Константин проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

🏞 Путешествие-конструктор

Объять необъятное не получится и за неделю, а в один или два дня тем более, поэтому поездка будет собрана по принципу мозаики-конструктора. С вариантами направлений и локаций вы можете ознакомиться ниже, а далее — давайте приниматься за создание идеального маршрута и в добрый путь!

Заповедный и загадочный Марий Эл

В марийском крае чем дальше забираешься в глубь лесных чащ, в самые удалённые уголки региона, тем загадочнее становятся окружающие пейзажи, овеянные мифами, легендами и преданиями. И тем более осязаемым становится смысл термина «место силы». Мы будем исходить из того, что все они — чудо природы, и попробуем вместе приобщиться к исконным марийским феноменам, связанным с ними, разгадать местные загадки и зарядиться энергией.

Урочище Каменная гора, или марийская Швейцария

На стыке Куженерского и Моркинского районов вы откроете живописные пейзажи, хвойно-лиственные леса на утёсовидных холмах, обилие родников, среди которых один из самых почитаемых в Марий Эл — источник Казанской Божьей Матери. Кроме того, большинство родников урочища обладают уникальным ионным составом, что благотворно влияет на организм (как при употреблении внутрь, так и при купании/обливании).

Карман-Курык и Черные камни: священные холмы и валуны

Большой и Малый Карман-Курык — каскад скальных холмов, где в стародавние времена, по марийским преданиям, обитали лесные духи Овды. По скальным выступам на территории заказника вы пройдете по эко-тропе, слушая по пути о традиционном почитании здешних дубов, лип и берез. А в деревеньке неподалеку я покажу валуны, лежащие на склонах холма, расскажу об их загадочном происхождении и наблюдаемых аномалиях.

Морской глаз и Челдови: озерный мир

Одно из самых необычных озёр Поволжья — Морской глаз. Кажется, что оно лежит на полочке и не может быть глубже пяти метров, но на деле его глубина — до сих пор загадка для исследователей. Интересен и ионный состав воды, благодаря которому озеро имеет цвет тёплой морской лагуны где-нибудь на Мальдивах или в атоллах Тихого океана. А второе озеро в дремучем лесу 🌲, Челдови, на первый взгляд, ничем не примечательно. Но забраться в эту глушь любят не только дайверы, чтобы погрузиться в 30-метровую «банку», но и те, кто ищут совета у лесных духов Марий Эл и хотят почувствовать мудрость древнего леса.

Богатства национального парка Марий Чодра

Кленовая гора — самое сердце заповедника, и здесь же центр природных аномалий Марий Эл. Редкая порода грунта и залежи полезных веществ в глинах способствуют разнообразию целебных свойств воды озёр и ключей. Вы посетите самый знаменитый минеральный источник — Зелёный ключ, а на смотровой площадке над ним оцените впечатляющие виды. Кроме того, по эко-тропе я приведу вас к озеру Конан-Ер, которое марийцы считают точкой выхода в проявленный мир светлых сил и издавна почитают. А по пути задержимся у 500-летнего красавца-великана, где вспомним легенды о Пугачеве и прикоснемся к одному из древнейших дубов России.

Центр четырёх религий и культурная столица ⭐️ финно-угорского мира

В районном посёлке Морки вы встретите и традиционную общину марийской веры, и мечеть, и православный храм, и даже буддистскую ступу просветления. И все они — на «ступеньках» большого холма, возвышающегося над центром посёлка. А в этно-культурном комплексе в Шоруньже я познакомлю вас с марийскими традициями, покажу один из самых знаменитых родников края — Янык Памаш — и расскажу о международных фестивалях. Вы сможете посетить музей-усадьбу крестьянина, творческий центр вышивки и увидите водяную мельницу 19 века. А у священной рощи Мер Ото услышите о родине былинного богатыря Онара и попробуете ощутить необычную энергетику места.

Организационные детали

Что входит в стоимость экскурсии 🧭, а что — нет

Для тех, кто не на своем авто, стоимость экскурсии указана без учёта трансфера между локациями, так как маршрут, от которого зависит километраж, оговаривается в процессе бронирования. Трансфер рассчитывается по формуле 700 руб. /100 км.

Также дополнительно оплачивается рекреационный сбор на входе к некоторым достопримечательностям национального парка Марий Чодра (в выходные дни летом) и билеты 🎫 в этно-комплекс в Шоруньже.

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