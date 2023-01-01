Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"

Групповая экскурсия по Калининградской области, которая ещё недавно была Восточной Пруссией

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Групповая экскурсия по Калининградской области, которая ещё недавно была Восточной Пруссией.

Во время путешествия вы побываете в знаменитых лесах, куда приезжали отдохнуть высокопоставленные люди Европы, а также посетите краеведческий музей, где узнаете подробнее о жизни Пруссов и городка Хайнрихсвальде.

На пути вас ждёт лютеранская кирха XIX века и женский Свято-Елисаветинский монастырь, а также страусиная ферма и дегустация мясных деликатесов.
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"
Экскурсия из Зеленоградска "Лес Генриха" - в край императорских угодий"

Что вас ожидает 🤩

  • Славск (Хайнрихсвальде)
  • Приозерье (Аргендорф)
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При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Город Славск основан в 1292 г., как селение Хайнрихсвальде, что в переводе с немецкого означает «Лес Генриха». Наш путь будет пролегать через Славский район, природные богатства которого издавна привлекали любителей рыбалки и охоты на благородную дичь. Сюда приезжали отдохнуть от государственных дел и поохотиться самые высокопоставленные и именитые люди Германии и Европы. Это было излюбленное место отдыха и охоты кайзера Вильгельма II. От лесов, полных дичи, с тех времен мало что осталось. Древесина активно использовалась на хозяйственные нужды и постепенно могучие рощи были вырублены, в том числе, и под сельскохозяйственные угодья. Также Славский район — часть огромной дельты реки Неман, на которой в течении столетий создавалась и поддерживалась сложная мелиоративная система каналов и насосных станций, поэтому вы увидите уникальный польдерный ландшафт. Польдер — голландский термин, означающий отвоеванный у моря участок земли, защищенный со всех сторон дамбами и используемый для различных форм хозяйствования. В борьбе с морем голландцы смогли преуспеть как никто другой. Отгородившись от воды, местное население принялось за создание польдеров. Затем эта практика перекочевала и в другие регионы с подобным географическим положением, Кёнигсберг и весь район Восточной Пруссии — не исключение. К 1939 году в Восточной Пруссии насчитывалось 116 насосных станций. Одних только дамб было возведено 600 км. По тем меркам — объёмы работ серьёзные. Этот «мелиоративный рывок» позволял продуктивно использовать сельскохозяйственные угодья даже в самые неблагоприятные годы. Одну из таких насосных станций под номером 39 мы и увидим в ходе нашего путешествия.
Посетим небольшой, но очень интересный краеведческий музей г. Славска, который расскажет о жизни и быте жителей Хайнрихсвальде и окрестностей, а также о советском периоде освоения этих земель.
С 1890 г. нынешний Славск стал климатическим курортом Восточной Пруссии. В 1935 г. прямо в центре города был построен бассейн с минеральной водой под открытым небом*, наполняется водой из скважины глубиной 158 метров. Минеральная вода в бассейне целебная и содержит различные соли и серу. Поскольку вода не проходит очистку, как на предприятиях по розливу минеральных вод, то имеет специфический солоноватый вкус. После постройки бассейн пользовался большой популярностью не только жителей Хайнрихсвальде (Славска) и Тильзита (Советска), но и был известен по всей Восточной Пруссии и даже за ее пределами. На воды в Хайнрихсвальде выезжала вся знать Восточной Пруссии. До 1945 года минеральная вода Хайнрихсвальде отправлялась в Дрезден и пользовалась в Германии примерно такой же репутацией, как «Боржоми» в СССР. Эта целебная вода была рекомендована при различных заболеваниях: остеохондрозах, полиартрите, радикулите, ревматизме, считалась полезной при язве желудка, гастритах и гепатите.
В 1686-1694 годах в Хайнрихсвальде была построена фахверковая кирха. Со временем кирха обветшала и на ее месте была заложена новая кирпичная кирха в готическом стиле, строительство которой было завершено в 1869 году. В настоящее время в здании активно ведутся реставрационные работы и в скором времени здесь разместится концертный зал и экспозиции краеведческого музея. Мы сможем посетить и осмотреть это величественное здание. Башню кирхи уже украшает циферблат новеньких часов известного калининградского мастера-часовщика Александра Кучеренко. Конкретно эти часы будут полноценными курантами с колоколом и будут бить каждый час.
А в поселке Приозерье под Славском посетим женский Свято-Елисаветинский монастырь. На территории монастыря находится самый высокий православный крест в России — Поклонный крест, оборудованы источники с купелями, в которые можно окунуться (взять с собой полотенце, вода в купелях холодная круглый год). Здесь же располагается и «Парк птиц», в котором собрано несколько десятков различных видов пернатых: попугаи, павлины, голуби, индюки, цесарки, страусы, цапли, журавли и др. Также здесь есть кролики, поросята, мини-пиги, барашки, козочки (мини-зоопарк). По желанию можно пообедать в кафе на территории парка (за доп. плату) в предоставленное свободное время.
Купание в бассейне не предусмотрено.
Купание в бассейне не предусмотрено.
*Купание в бассейне не предусмотрено.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Посещение монастыря
  • Билеты в Славский музей
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: по четвергам в 8:45
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!
  • Важно: В программе экскурсии планируется посещение монастыря. Женщинам желательно иметь с собой головной убор. При желании можно окунуться в купели (взять с собой полотенце) и набрать минеральной или святой воды

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