Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку

Что вас ожидает

Путешествие начнётся в городе Шахунья, который является своего рода центром притяжения для севера Нижегородской области и окрестных районов соседних регионов. Отсюда на ваш выбор будет предложен один из двух основных вариантов экскурсии — облегчённый (малый километраж, максимум 5-6 часов) и насыщенный (большой километраж, много переездов, 8 и более часов).

Короткая программа

О молодом городе и древнейших поселениях

Шахунья — молодой город, рождённый железной дорогой. Но он возник не на пустом месте. Окрестные леса всегда были одним из очагов расселения марийских родовых объединений. Позже в эти края переселились русские, причём переселялись они с разных направлений, а потому и культуру с собой несли разноплановую. В перипетиях этих событий нам предстоит разобраться в процессе перемещения между ключевыми объектами маршрута.

Этнографический музей и старинные традиции ткачества

Для начала вы познакомитесь в общих чертах с городком, увидите основные достопримечательности, посетите местный музей и фабрику «Тканые узоры». Музей является одним из двух фольклорно-этнографических музеев в России, которые проводят интерактивную работу с посетителями. Многие экспонаты можно трогать руками. А фабрика входит в Ассоциацию народных художественных промыслов России, и до сих пор силами своих сотрудников сохраняет уникальные традиции ручного ремизного ткачества. Вы пройдёте по производственным помещениям и познакомитесь с тонкостями изготовления тканой продукции. При желании можно будет приобрести понравившиеся вещи. А если у вас возникнет желание глубже погрузиться в эту тему, дальше по маршруту мы заедем в одну из деревенских изб, где хозяева сохранили старинный домашний ткацкий стан и могут провести мастер-класс по ткачеству половичка и тканого пояса на бердышке.

Окрестности Шахуньи — история и культовые места

После осмотра городских достопримечательностей мы поедем по окрестным местам.

На нашем маршруте старинное село Хмелевицы и деревня Дыхалиха, где интересны не только история и легенды с ними связанные, но и настоящее. Неподалёку проходила дорога прямоезжая, царский тракт. Сегодня местами ещё сохранилась насыпь этой дороги и следы цивилизации вдоль неё, хотя она проходит через лесные дебри. Одна из достопримечательностей, сохранившихся с тех времён — Солёный ключ. А близ Солёного ключа находится Веселовский могильник — памятник археологии. Здесь в древних погребениях марийцев были подняты из земли уникальные находки. И хоть непосредственно на раскопе сегодня не увидеть ничего необычного, само место близ могильника когда-то являлось культовым и по сей день его можно причислять к так называемым местам силы.

Легенды и были заветлужских марийцев

Та самая царская дорога, которую проложили неподалёку от священных мест, гораздо позже всегда была притягательна для разбойного люда, что находили убежище в здешних непролазных лесных чащах. Я расскажу о личностях, связанных с историями о закопанных кладах, и, возможно, вам удастся отыскать легендарный бочонок с золотыми монетами в омуте у села Извал. Вы узнаете о Малко, раздавшим разбойничьи драгоценности беднякам себе в ущерб; об известной марийской девушке Ирге, отстоявшей священное дерево предков; о празднике Олёны; а также о растворившихся в местной культуре казачьих (!) традициях; о предприимчивости крестьянина Шухарева и многом другом.

Главная особенность этой экскурсии в том, что часть времени мы будем находится в городских условиях, часть в деревенских и ещё немного времени проведём на природе.

Программа на весь день

Как и в облегчённом варианте, мы начнём с обзорной экскурсии по Шахунье, посещения музея, фабрики и мастер-класса по ткачеству. А вот список достопримечательностей по Шахунскому району мы в данном варианте несколько сократим (точно проедем через Хмелевицы и Дыхалиху, а остальное по желанию и обоюдной договорённости). В полную программу входит кольцо в нижегородском Заветлужье с посещением городов и посёлков: Ветлуга, Урень, Тонкино, Шаранга, Тоншаево. Последовательность и объём информации будет зависеть от общего времени экскурсии.

Ветлуга: историческая застройка и красивые панорамы

Свою неофициальную историю Ветлуга ведет уже более тысячи лет, а официальную с 18 века. Здесь сегодня можно увидеть традиционную застройку купеческого уездного города — жилые здания и торговые лавки, торговую галерею, резные наличники и оголовки печных труб, благоустроенную набережную с прекрасной панорамой. В окрестностях города — живописные берега Ветлуги, старинные полуразрушенные Макарьевский и Успенский храмы.

О старообрядцах и местных ремеслах Уреня

Город образовался после слияния деревень со старинным селом Трёхсвятское. В окрестностях была сильна старообрядческая община, что наложило отпечаток и на историю, и на современность. Село Трёхсвятское являлось эпицентром широкомасштабного восстания крестьян в 1918 году. Здесь мы уделим внимание взаимодействию старообрядческой общины с государством на протяжении последних столетий, с особенностями их жизненного уклада. Также в Урене интересным экскурсионным объектом является Дом ремёсел — кладовая знаний по ручному труду местного крестьянства.

Шаранга и Тоншаево — центры двух самых марийских районов Нижегородской области

Вы также побываете в двух красивых благоустроенных поселках с местным колоритом. В Шаранге будет весьма любопытно посетить детский парк Лукоморье. Здесь же будет уместным затронуть особенности марийской культуры и вспомнить, как уживались в этих краях представители родов Мари и русские первопоселенцы. Вы узнаете, что же такое Священные рощи и как местным жителям удалось сохранить традиционные верования до сегодняшнего дня. А в Тонкинском районе, что между Шарангой и Тоншаево, мы обязательно заглянем в единственное в России настоящее Простоквашино.

Окончание путешествия в городе Шахунья. Обратите внимание, что этот вариант экскурсии связан с длительными переездами между соседними точками и в дороге мы, в общей сложности, проведём не менее 3 часов даже при сокращениях маршрута.