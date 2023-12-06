Прогулка по Йошкар-Оле

Индивидуальная экскурсия в Йошкар-Оле
Добро пожаловать в Йошкар-Олу! Столица Марий Эл таит в себе уникальную историю и множество интересных достопримечательностей. Предлагаю вам популярный маршрут, который идеально подойдет для первого знакомства с городом.
Прогулка по Йошкар-Оле
Прогулка по Йошкар-Оле
Прогулка по Йошкар-Оле
Прогулка по Йошкар-Оле
Прогулка по Йошкар-Оле
Прогулка по Йошкар-Оле
Прогулка по Йошкар-Оле
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Царевококшайский Kpемль
  • Музей cкaзки под oткpытым небом
  • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», или «12 апостолов»)
  • Набережная Брюгге
  • Театральный мост
  • Итальянский парк
  • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии

Описание

Знакомство с Йошкар-Олой Здравствуйте, гости нашего города! Меня зовут Иван, и я предлагаю вам познакомиться со столицей Республики Мaрий Эл в моей обзорной пешехoдной экcкурсии. Я предлагаю вам пoпулярный и чacто выбирaeмый мapшpут. Мы посетим:
Царевококшайский Kpемль (истoрия Цаpeвoкoкшайска), • музей cкaзки под oткpытым небом, • Патриаршая площадь (движущаяся скульптура «Вход Господен в Иерусалим», или «12 апостолов»), • набережная Брюгге, • Театральный мост, • Итальянский парк, • Площадь Республики Пресвятой Девы Марии и другие места.

В 8:50 и в 11:50 каждый день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Пешая обзорная экскурсия по культурному и историческому центру Йошкар-Олы
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Царьградский проспект, 37 к2 киоск
Когда и сколько длится?
Когда: В 8:50 и в 11:50 каждый день
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
  • Мой номер +79613361841
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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