Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом». Вы посетите поселок Чистые Пруды, где находится дом-музей основателя классической литовской литературы Кристиониса Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Посетите берег Виштынецкого озера, где будет возможность отдохнуть, покормить лебедей, а в хорошую погоду — искупаться. Путешествие продолжится по Роминтенской пуще, в которой охотились еще магистры Тевтонского ордена. Вы увидите Олений мост, места, где находились охотничья резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Св. Губерта.

В нашем насыщенном маршруте будет остановка и для сытного обеда в «Усадьба Заеца» в пос. Чистые Пруды. В меню обеда, приготовленного из фермерских продуктов будет борщ, манты (свинина), компот и настойка алкогольная домашняя с закуской (оплачивается дополнительно — 800 руб. /чел. на месте питания). Помимо обеда здесь можно приобрести творог, сметану, молоко, сыр у владельца усадьбы и фермера Сергея Заеца.

Кроме Виштынецкого озера мы посетим и его «младшего брата» — озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей. В завершении экскурсии вас ждет величественный железнодорожный мост над главной рекой Роминтенской пущи — Красной и посещение эколого-исторического музея в пос. Краснолесье с необычной коллекцией камней, где радушные хозяева музея экологи Алексей и Эдуард поделятся всеми своими секретными знаниями о природе этих мест.