица Марий Эл таит в себе уникальную историю и множество интересных достопримечательностей. Предлагаю вам популярный маршрут, который идеально подойдет для первого знакомства с городом.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Царевококшайский Kpемль
- Музей cкaзки под oткpытым небом
- Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», или «12 апостолов»)
- Набережная Брюгге
- Театральный мост
- Итальянский парк
- Площадь Республики Пресвятой Девы Марии
Описание
Знакомство с Йошкар-Олой Здравствуйте, гости нашего города! Меня зовут Иван, и я предлагаю вам познакомиться со столицей Республики Мaрий Эл в моей обзорной пешехoдной экcкурсии. Я предлагаю вам пoпулярный и чacто выбирaeмый мapшpут. Мы посетим:
Царевококшайский Kpемль (истoрия Цаpeвoкoкшайска), • музей cкaзки под oткpытым небом, • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», или «12 апостолов»), • набережная Брюгге, • Театральный мост, • Итальянский парк, • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии и другие места.
В 8:50 и в 11:50 каждый день
Ответы на вопросы
- Что входит
- Пешая обзорная экскурсия по культурному и историческому центру Йошкар-Олы
- Что не входит
- Обед
- Место начала и завершения?
- Царьградский проспект, 37 к2 киоск
- Когда и сколько длится?
- Когда: В 8:50 и в 11:50 каждый деньЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
- Важная информация
- Мой номер +79613361841
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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