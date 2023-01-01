Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»

Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку «Куршская коса»

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Приглашаем вас на экскурсию по уникальному национальному парку «Куршская коса», внесенному в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вы будете очарованы красотой песчаных дюн и моря, поднявшись на смотровую площадку «Высоты Эфа».

Заглянем в рамках нашего путешествия и в частную семейную сыроварню «Шаакен Дорф», где у вас будет возможность продегустировать отмененный продукт.
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»
Экскурсия из Зеленоградска на Куршскую косу с сыроварней «Шаакен Дорф»

Что вас ожидает 🤩

  • Музей Куршской косы
  • Смотровая площадка «Высота Эфа»
  • Семейная сыроварня «Шаакен Дорф»
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

О заповеднике

Куршская коса — уникальный уголок планеты Земля. Узкой полосой разделяет она соленое Балтийское море и пресноводный Куршский залив. На территории национального парка находятся три поселка: Лесное, Рыбачий и Морское.
По своим габаритам, протяженности и высотным отметкам дюн, по красоте ландшафтов, богатству флоры и фауны, Куршская коса среди подобных образований в Европе не имеет аналогов. Куршская Коса — один из самых известных и посещаемых туристических центров. Туристов привлекает необычайно чистая природа, самые высокие в Европе дюны. Тут растут редкие растения, которые не встретишь больше нигде в мире. В здешних лесах водится много диких животных и редких птиц.

Также в программе

Во время нашего с вами путешествия вы сможете приобрести свежую копчёную рыбку, которая продается рядом с домиками рыбаков. Доступны окунь, налим, лещ и, конечно, «король» Куршского залива — угорь.
У вас буде свободное время для прогулки к морю и перекуса.
На обратном пути вы заедете в небольшой посёлок Некрасово, где в старинных замковых конюшнях расположилась семейная сыроварня «Шаакен Дорф».
Стеклянная стена торгового зала позволит увидеть производственный зал, где стоят емкости для варки сыра, а гид расскажет, как созревают сыры и появляются новые оригинальные сорта. Для туристов будет организована дегустация сыров и шоколада с бокалом вина (по желанию, за доп. плату).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги экскурсовода
  • Экологические сборы на Куршской косе
Что не входит
  • Обед (по желанию, за доп. плату)
  • Сыроварня «Шаакен Дорф» (по желанию, за доп. плату, 400-500 руб. /чел.)
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По средам, пятницам и субботам в 10:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Обратите внимание
  • Что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста
  • Приходите заранее!

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