Экскурсионный тур на Сахалин и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
31 авг в 10:00
от 192 889 ₽ за человека
Неведомый Сахалин и Кунашир - «черный» остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 164 929 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Сахалин, Шикотан и Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками»
1 сен в 10:00
от 357 279 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону»
24 авг в 10:00
7 сен в 10:00
182 000 ₽ за человека
Кунашир - черный остров Курильской гряды
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
88 559 ₽ за человека
Чудеса острова Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«В туре вас ждет купание в тёплых водах, встреча с Тихим океаном, треккинг к фумарольному полю вулкана Менделеева и путешествие на теплоходе»
25 авг в 10:00
1 сен в 10:00
122 000 ₽ за человека
Курильское ожерелье: Кунашир - Шикотан - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)»
2 сен в 10:00
307 369 ₽ за человека
Путешествие на край света: Сахалин, Шикотан, Кунашир, Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Отправление до начала треккингового маршрута к кальдере вулкана Головнина»
14 июл в 10:00
4 авг в 10:00
373 900 ₽ за человека
По следам Робинзона Крузо. Экскурсионный тур на Итуруп и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«По тропе гораздо проще будет идти с треккинговыми палками»
3 сен в 10:00
278 489 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону»
30 авг в 10:00
13 сен в 10:00
287 000 ₽ за человека
Сахалин, Кунашир и Шикотан. Тур на 14 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)»
23 авг в 10:00
6 сен в 10:00
от 345 659 ₽ за человека
Кунашир и Шикотан. Тур на 10 дней
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)»
25 авг в 10:00
8 сен в 10:00
262 769 ₽ за человека
Путешествие по островам: Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Вас ждет переход между островами на теплоходе, интереснейшие треккинговые маршруты и, конечно, вкуснейшая кухня»
1 сен в 10:00
15 сен в 10:00
235 000 ₽ за человека
Нереальный Сахалин. Водопады, мысы и заповедный остров Монерон
Начало: Сахалинская область, городской округ Южно-Сахалинс...
«Живописный и несложный треккинг к геологическому памятнику природы возрастом 70 млн лет займёт около 3 часов и не потребует никакой специальной подготовки и снаряжения, нужна только удобная обувь с нескользящим протектором»
132 000 ₽ за человека
К китам на яхте и вулканам на джипах. Премиум-тур на Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На Белых скалах совершим короткий треккинг вверх по тропе, чтобы полюбоваться местом с высоты и сделать эффектные фото»
11 июл в 10:00
21 июл в 10:00
99 000 ₽ за человека
Жемчужная россыпь Курильских островов: Кунашир - Итуруп
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«Еще одна экскурсия для любителей пеших прогулок (не забудьте взять треккинговые палки)»
19 июл в 10:00
2 авг в 10:00
212 989 ₽ за человека
Путешествие по островам Сахалин - Итуруп - Кунашир
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону»
14 июн в 10:00
12 июл в 10:00
298 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин, Кунашир и Шикотан
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону»
1 авг в 10:00
325 000 ₽ за человека
Путешествие на Сахалин и остров Кунашир
Начало: Г. Южно-Сахалинск
«На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону»
13 июн в 10:00
211 000 ₽ за человека
4 острова. Путешествие по островам Сахалин, Итуруп, Кунашир и Шикотан
Начало: Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск
«На машинах 30 мин, далее треккинг 2–2,5 часа через бамбук с постоянным набором высоты, 3 км в одну сторону»
5 июл в 10:00
2 авг в 10:00
395 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Южно-Сахалинску в категории «Треккинг и походы»
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