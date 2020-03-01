Заветлужский калейдоскоп: погружение в глубинку

История, традиции и культовые места старожилов Заветлужья, марийцев и русских
В этом путешествии мы постараемся объять это узорное многообразие, схватив за хвост, как жар-птицу, ускользающие напевы седой старины.
Вы посетите этнографический музей и ткацкую фабрику.
В настоящей деревенской избе освоите азы сотворения традиционного узора.
Познакомитесь с историей, преданиями и культурой в окрестностях Шахуньи.
Узнаете, кто такие марийцы и почему их называют последними язычниками Европы.
И побываете в самых колоритных местах нижегородского севера.
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Что вас ожидает
Путешествие начнётся в городе Шахунья, который является своего рода центром притяжения для севера Нижегородской области и окрестных районов соседних регионов. Отсюда на ваш выбор будет предложен один из двух основных вариантов экскурсии — облегчённый (малый километраж, максимум 5-6 часов) и насыщенный (большой километраж, много переездов, 8 и более часов).
Короткая программа
О молодом городе и древнейших поселениях
Шахунья — молодой город, рождённый железной дорогой. Но он возник не на пустом месте. Окрестные леса всегда были одним из очагов расселения марийских родовых объединений. Позже в эти края переселились русские, причём переселялись они с разных направлений, а потому и культуру с собой несли разноплановую. В перипетиях этих событий нам предстоит разобраться в процессе перемещения между ключевыми объектами маршрута.
Этнографический музей и старинные традиции ткачества
Для начала вы познакомитесь в общих чертах с городком, увидите основные достопримечательности, посетите местный музей и фабрику «Тканые узоры». Музей является одним из двух фольклорно-этнографических музеев в России, которые проводят интерактивную работу с посетителями. Многие экспонаты можно трогать руками. А фабрика входит в Ассоциацию народных художественных промыслов России, и до сих пор силами своих сотрудников сохраняет уникальные традиции ручного ремизного ткачества. Вы пройдёте по производственным помещениям и познакомитесь с тонкостями изготовления тканой продукции. При желании можно будет приобрести понравившиеся вещи. А если у вас возникнет желание глубже погрузиться в эту тему, дальше по маршруту мы заедем в одну из деревенских изб, где хозяева сохранили старинный домашний ткацкий стан и могут провести мастер-класс по ткачеству половичка и тканого пояса на бердышке.
Окрестности Шахуньи — история и культовые места
После осмотра городских достопримечательностей мы поедем по окрестным местам.
На нашем маршруте старинное село Хмелевицы и деревня Дыхалиха, где интересны не только история и легенды с ними связанные, но и настоящее. Неподалёку проходила дорога прямоезжая, царский тракт. Сегодня местами ещё сохранилась насыпь этой дороги и следы цивилизации вдоль неё, хотя она проходит через лесные дебри. Одна из достопримечательностей, сохранившихся с тех времён — Солёный ключ. А близ Солёного ключа находится Веселовский могильник — памятник археологии. Здесь в древних погребениях марийцев были подняты из земли уникальные находки. И хоть непосредственно на раскопе сегодня не увидеть ничего необычного, само место близ могильника когда-то являлось культовым и по сей день его можно причислять к так называемым местам силы.
Легенды и были заветлужских марийцев
Та самая царская дорога, которую проложили неподалёку от священных мест, гораздо позже всегда была притягательна для разбойного люда, что находили убежище в здешних непролазных лесных чащах. Я расскажу о личностях, связанных с историями о закопанных кладах, и, возможно, вам удастся отыскать легендарный бочонок с золотыми монетами в омуте у села Извал. Вы узнаете о Малко, раздавшим разбойничьи драгоценности беднякам себе в ущерб; об известной марийской девушке Ирге, отстоявшей священное дерево предков; о празднике Олёны; а также о растворившихся в местной культуре казачьих (!) традициях; о предприимчивости крестьянина Шухарева и многом другом.
Главная особенность этой экскурсии в том, что часть времени мы будем находится в городских условиях, часть в деревенских и ещё немного времени проведём на природе.
Программа на весь день
Как и в облегчённом варианте, мы начнём с обзорной экскурсии по Шахунье, посещения музея, фабрики и мастер-класса по ткачеству. А вот список достопримечательностей по Шахунскому району мы в данном варианте несколько сократим (точно проедем через Хмелевицы и Дыхалиху, а остальное по желанию и обоюдной договорённости). В полную программу входит кольцо в нижегородском Заветлужье с посещением городов и посёлков: Ветлуга, Урень, Тонкино, Шаранга, Тоншаево. Последовательность и объём информации будет зависеть от общего времени экскурсии.
Ветлуга: историческая застройка и красивые панорамы
Свою неофициальную историю Ветлуга ведет уже более тысячи лет, а официальную с 18 века. Здесь сегодня можно увидеть традиционную застройку купеческого уездного города — жилые здания и торговые лавки, торговую галерею, резные наличники и оголовки печных труб, благоустроенную набережную с прекрасной панорамой. В окрестностях города — живописные берега Ветлуги, старинные полуразрушенные Макарьевский и Успенский храмы.
О старообрядцах и местных ремеслах Уреня
Город образовался после слияния деревень со старинным селом Трёхсвятское. В окрестностях была сильна старообрядческая община, что наложило отпечаток и на историю, и на современность. Село Трёхсвятское являлось эпицентром широкомасштабного восстания крестьян в 1918 году. Здесь мы уделим внимание взаимодействию старообрядческой общины с государством на протяжении последних столетий, с особенностями их жизненного уклада. Также в Урене интересным экскурсионным объектом является Дом ремёсел — кладовая знаний по ручному труду местного крестьянства.
Шаранга и Тоншаево — центры двух самых марийских районов Нижегородской области
Вы также побываете в двух красивых благоустроенных поселках с местным колоритом. В Шаранге будет весьма любопытно посетить детский парк Лукоморье. Здесь же будет уместным затронуть особенности марийской культуры и вспомнить, как уживались в этих краях представители родов Мари и русские первопоселенцы. Вы узнаете, что же такое Священные рощи и как местным жителям удалось сохранить традиционные верования до сегодняшнего дня. А в Тонкинском районе, что между Шарангой и Тоншаево, мы обязательно заглянем в единственное в России настоящее Простоквашино.
Окончание путешествия в городе Шахунья. Обратите внимание, что этот вариант экскурсии связан с длительными переездами между соседними точками и в дороге мы, в общей сложности, проведём не менее 3 часов даже при сокращениях маршрута.
Организационные детали
- Добраться до Шахуньи можно практически из любой части страны, зачастую есть прямой поезд, т.к. большая часть проходящих по данной ветке РЖД поездов делают на станции двухминутную остановку. Из Нижнего Новгорода ходит электричка. Из Йошкар-Олы общественным транспортом можно добраться только с пересадкой в Яранске или в Шаранге, а ещё раз в неделю прямым рейсом (требуется уточнение по телефону автостанции Шахунья). Возможна организация трансфера к месту экскурсии на автомобиле, или в сопровождении гида. Условия и стоимость оговариваются отдельно под ваш конкретный случай.
- Стоимость короткой программы — 2500 рублей, или 500 рублей с человека, если вас больше 5 человек. Трансфер включён в стоимость.
- Стоимость полной программы — 3760 рублей или 500 рублей с человека, если вас больше 7 человек. Трансфер на маршруте оплачивается отдельно, исходя из конечного километража и заказанного транспорта (зависит от количества человек в группе).
- Если вы хотите провести в нашем гостеприимном Заветлужье несколько дней, один из которых посвятить экскурсии, а другой — отдыху на лоне природы, поездке за дарами леса или продолжению знакомства с нашим краем — напишите об этом в комментарии к заказу, и мы подскажем варианты решения вопросов с организацией ночлега, питания и прочих смежных вопросов.
- Вы можете совместить эту экскурсию с поездкой на озеро Светлояр в поисках Китеж-града, чтобы охватить единовременно большую часть нижегородского севера.
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.