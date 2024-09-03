Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Приготовьтесь к чудесам! Мы побываем в нескольких странах внутри одного города, увидим ожившую сказку под открытым небом, создадим сувенир своими руками и сходим в гости к тому, кто умеет исполнять желания. 5 1 оценка

Ольга Ваш гид в Йошкар-Оле Задать вопрос Групповая экскурсия 3900 ₽ за человека 5 1 отзыв 3.5 часа 1-8 человек Пешком Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Откроем двери в сказку Наше путешествие начнется на набережной Брюгге: мы осмотрим красивые дома во фламандском стиле, сфотографируемся на их фоне и почувствуем, будто магическим образом перенеслись в Европу. Оттуда мы направимся к Патриаршей площади, чтобы увидеть часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, так похожий на баварский замок Нойшванштайн. А вскоре мы попадем в сказку! Прямо на улице, под открытым небом, вход в нее охраняют богатыри, а дальше будто оживают Соловей-разбойник, избушка на курьих ножках, русалка и другие персонажи русских сказок и мультфильмов. С каждым из них можно сделать крутую фотографию на память. На прогулке нам встретятся все достопримечательности Йошкар-Олы: нарядный Царевококшайский кремль, уголок Нидерландов на набережной Амстердам, самый высокий храм в городе, самый длинный пешеходный бульвар с красивыми фонтанами. И, конечно, Йошкин кот — талисман города. Поздоровайтесь с ним за лапку, потрите нос на удачу и шепните заветное желание в ухо — непременно в левое! Тогда точно сбудется. Мы вновь откроем двери в сказку и сами сможем побыть ее персонажами в музее марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Здесь нам расскажут много интересного о легендах, дадут примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них! Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 9:45 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Набережная Брюгге

Дома во фламандском стиле

Патриаршая площадь

Часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой

Кукольный театр похожий на баварский замок Нойшванштайн

Музей под открытым небом

Царевококшайский кремль

Уголок Нидерландов на набережной Амстердам

Самый высокий храм в городе

Самый длинный пешеходный бульвар с красивыми фонтанами

Йошкин кот Что включено Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Обед в кафе города Где начинаем и завершаем? Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола Завершение: Патриаршая площадь Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 9:45 Экскурсия длится около 3.5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.