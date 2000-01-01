Константин проводит ещё 1 экскурсию

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Путешествие по местам силы Марий Эл

Посетить священные земли последних язычников Европы и прикоснуться к исконным верованиям народа

Константин
Константин – Гид из Йошкар-Олы
В заповедных местах республики вы откроете марийскую Швейцарию и целебные родники урочища, пройдете по эко-тропам среди скальных каскадов и увидите сакральные озера цвета мальдивской лагуны.

Побываете в центре четырех религий и культурной столице финно-угорского мира.

Прикоснетесь к 500-летнему дубу.

И все это время вас будут сопровождать рассказы о культуре удивительных марийцев.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 12 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 7 510 ₽ за экскурсию

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Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл

Что вас ожидает

🏞 Путешествие-конструктор
Объять необъятное не получится и за неделю, а в один или два дня тем более, поэтому поездка будет собрана по принципу мозаики-конструктора. С вариантами направлений и локаций вы можете ознакомиться ниже, а далее — давайте приниматься за создание идеального маршрута и в добрый путь!

Заповедный и загадочный Марий Эл
В марийском крае чем дальше забираешься в глубь лесных чащ, в самые удалённые уголки региона, тем загадочнее становятся окружающие пейзажи, овеянные мифами, легендами и преданиями. И тем более осязаемым становится смысл термина «место силы». Мы будем исходить из того, что все они — чудо природы, и попробуем вместе приобщиться к исконным марийским феноменам, связанным с ними, разгадать местные загадки и зарядиться энергией.

Урочище Каменная гора, или марийская Швейцария
На стыке Куженерского и Моркинского районов вы откроете живописные пейзажи, хвойно-лиственные леса на утёсовидных холмах, обилие родников, среди которых один из самых почитаемых в Марий Эл — источник Казанской Божьей Матери. Кроме того, большинство родников урочища обладают уникальным ионным составом, что благотворно влияет на организм (как при употреблении внутрь, так и при купании/обливании).

Карман-Курык и Черные камни: священные холмы и валуны
Большой и Малый Карман-Курык — каскад скальных холмов, где в стародавние времена, по марийским преданиям, обитали лесные духи Овды. По скальным выступам на территории заказника вы пройдете по эко-тропе, слушая по пути о традиционном почитании здешних дубов, лип и берез. А в деревеньке неподалеку я покажу валуны, лежащие на склонах холма, расскажу об их загадочном происхождении и наблюдаемых аномалиях.

Морской глаз и Челдови: озерный мир
Одно из самых необычных озёр Поволжья — Морской глаз. Кажется, что оно лежит на полочке и не может быть глубже пяти метров, но на деле его глубина — до сих пор загадка для исследователей. Интересен и ионный состав воды, благодаря которому озеро имеет цвет тёплой морской лагуны где-нибудь на Мальдивах или в атоллах Тихого океана. А второе озеро в дремучем лесу 🌲, Челдови, на первый взгляд, ничем не примечательно. Но забраться в эту глушь любят не только дайверы, чтобы погрузиться в 30-метровую «банку», но и те, кто ищут совета у лесных духов Марий Эл и хотят почувствовать мудрость древнего леса.

Богатства национального парка Марий Чодра
Кленовая гора — самое сердце заповедника, и здесь же центр природных аномалий Марий Эл. Редкая порода грунта и залежи полезных веществ в глинах способствуют разнообразию целебных свойств воды озёр и ключей. Вы посетите самый знаменитый минеральный источник — Зелёный ключ, а на смотровой площадке над ним оцените впечатляющие виды. Кроме того, по эко-тропе я приведу вас к озеру Конан-Ер, которое марийцы считают точкой выхода в проявленный мир светлых сил и издавна почитают. А по пути задержимся у 500-летнего красавца-великана, где вспомним легенды о Пугачеве и прикоснемся к одному из древнейших дубов России.

Центр четырёх религий и культурная столица ⭐️ финно-угорского мира
В районном посёлке Морки вы встретите и традиционную общину марийской веры, и мечеть, и православный храм, и даже буддистскую ступу просветления. И все они — на «ступеньках» большого холма, возвышающегося над центром посёлка. А в этно-культурном комплексе в Шоруньже я познакомлю вас с марийскими традициями, покажу один из самых знаменитых родников края — Янык Памаш — и расскажу о международных фестивалях. Вы сможете посетить музей-усадьбу крестьянина, творческий центр вышивки и увидите водяную мельницу 19 века. А у священной рощи Мер Ото услышите о родине былинного богатыря Онара и попробуете ощутить необычную энергетику места.

Организационные детали

Что входит в стоимость экскурсии 🧭, а что — нет

  • Для тех, кто не на своем авто, стоимость экскурсии указана без учёта трансфера между локациями, так как маршрут, от которого зависит километраж, оговаривается в процессе бронирования. Трансфер рассчитывается по формуле 700 руб. /100 км.
  • Также дополнительно оплачивается рекреационный сбор на входе к некоторым достопримечательностям национального парка Марий Чодра (в выходные дни летом) и билеты 🎫 в этно-комплекс в Шоруньже.

Комментарии к поездке

  • Приведённый список мест силы Марий Эл далеко не полный. В процессе обсуждения мы можем составить маршрут с учётом ваших пожеланий и интересов.
  • В марийской культуре заведено перед посещением священных мест ходить в баню и проводить очистительные обряды. Если есть время и желание совершить паломничество согласно традициям, можно организовать предварительный заход в баню.
  • Вопросы одежды и питания мы можем обсудить при бронировании поездки
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл
Путешествие по местам силы Марий Эл

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Константин
Константин
Профессионально занимаюсь туризмом с 2001 года, сопровождаю туристские группы в спортивных и любительских походах по стране как инструктор и гид-проводник, иногда провожу экскурсии. Параллельно занимаюсь банными и оздоровительными системами, восстановлением русской деревни и многим другим. Так что с вами мы можем придумать практически любое комбинированное путешествие в поля-леса-деревни и по достопримечательным, потаённым и не только местам Нижегородчины.
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Константин проводит ещё 1 экскурсию

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