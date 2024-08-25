Шикотан - Кунашир

Далекие Курильские острова приглашают в гости! Вы выйдете в Охотское море на теплоходе, полюбуетесь живописными бухтами Шикотана, совершите увлекательные треккинги и побываете на вулканах Кунашира. Это путешествие надолго останется в памяти!
5
3 отзыва
Шикотан - Кунашир
Шикотан - Кунашир
Шикотан - Кунашир
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Отправление на теплоходе на Шикотан

09:00 Трансфер в порт Корсаков. Оформление на судно.

12:00 Отправление теплохода на о. Шикотан.

Судно выходит из порта Корсаков и следует 4 часа вдольбереговой линии Тонино-Анивского полуострова.

С борта теплохода сможете увидеть маяк Анива, а во время перехода по Охотскому морю вероятно увидеть дельфинов и касаток.

Обед и ужин на теплоходе в кафе (самостоятельно).

Отправление на теплоходе на ШикотанОтправление на теплоходе на Шикотан
2 день

Прибытие на Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана

Завтрак на теплоходе (самостоятельно).

09:00 Подход судна в порт п. Малокурильское, о. Шикотан.

Шикотан — особое место, маленький Курильский остров в океане не похожий ни на какой другой.

Шикотан — это поэма! Если у острова есть душа, то она находится именно здесь, среди бамбуковых просторов, луговых террас, зарослей можжевельника и неприступных скал с цветущими на них эдельвейсами.

На Шикотане нет вулканов, термальных источников, медведей и змей.

Встреча в порту. Трансфер в гостиницу. Оставляем вещи.

Маршрут: Джип-тур по самым знаковым местам о. Шикотан с локальными пешими прогулками.

Мыс Край Света — длинная (выступает в океан на 800 м) и плоская поверхность мыса с трех сторон обрывается в океан 40-метровыми стенками. И ты понимаешь, что действительно находишься на краю света… и в прямом, и в переносном смысле. Впереди 7 000 км Тихого океана…

Бухта Безымянная — в этих местах С. Говорухин в 1972 году снимал фильм «Робинзон Крузо» с Леонидом Куравлевым в главной роли.

Мыс Краб, маяк Шпанберга (1943 г) — последний маяк, построенный японцами на Курильских островах из оставшейся не реализованной из-за войны большой программы маячного строительства.

Название маяку дано в честь отважного путешественника и мореплавателя Мартына Петровича Шпанберга, исследовавшему Курильские острова.

Обед горячий на побережье — уха.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Прибытие на Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам ШикотанаПрибытие на Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам ШикотанаПрибытие на Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам ШикотанаПрибытие на Шикотан. Джип-тур по самым знаковым местам Шикотана
3 день

Бухта Дельфин и морская прогулка на каяках

Завтрак в гостинице.

Отправление на машинах в бухту Дельфин — противоположная часть острова от п. Малокурильское.

По причине того, что бухта глубоко врезается в сушу, то вода здесь спокойная и чрезвычайно комфортная для прогулки на морских каяках (безопасное, надувное, очень комфортное судно).

На Шикотане невероятной красоты бухты с песчаными пляжами в окружении отвесных скал и выступающих мысов, с множественными кекурами и арками. Прогулка по одной из них — бухте Дельфин — доставит вам огромное удовольствие от первозданного великолепия и бесконечного Тихого.

Обед на побережье.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

По погоде маршрут может быть организован в другой день.

Бухта Дельфин и морская прогулка на каякахБухта Дельфин и морская прогулка на каяках
4 день

Гора Шикотан. Бухты Аэродромная. Мыс Хромова

Завтрак в гостинице.

Отправление на джипах к самой главной горе острова — г. Шикотан (412 м), с вершины которой открывается панорама острова Шикотан и соседних островов Кунашир и Итуруп.

Обед на маршруте.

Посещение смотровой площадки в бухте Аэродромная и прогулка на мысе Хромова.

Вечером возвращение в гостиницу.

Ужин.

Гора Шикотан. Бухты Аэродромная. Мыс ХромоваГора Шикотан. Бухты Аэродромная. Мыс Хромова
5 день

Морской переход на Кунашир

Освобождение номеров.

Завтрак в гостинице.

Небольшая поездка по окрестным местам.

Трансфер в порт. Оформление на судно.

13:00 Отправление теплохода на о. Кунашир.

17:00 Подход судна в Южно-Курильск, о. Кунашир.

Встреча в морпорту, трансфер в гостиницу, размещение.

Едем здороваться с Тихим океаном! Бескрайний Тихий… с серьезным характером и мощнейшей энергетикой. Небольшая прогулка по побережью — кекур «Чертов палец», «Чертовы ворота».

Ужин в кафе.

Морской переход на КунаширМорской переход на Кунашир
6 день

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Большое фумарольное поле вулкана Менделеева».

На машинах 30 минут, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону.

Путь с остановками для непродолжительного отдыха. Стоянка на фумарольном поле ~ 2 часа.

Фумаролы и сольфатары одни из самых крупных, если не сказать самые крупные на всех Курильских островах. Порталы в недра земли. По извергающемуся гулу и высокотемпературным газам даже страшно представить, что там внутри происходит.

Обед (сухпаек).

Купание в диких термальных источниках.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Фумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источникиФумарольное поле вулкана Менделеева. Термальные источники
7 день

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на маршрут средней сложности «Вулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее». На машинах 40 мин, далее треккинг 2,5-3 часа по тропинке, 7 км в одну сторону.

Весь путь сопровождают красивейшие поля кедрового стланика и курильского бамбучника, совершенно непроходимые для человека.

Вулкан представляет собой кальдеру в диаметре порядка 4 км, окруженную гребнем с максимальной высотой 541 м.

На дне кальдеры четыре небольших купола и два кратера — озера Кипящее и Горячее.

Время стоянки в кальдере ~3 часа.

Обед (сухпаек).

В озере Кипящее купаться нельзя, на дне озера и по берегам горячие ключи, грязевые котлы и горячий пар. Но в озере Горячее купаться большое наслаждение.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Вулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и ГорячееВулкан Головнина. Озера Кипящее и Горячее
8 день

Мыс Столбчатый

09:00 Завтрак в кафе.

10:00 Выезд на маршрут средней сложности «Мыс Столбчатый» — одно из самых удивительных и уникальных мест на земле. Жители Кунашира говорят: «Кто не видел мыса Столбчатый, тот не видел Кунашира».

Миллионы лет назад в результате извержения вулкана Менделеева базальтовая лава стекла к морю. Физико-химические процессы сотворили вот такие столбчатые отдельности в форме пяти-шестигранных колонн. Но попадая сюда, принять, что это сотворила природа невозможно. Мистическое место со своей собственной музыкой. Открытый с трех сторон мыс расположен на побережье Охотского моря.

Сложный проход по маленьким полочкам/обломкам столбов.

Отдых на мысе, купание в море. В литоральных лагунах много морских ежей.

Далее 2 км по берегу до места стоянки, где будет организован костровой обед – вкуснейшая уха.

Возвращение в гостиницу вечером.

Ужин в кафе.

Общий километраж пешей части маршрута 6 км.

Мыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс СтолбчатыйМыс Столбчатый
9 день

Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Перелет в Южно-Сахалинск

Освобождение номеров. Завтрак в кафе.

10:00 Отправление на машинах на полуостров Весловский, поселение Головнино, самый юг острова.

Посещение памятного знака на месте основания русского поселения на острове Кунашир в 1778 году.

Головнинский клиф — чрезвычайно впечатляющий природный объект. В гигантских обнажениях этой уникальной формы рельефа запечатлены основные этапы деятельности вулкана Головнина и климатические события за последние 2 миллиона лет.

Строение отложений клифа очень сложное: пеплы древних извержений вулканов чередуются с толщами морских отложений и включают разновозрастные торфяники.

Клиф «живой», постоянно осыпается и особенно большую роль в этом играют осенние шторма.

Проехать к клифу возможно только в большой отлив (!). В противном случае только посещение полуострова Весловский, отдых.

Обед на берегу океана.

Возвращение вечером.

Ужин в кафе.

Вылет в Южно-Сахалинск на самолете.

Головнинский клиф. Полуостров Весловский. Перелет в Южно-СахалинскГоловнинский клиф. Полуостров Весловский. Перелет в Южно-Сахалинск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах по маршруту:

  • 1 ночь на теплоходе (4-местная каюта с удобствами);
  • 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение);
  • 3 ночь в гостинице на Шикотане (номера с удобствами, 2-местное размещение).

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Двухместное*Доплата за одноместное размещение
138 00015 000

Доплаты на Кунашире по желанию (повышенный уровень комфорта проживания):

  • за двухместный люкс в гостинице Флагман (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за одноместный номер в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи;
  • за двухместный люкс в гостинице Айсберг 2 (с удобствами) на о. Кунашир — 6 600 руб. /чел./4 ночи.

Варианты проживания

Гостиница «Флагман»

4 ночи

Гостиница занимает второй этаж в 2-этажном здании. Всего 7 номеров.

Душ, сауна — отдельно на этаже. Завтрак в кафе поселка, так как нет отдельного ресторана.

Номерной фонд:

  • четыре 2-местных номера (раковина и унитаз);
  • два одноместных номера (раковина и унитаз);
  • один 3-местный люкс (2-комнатный, в одной комнате две 1,5-спальные кровати и в гостиной — раскладной диван, все удобства в номере).
Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»Гостиница «Флагман»

Каюта

1 ночь

Размещение в 4-местной каюте теплохода.

Гостиница на о. Шикотан

3 ночи

Тур предусматривает 2-местное размещение в гостинице на Шикотане. В номерах две 1,5-спальные кровати.

Гостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. ШикотанГостиница на о. Шикотан

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Южно-Сахалинск - порт Корсаков - Южно-Сахалинск
  • Проживание:4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение) 3 ночь в гостинице на Шикотане (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • 4 ночи в Южно-Курильске в гостинице «Флагман» (частичные удобства, 2-местное размещение)
  • 3 ночь в гостинице на Шикотане (номера с удобствами, 2-местное размещение)
  • Питание: 7 завтраков, 7 обедов, 8 ужинов
  • Портовые сборы
  • Постельное белье на теплоходе
  • Аренда каяков и снаряжения
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Сопровождение инструкторами-проводниками на маршрутах
  • Пропуск в заповедник «Курильский»
  • Погранпропуск на о. Кунашир и о. Шикотан
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Южно-Сахалинска и обратно
  • Билет на теплоход Корсаков - Малокурильское в 4-местной каюте 5 400 руб. /чел
  • Билет на самолет Южно-Курильск - Южно-Сахалинск
  • Билет на теплоход Малокурильское - Южно-Курильск, 4-местная каюта - 2 500 руб. /чел
  • Питание на теплоходе
  • Ужины в Южно-Сахалинске
  • Ранний заезд в гостиницы и поздний выезд из гостиниц
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • легкий головной убор для защиты от солнца;
  • треккинговые непромокаемые кроссовки/ботинки (Gore-Tex), либо обработанные водоотталкивающим средством + сменная пара обуви;
  • удобные спортивные сандалии с жесткой фиксацией на ноге, в которых удобно ходить по воде и камням (необходимы на маршруте Бухта Тихая, для посещения термальных источников/ванночек на островах Кунашир и Итуруп);
  • брюки спортивные удобные для треккингов (2 пары). Также предпочтительно иметь непромокаемые брюки. Особенно удобно на боковых молниях, чтобы при необходимости быстро надеть поверх спортивных брюк. Они легкие и совсем не занимают места;
  • удобная, легкая, ветро- и влагозащитная(!) куртка;
  • теплая одежда: свитер, флисовая кофта или подобная теплая одежда;
  • футболка с коротким или длинным рукавом с влагоотталкивающим свойством на треккинги;
  • легкая х/б одежда: шорты/капри, футболки;
  • купальный костюм;
  • носки теплые толстые;
  • небольшое туристическое полотенце (быстросохнущее);
  • небольшой рюкзак 25-30 л для однодневных радиальных маршрутов для воды, фото/видеоаппаратуры, купальника, полотенца, дождевика и др. Обязательно иметь непромокаемый чехол на рюкзак;
  • солнцезащитный крем и солнцезащитные очки;
  • адаптированный для вас солнцезащитный крем с фактором защиты (SPF) не менее 30 единиц;
  • бутылка пластиковая для воды на маршруты;
  • перчатки;
  • телескопические палки для пеших переходов (персональная необходимость);
  • фото/видеоаппаратура;
  • средства от комаров и клещей (персональная необходимость).
Памятка по безопасности

Курильские острова являются регионом повышенной опасности для туризма, в особенности в части индивидуальных путешествий.

При организованном посещении маршрутов в составе группы турист обязан выполнять требования и рекомендации инструкторов и проводников, принимать меры предосторожности для обеспечения безопасности.

Опасные места:

  • Кальдера вулкана Головнина, озёра Кипящее и Горячее. Грифоны и грязевые котлы с выбросами грязи и горячих паров газов. В Кипящем озере купание запрещено!
  • Вулкан Менделеева, Фумарольные поля. Выбросы горячего пара, сероводородных газов, опасные участки для прохождения (возможные провалы), горячие сероводородные источники; жесткие стебли бамбука, растущего против хода движения.
  • Мыс Столбчатый. Опасный переход по отвесным скальным участкам.
  • Вулкан Тятя. Сложный подъем для подготовленных — кедровый и ольховый стланик, бамбук, шлаковые поля, в т. ч. подвижные участки, осыпи.

Опасные объекты:

  • Растение ипритка — вызывает сильные ожоги и аллергию.
  • Курильские медведи. Принимать все меры предосторожности во избежание встречи с ними (издавать громкие звуки, находясь в лесу; иметь при себе фальшфейер; никогда не убегать от зверя, медленно отходить в сторону, либо оставаться на месте).
  • Рекомендуем сделать прививку от клещевого энцефалита
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка от несчастного случая?

Страховка в стоимость тура не входит. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие документы необходимы для оформление пропуска на Курильские острова?

Для оформления пропуска на Курильские острова необходимы документы:

  • копия паспорта РФ с пропиской (взрослым) для граждан РФ;
  • детям до 14 лет (копия свидетельства о рождении и справка о прописке по форме № 8);
  • копия паспорта и копия визы в РФ для иностранных граждан.

Информация о туристе:

  1. адрес;
  2. номер телефона.

Сроки подачи документов для оформления пропуска:

  • для граждан РФ не позднее чем за 15 дней до заезда;
  • для иностранных граждан не позднее чем за 30 дней до заезда.
Возможны ли изменения в программе?

Маршруты и их последовательность могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий, фактического времени вылета/прилета и времени прихода/отхода теплохода на Курильские острова.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
25 авг 2024
От путешествия остались самые наилучшие воспоминания. Продуманный и прекрасно организованный тур! Удалось почувствовать дух этого удивительного и неповторимого уголка России! Профессиональные и хорошо подготовленные гиды не давали скучать, показывали и рассказывали всё самоё интересное. Особая благодарность Андрею на Сахалине и Александру на Итурупе. Хочется вернуться на Курилы снова!
В
23 авг 2024
Путешествие на Сахалин и Курилы оставило самые наилучшие воспоминания. Организовано все было четко и профессионально. Программа очень интересная, насыщенная и разнообразная. Немного подвела погода на Кунашире, поэтому, в связи с задержкой рейса на 3 дня, удалось посмотреть не все входившие в программу локации. В целом, остались яркие положительные впечатления, хочется вернуться на острова.
М
5 авг 2024
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят
Организаторы понравились, встретили-проводили, всё очень интересно рассказывают, никого не бросают. Всегда помогут, вкусно накормят

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