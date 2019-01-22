Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро

4
1 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро
Экскурсия из Зеленоградска на Виштынецкое озеро

Что вас ожидает 🤩

  • П. Краснолесье
  • П. Веселовка
  • П. Токаревка
  • П. Дмитриевка
  • П. Чистые пруды
  • Виштынецкое озеро
  • Мариново озеро
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Приглашаем вас в путешествие к самому большому озеру калининградской области — Виштынецкому, которое по праву называют «Европейским Байкалом». Вы посетите поселок Чистые Пруды, где находится дом-музей основателя классической литовской литературы Кристиониса Донелайтиса и кирху, где он служил пастором. Посетите берег Виштынецкого озера, где будет возможность отдохнуть, покормить лебедей, а в хорошую погоду — искупаться. Путешествие продолжится по Роминтенской пуще, в которой охотились еще магистры Тевтонского ордена. Вы увидите Олений мост, места, где находились охотничья резиденция кайзера Вильгельма и красивейшая деревянная часовня Св. Губерта.
В нашем насыщенном маршруте будет остановка и для сытного обеда в «Усадьба Заеца» в пос. Чистые Пруды. В меню обеда, приготовленного из фермерских продуктов будет борщ, манты (свинина), компот и настойка алкогольная домашняя с закуской (оплачивается дополнительно — 800 руб. /чел. на месте питания). Помимо обеда здесь можно приобрести творог, сметану, молоко, сыр у владельца усадьбы и фермера Сергея Заеца.
Кроме Виштынецкого озера мы посетим и его «младшего брата» — озеро Мариново, уникальное своей природой и богатой историей. В завершении экскурсии вас ждет величественный железнодорожный мост над главной рекой Роминтенской пущи — Красной и посещение эколого-исторического музея в пос. Краснолесье с необычной коллекцией камней, где радушные хозяева музея экологи Алексей и Эдуард поделятся всеми своими секретными знаниями о природе этих мест.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Автобусный тур
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты
Что не входит
  • Обед оплачивается на месте питания — в гостевом доме наличными (безналичная оплата не работает — это хутор, связь плохая). Стоимость обеда — 800 руб. /чел
Место начала и завершения?
Зеленоградск, ул. Ленина, 10
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 7:45
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Удобная обувь и одежда. Обязательно наличие с собой паспорта РФ!
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании (см."Как вас найти"). Пожалуйста, приходите заранее!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
k
22 янв 2019
Самая необычная экскурсия из тех, что я была. Если бы не посещение музея в пос. Краснолесье, это было бы самой бесполезной тратой денег. Надо было видеть изумленные лица отдыхающих на озере Мариново людей, когда из автобуса вышла огромная толпища людей с экскурсоводом и речью типа: Это озеро Мариново, здесь очень красивые закаты, водиться много рыбы, а теперь попрошу всех вернуться в автобус…

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