Мини-группа
до 1 чел.
Прогулка по Йошкар-Оле
Приглашаем на увлекательную прогулку по Йошкар-Оле, где история и современность переплетаются в едином танце
Начало: Царьградский проспект 37
Расписание: Ежедневно в 11:30
4 мая в 14:30
5 мая в 14:30
1000 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Семейный маршрут «По тропе марийских сказок»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Йошкар-Оле! Посетите набережную Брюгге, Патриаршую площадь и ожившие сказки под открытым небом
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: Ежедневно в 9:45
4 мая в 09:45
6 мая в 09:45
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Йошкар-Оле
Приглашаем в путешествие по Йошкар-Оле, где вас ждут уникальные архитектурные шедевры и живописные уголки
Начало: Ленинский проспект, 24А, Йошкар-Ола
Расписание: По договоренности
4 мая в 09:00
6 мая в 09:00
3800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения14 апреля 2025Для знакомства с городом мы забронировали экскурсию «Волшебная и удивительная Йошкар-Ола» 😍 Хоть с погодой нам не очень повезло, но мы
- ННаташа12 апреля 2025Увидели прекрасную набережную, великолепные храмы, замечательных котов, кошек и котиков. Услышали удивительного экскурсовода Валерия Васильевича, который безгранично любит свою малую родину, своих друзей, свой город. Получше могла бы быть погода… Большое спасибо!!!
- ААделина6 апреля 2025Замечательная экскурсия с местным гидом, который знает все локальные истории города и рассказывает их супер интересно! За эти несколько часов мы
- ТТатьяна28 марта 2025Добрый день. Да все понравилось. Гид пришёл вовремя. Пунктуальность прежде всего. Экскурсия длилась 2,5 часа. Экскурсовод Елена провела очень познавательную
- ГГабедава14 февраля 2025Экскурсию проводила Ольга, очень профессионально рассказывала о своем крае, с большой любовью и теплотой говорила об истории края и современной
Ответы на вопросы от путешественников по Йошкар-Оле в категории «Республиканский музей изобразительных искусств»
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