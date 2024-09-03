Приготовьтесь к чудесам! Мы побываем в нескольких странах внутри одного города, увидим ожившую сказку под открытым небом, создадим сувенир своими руками и сходим в гости к тому, кто умеет исполнять желания.
Описание экскурсииОткроем двери в сказку Наше путешествие начнется на набережной Брюгге: мы осмотрим красивые дома во фламандском стиле, сфотографируемся на их фоне и почувствуем, будто магическим образом перенеслись в Европу. Оттуда мы направимся к Патриаршей площади, чтобы увидеть часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, так похожий на баварский замок Нойшванштайн. А вскоре мы попадем в сказку! Прямо на улице, под открытым небом, вход в нее охраняют богатыри, а дальше будто оживают Соловей-разбойник, избушка на курьих ножках, русалка и другие персонажи русских сказок и мультфильмов. С каждым из них можно сделать крутую фотографию на память. На прогулке нам встретятся все достопримечательности Йошкар-Олы: нарядный Царевококшайский кремль, уголок Нидерландов на набережной Амстердам, самый высокий храм в городе, самый длинный пешеходный бульвар с красивыми фонтанами. И, конечно, Йошкин кот — талисман города. Поздоровайтесь с ним за лапку, потрите нос на удачу и шепните заветное желание в ухо — непременно в левое! Тогда точно сбудется. Мы вновь откроем двери в сказку и сами сможем побыть ее персонажами в музее марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Здесь нам расскажут много интересного о легендах, дадут примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 9:45
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Набережная Брюгге
- Дома во фламандском стиле
- Патриаршая площадь
- Часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой
- Кукольный театр похожий на баварский замок Нойшванштайн
- Музей под открытым небом
- Царевококшайский кремль
- Уголок Нидерландов на набережной Амстердам
- Самый высокий храм в городе
- Самый длинный пешеходный бульвар с красивыми фонтанами
- Йошкин кот
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед в кафе города
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Завершение: Патриаршая площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 9:45
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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