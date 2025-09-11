Мои заказы

Сказания зеленоградских улиц

Обзорная экскурсия по историческому центру и ключевым достопримечательностям
Эта прогулка — не просто экскурсия, а встреча с городом. С его улицами, историями и людьми. Мы пройдём по знаковым местам Зеленоградска и послушаем их голоса: воспоминания, байки, легенды. Всё, что не расскажут путеводители.

Наша цель — не выдать факты, а подарить ощущение близости: к городу, его прошлому, его настоящему и тем, кто его делает живым.
4 отзыва
Описание экскурсии

Вокзал

Начнём оттуда, где начинается большинство историй о городе. Это одно из старейших зданий Зеленоградска: он построен в 1885 году на месте бывшей таверны тевтонских рыцарей. Вы услышите, как менялось его значение от века к веку.

Вилла Крелль

Когда-то это была частная резиденция, а теперь — краеведческий музей. Экспозиции рассказывают о культурном наследии края и людях, которые его создавали.

Доходный дом Баста и пансионат Цаморы

Архитектура здесь говорит сама за себя: здание объединяло функции доходного дома и пансионата для еврейских девушек. Расскажем историю сестёр Эрне и Эрики Цаморы — с теплом и уважением.

Отель «Балтийское море»

Остановимся у гостиницы, где бывал Пётр Столыпин. Вспомним, при каких обстоятельствах он здесь жил и что осталось от того времени.

Сквер королевы Луизы

Тихое место в самом центре, где установлен бюст королевы Луизы — точная копия работы знаменитого немецкого скульптора. Здесь приятно задержаться и сделать пару снимков.

Курортный проспект

Здесь город особенно уютен: витрины, запахи кофе, выпечки и горячего шоколада. Попробуем местные угощения — крендели, шакотис, пироги. А потом — короткий визит в местечко, где живут пушистые жители с характером.

Улочки Старого города

Уютные, местами извилистые и удивительно живые улицы, по которым приятно просто идти — наблюдая за окнами, дверями, балконами, деталями.

Кирха Святого Адальберта

Когда-то — лютеранская церковь, теперь — православный храм Преображения Господня. Вы удивитесь, как одно здание может вмещать столько историй — и не потерять своё достоинство.

На экскурсии вы узнаете:

  • Как развивался Зеленоградск и почему здесь до сих пор чувствуется немецкий след
  • Что стоит за архитектурными стилями зданий, и почему у каждого — своё лицо
  • Кто оставил в городе след — от столпов политики до неизвестных героев
  • Кто такая фрау, создавшая макет предместья Кранца

Организационные детали

  • По договорённости со всеми участниками сделаем кофе-паузу в одном из немецких ресторанчиков или аутентичных кафе
  • Дополнительные расходы (по желанию): кофе-пауза — около 600 ₽ за чел., участие в мастер-классе — 400 ₽
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей семейной команды

в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 10:00 и 17:00, в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Зеленоградске
Провели экскурсии для 1440 туристов
Гиды: Лидия, Сергей и Константин — два поколения нашей семьи. Лидия — родилась и училась в Калининграде, многие годы работала школьным учителем физики в старинной немецкой усадьбе посёлка Сосновка, расположенного всего
читать дальше

в 4 км от Зеленоградска. В 2021 году она выпустила книгу «Сосновка-Bledau», в которой запечатлены её воспоминания и истории о нашем регионе. Сергей — настоящий балтийский моряк, родившийся и выросший в Зеленоградске. Его страсть к родному городу, отменное чувство юмора увлекают слушателей историями, основанными на личном опыте и воспоминаниях. Константин — наш внук и студент факультета туризма и сервиса. Он специализируется на подземельях, фортах и мрачных районах Кёнигсберга, а также изучает историю Второй Мировой войны, прекрасный тонко чувствующий актер Уличного театра. Привносит свежий взгляд и энергию, делая экскурсию интересной для молодежи и более зрелых участников.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Людмила
Людмила
11 сен 2025
Эта экскурсия— отличная возможность познакомиться с историей и архитектурой этого удивительного города. Гид рассказал много интересного о прошлом и настоящем города, его достопримечательностях. Особенно впечатлили старые немецкие здания, которые сохранили свой исторический облик, в одно из них мы даже заходили прямо в квартиру одной из жительниц. Маршрут был продуманным и интересным, мы прошли по самым значимым местам города. Рекомендую!
Н
Надежда
27 авг 2025
В Зеленоградске 3 раз, причем не одним днем, а в этот крайний раз приехала уже на 2 недели (первый был на 6 дней, второй на 3 дня). И тут поняла,
читать дальше

что с удовольствием гуляя по улицам, променаду, между домами, ип просто наслаждаясь атмосферой (для меня это важно) я в целом не знаю фактов, историй про те самые улочки, дома и углы которыми наслаждаюсь. Экскурсия с Лидией и ее мужем Сергеем стала находкой. С одной стороны это практически камерное впечатление от настоящих местных жителей (нас в группе было 8 человек), что соответствовало моим ожиданиям неспешной свойской личной беседе, когда подстраиваются под твой темп и вопросы. С другой стороны это профессиональное знание темы, деталей, фактов, дат (все то, что мы не запоминаем, но очень интересуемся)). Лидия и Сергей - местные жители и это редкая возможность увидеть город не через гостиницы и автобусные экскурсии, а через восприятие поколений (нас провели например в частный жилой дом и показали действующую печь немецкой кладки… Это удивляет и точно запоминается)). В общем, атмосферно, профессионально, душевно. Рекомендую на 100500%;)

Дарья
Дарья
26 авг 2025
В Зеленоградске были в первый раз и когда искала экскурсии, то конечно приоритетом стояло узнать историю этого маленького прекрасного города в маленькой группе, и выбор пал на экскурсию, которую вела
читать дальше

сама Лидия.
Лидию было интересно и приятно слушать и что самое главное за полтора часа прогулки мы с молодым человеком узнали его историю, историю зданий в которых только недавно сидели кушали/пили кофе. Было видно, что Лидия со своим мужем Сергеем очень много знают про город, как сильно его любят и хотят, чтобы нам, туристам, он тоже понравился и мы узнали хотя бы азы его истории. Точно порекомендую как ознакомительную экскурсию по городу с огромной историей.
И конечно хочется отметить какой прекрасный человек сама Лидия

Светлана
Светлана
26 авг 2025
Бесспорно Лидия очень приятная женщина, но, увы, хороший человек это не профессия.
Экскурсией эту прогулку назвать сложно, просто показ домиков с перечислением тех, кто здесь жил и кафе, в которых вкусно
читать дальше

кормят.
Для группы количеством 8 человек должен быть предусмотрен усилитель голоса, иначе ничего не слышно, тем более, что Лидия рассказывает по ходу движения, слышно только тем, кто идет рядом.
Лидия, извините, но семья откровенно скучала. Пришлось раньше уйти, так как рассказ был сбивчивым и нелогичным.

По улице пройти можно и бесплатно, хотелось бы что-то новое узнать, но увы…

И еще вопрос. Есть ли у Лидии аккредитация? Бейджа не было, возможно, вся причина кроется в этом. Не хотелось, чтобы следующие экскурсанты, заплатив деньги, ушли разочарованными.

С уважением и надеждой на доработку экскурсии.

Лидия
Лидия
Ответ организатора:
Спасибо за Ваш отзыв. Очень сожалеем, что экскурсия не оправдала Ваших ожиданий. Группа состояла из трех подгрупп. Две подгруппы остались
читать дальше

довольны, им понравилась экскурсия. Всегда стремимся предоставить нашим гостям интересный и познавательный опыт.
Понимаю, что отсутствие микрофона могло повлиять на восприятие экскурсии. Обязательно учтем этот момент.

Что касается аккредитации, есть все необходимые документы. Бейдж ношу с собой в сумке, но не на шее, так как теряла его.

Будем работать над улучшением формата экскурсии

