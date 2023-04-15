Отправляемся в путешествие по Йошкар-Оле: групповая экскурсия в мини-группе
Приготовьтесь к чудесам! Мы побываем в нескольких странах внутри одного города, увидим ожившую сказку под открытым небом, создадим сувенир своими руками и сходим в гости к тому, кто умеет исполнять желания.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Откроем двери в сказку.
- Наше путешествие начнется на набережной Брюгге: мы осмотрим красивые дома во фламандском стиле, сфотографируемся на их фоне и почувствуем, будто магическим образом перенеслись в Европу. Оттуда мы направимся к Патриаршей площади, чтобы увидеть часы «12 апостолов» с движущейся скульптурой и кукольный театр, так похожий на баварский замок Нойшванштайн.
- А вскоре мы попадем в сказку! Прямо на улице, под открытым небом, вход в нее охраняют богатыри, а дальше будто оживают Соловей-Разбойник, избушка на курьих ножках, русалка и другие персонажи русских сказок и мультфильмов. С каждым из них можно сделать крутую фотографию на память.
- На прогулке нам встретятся все достопримечательности Йошкар-Олы: нарядный Царевококшайский кремль, уголок Нидерландов на набережной Амстердам, самый высокий храм в городе, самый длинный пешеходный бульвар с красивыми фонтанами. И, конечно, Йошкин кот — талисман города. Поздоровайтесь с ним за лапку, потрите нос на удачу и шепните заветное желание в ухо — непременно в левое! Тогда точно сбудется.
- После обеда мы вновь откроем двери в сказку и сами сможем побыть ее персонажами в музее марийской сказки «Сереброзубая Пампалче». Здесь нам расскажут много интересного о легендах, дадут примерить настоящие доспехи и сфотографироваться в них. А дальше мы отправимся в музей керамики, где в гончарной мастерской своими руками сделаем настоящий марийский оберег.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Обед в кафе города
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ленинский пр. , 24А, Йошкар-ОлаЗавершение: Патриаршая площадь
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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