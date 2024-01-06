Фотоколлаж Зеленоградска
Групповая экскурсия в Зеленоградске

Прогулка в мини-группе по очаровательному городу под истории о его прошлом и настоящем

Зеленоградск никого не оставляет равнодушным — поверьте его жителю. В нём особенная атмосфера. Я предлагаю вам её прочувствовать: пройтись мимо очаровательных вилл и послушать их истории. Увидеть море и узнать, какую роль оно играет в жизни горожан. Убедиться, что в Зеленоградске любят котиков. И получить красочный фотоколлаж прогулки, где в главных ролях — вы и город.
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Фотоколлаж Зеленоградска
Ближайшие даты:
6
янв
7
янв
8
янв
9
янв
10
янв
11
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12
янв
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Рыцари и виллы

Вы полюбуетесь живописными виллами 19-20 веков. Послушаете истории некоторых из них и увидите примеры различных архитектурных стилей. Осмотрите храм Святого Адальберта, прогуляетесь по прибрежному Курортному проспекту и узнаете, какие интересные личности отдыхали в здешних шикарных санаториях. В ходе прогулки я расскажу о древних жителях наших земель и их судьбе. Объясню, что такое Тевтонский орден и кем были его рыцари.

Город котиков

Я открою самый милый секрет Зеленоградска: почему негласным символом города стала кошка и какую роль она сыграла в его истории. Вы обязательно проникнетесь атмосферой города котиков: увидите памятники котам, перейдёте на зелёный свет кошачьего светофора и познакомитесь с самыми ласковыми и нахальными жителями города. Гладить можно, но осторожно: некоторые котики могут оставить царапки, если трогать их очень активно.

Фотопрогулка и пруд Тортиллы

Мы посетим парк «Плантеже»: прогуляемся по его тихим дорожкам вдоль пруда тётки Тортиллы и сделаем фото на мостике Мальвины. Увидим самое старое дерево парка и обсудим его историю.

На протяжение всей прогулки я буду показывать вам лучшие места для фотосессий и по желанию сделаю снимки на профессиональный фотоаппарат. В течение 2 недель после прогулки вы получите 20-30 фото в лёгкой обработке через ссылку на облачное хранилище. Услуга уже включена в цену.

Организационные детали

  • Большая просьба к взрослым: при общении с котиками внимательно смотреть за детьми. Лучше объяснить им заранее, что не все кошечки любят, когда их гладят.
  • На нашем маршруте будут продаваться всякие вкусности. Покупать их не возбраняется, главное — чтобы стояние в очереди не сильно сокращало время экскурсии.
  • При необходимости на маршруте будут туалеты, все они платные — это тоже необходимо учитывать
  • Протяжённость маршрута — около 5000 шагов

ежедневно в 09:00 и 13:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на привокзальной площади
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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