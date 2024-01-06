Прогулка в мини-группе по очаровательному городу под истории о его прошлом и настоящем
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|990 ₽
Описание
Что вас ожидает
Рыцари и виллы
Вы полюбуетесь живописными виллами 19-20 веков. Послушаете истории некоторых из них и увидите примеры различных архитектурных стилей. Осмотрите храм Святого Адальберта, прогуляетесь по прибрежному Курортному проспекту и узнаете, какие интересные личности отдыхали в здешних шикарных санаториях. В ходе прогулки я расскажу о древних жителях наших земель и их судьбе. Объясню, что такое Тевтонский орден и кем были его рыцари.
Город котиков
Я открою самый милый секрет Зеленоградска: почему негласным символом города стала кошка и какую роль она сыграла в его истории. Вы обязательно проникнетесь атмосферой города котиков: увидите памятники котам, перейдёте на зелёный свет кошачьего светофора и познакомитесь с самыми ласковыми и нахальными жителями города. Гладить можно, но осторожно: некоторые котики могут оставить царапки, если трогать их очень активно.
Фотопрогулка и пруд Тортиллы
Мы посетим парк «Плантеже»: прогуляемся по его тихим дорожкам вдоль пруда тётки Тортиллы и сделаем фото на мостике Мальвины. Увидим самое старое дерево парка и обсудим его историю.
На протяжение всей прогулки я буду показывать вам лучшие места для фотосессий и по желанию сделаю снимки на профессиональный фотоаппарат. В течение 2 недель после прогулки вы получите 20-30 фото в лёгкой обработке через ссылку на облачное хранилище. Услуга уже включена в цену.
Организационные детали
- Большая просьба к взрослым: при общении с котиками внимательно смотреть за детьми. Лучше объяснить им заранее, что не все кошечки любят, когда их гладят.
- На нашем маршруте будут продаваться всякие вкусности. Покупать их не возбраняется, главное — чтобы стояние в очереди не сильно сокращало время экскурсии.
- При необходимости на маршруте будут туалеты, все они платные — это тоже необходимо учитывать
- Протяжённость маршрута — около 5000 шагов
ежедневно в 09:00 и 13:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на привокзальной площади
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.