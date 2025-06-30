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Тур по Сахалину (7 дней): мысы и бухты острова

Погрузитесь в 7-дневное приключение по Сахалину: от мысов Великан и Птичий до Бирюзовых озер и водопадов. Вас ждут незабываемые впечатления и открытия
Путешествие на Сахалин обещает стать настоящим открытием. За 7 дней участники тура посетят мыс Великан, мыс Птичий, Бирюзовые озера и водопады. Маршрут включает посещение знаменитого маяка Анива и наблюдение за
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морскими львами. В программе также скрытые сокровища острова, такие как Чертов и Ведьмин мосты.

Каждый день тура наполнен новыми открытиями: живописные бухты, горы и пляжи, которые останутся в памяти надолго. Это идеальная возможность почувствовать свободу и насладиться природой вдали от городской суеты

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды мысов Великан и Птичий
  • 🏞️ Посещение Бирюзовых озер и водопадов
  • 🌊 Экскурсия к маяку Анива
  • 🚙 Захватывающие поездки на внедорожниках
  • 🦭 Наблюдение за морскими львами

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для тура по Сахалину - с июня по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют максимально насладиться всеми достопримечательностями и активностями на свежем воздухе.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Тур по Сахалину (7 дней): мысы и бухты острова
Тур по Сахалину (7 дней): мысы и бухты острова
Тур по Сахалину (7 дней): мысы и бухты острова
Ближайшие даты:
30
июн7
июл14
июл21
июл28
июл4
авг11
авг
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Мыс Великан
  • Мыс Птичий
  • Маяк Анива
  • Чертов мост
  • Ведьмин мост

Описание экскурсии

Приглашение на Сахалин

Мы рады пригласить вас в путешествие на Сахалин — край контрастов, где за один день можно насладиться дикой природой и вернуться к цивилизации. Это удивительное место, где океан щедро делится своими дарами, а история раскрывает свои тайны. Каждый пейзаж здесь напоминает картину, которую хочется сохранить в памяти.

Незабываемые приключения

На Сахалине вас ждут невероятные приключения, которые оставят яркие впечатления:

  • Захватывающие поездки на внедорожниках по живописным маршрутам;
  • Природные достопримечательности, которые стоит увидеть своими глазами;
  • Возможность оказаться на границе между миром людей и первозданной природой.

Убежище от городской суеты

Сахалин — это идеальное место, чтобы сбежать от повседневной суеты, ощутить свободу и наполниться энергией. Здесь вы сможете отдохнуть и восстановить силы, наслаждаясь красотой окружающего мира.

по понедельникам с 17 апреля по 12 ноября

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Мыс Великан
  • Мыс Птичий
  • Маяк Анива
  • Бухта Тихая
  • Клоковский водопад
  • Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
  • Г. Холмск
  • Мыс Слепиковского
  • Пляж
  • Морские львы
  • Г. Невельск
  • Гора Лягушка
  • Мыс Острый
Что включено
  • Трансфер
  • Экскурсии
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Перелет
  • Проживание
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Победы, 1, Южно-Сахалинск
Завершение: Площадь Победы. Автостоянка у памятника Танку
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам с 17 апреля по 12 ноября
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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