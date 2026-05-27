Отправьтесь в путешествие по Йошкар-Оле — столице Марий Эл, городу с удивительной судьбой и неожиданной архитектурой.
Аудиогид проведёт вас по главным улицам, набережным и площадям, где история 16 века соседствует с европейскими фантазиями 21 столетия.
Вы разберётесь в архитектурных параллелях, узнаете о марийской культуре и почувствуете характер города.
Описание аудиогида
Памятник Оболенскому-Ноготкову — монумент основателю Царевококшайска (ныне Йошкар-Олы).
Спасская башня — архитектурная доминанта центра города в стиле московского Кремля.
Кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы — главный православный храм Йошкар-Олы, построенный в традициях русской церковной архитектуры. Духовный центр Марий Эл.
Часы «12 апостолов» с фигурами апостолов, которые ежедневно разыгрывают библейскую сцену.
Вас ждут яркие истории, городские легенды, неожиданные факты и ощущение прогулки по городу-декорации, который невозможно спутать ни с каким другим.
На экскурсии вы
- Прогуляетесь по набережной Амстердам среди европейской архитектуры и городских легенд
- Узнаете, как Йошкар-Ола стала архитектурным экспериментом 21 века
- Загадаете желание у Йошкина кота и откроете самые необычные памятники города
- Полюбуетесь архитектурой Благовещенского собора и раскроете секреты его мозаик
Организационные детали
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии. Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время
- Экскурсию можно пройти без интернета: для этого её необходимо скачать
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиоэкскурсий
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|620 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Пушкину и Онегину
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Йошкар-Оле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 18334 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещё
