Путешествие на Сахалин обещает стать настоящим открытием. За 7 дней участники тура посетят мыс Великан, мыс Птичий, Бирюзовые озера и водопады. Маршрут включает посещение знаменитого маяка Анива и наблюдение за
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды мысов Великан и Птичий
- 🏞️ Посещение Бирюзовых озер и водопадов
- 🌊 Экскурсия к маяку Анива
- 🚙 Захватывающие поездки на внедорожниках
- 🦭 Наблюдение за морскими львами
Лучшее время для посещения
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апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для тура по Сахалину - с июня по сентябрь. В это время года природа особенно красива, а погодные условия позволяют максимально насладиться всеми достопримечательностями и активностями на свежем воздухе.
Сейчас июнь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Великан
- Мыс Птичий
- Маяк Анива
- Чертов мост
- Ведьмин мост
Описание экскурсии
Приглашение на Сахалин
Мы рады пригласить вас в путешествие на Сахалин — край контрастов, где за один день можно насладиться дикой природой и вернуться к цивилизации. Это удивительное место, где океан щедро делится своими дарами, а история раскрывает свои тайны. Каждый пейзаж здесь напоминает картину, которую хочется сохранить в памяти.
Незабываемые приключения
На Сахалине вас ждут невероятные приключения, которые оставят яркие впечатления:
- Захватывающие поездки на внедорожниках по живописным маршрутам;
- Природные достопримечательности, которые стоит увидеть своими глазами;
- Возможность оказаться на границе между миром людей и первозданной природой.
Убежище от городской суеты
Сахалин — это идеальное место, чтобы сбежать от повседневной суеты, ощутить свободу и наполниться энергией. Здесь вы сможете отдохнуть и восстановить силы, наслаждаясь красотой окружающего мира.
по понедельникам с 17 апреля по 12 ноября
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мыс Великан
- Мыс Птичий
- Маяк Анива
- Бухта Тихая
- Клоковский водопад
- Мыс Евстафия и Бирюзовые озера
- Г. Холмск
- Мыс Слепиковского
- Пляж
- Морские львы
- Г. Невельск
- Гора Лягушка
- Мыс Острый
Что включено
- Трансфер
- Экскурсии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Перелет
- Проживание
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Просп. Победы, 1, Южно-Сахалинск
Завершение: Площадь Победы. Автостоянка у памятника Танку
Когда и сколько длится?
Когда: по понедельникам с 17 апреля по 12 ноября
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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