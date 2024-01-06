Зеленоградск никого не оставляет равнодушным — поверьте его жителю. В нём особенная атмосфера. Я предлагаю вам её прочувствовать: пройтись мимо очаровательных вилл и послушать их истории. Увидеть море и узнать, какую роль оно играет в жизни горожан. Убедиться, что в Зеленоградске любят котиков. И получить красочный фотоколлаж прогулки, где в главных ролях — вы и город.

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Описание

Что вас ожидает

Рыцари и виллы

Вы полюбуетесь живописными виллами 19-20 веков. Послушаете истории некоторых из них и увидите примеры различных архитектурных стилей. Осмотрите храм Святого Адальберта, прогуляетесь по прибрежному Курортному проспекту и узнаете, какие интересные личности отдыхали в здешних шикарных санаториях. В ходе прогулки я расскажу о древних жителях наших земель и их судьбе. Объясню, что такое Тевтонский орден и кем были его рыцари.

Город котиков

Я открою самый милый секрет Зеленоградска: почему негласным символом города стала кошка и какую роль она сыграла в его истории. Вы обязательно проникнетесь атмосферой города котиков: увидите памятники котам, перейдёте на зелёный свет кошачьего светофора и познакомитесь с самыми ласковыми и нахальными жителями города. Гладить можно, но осторожно: некоторые котики могут оставить царапки, если трогать их очень активно.

Фотопрогулка и пруд Тортиллы

Мы посетим парк «Плантеже»: прогуляемся по его тихим дорожкам вдоль пруда тётки Тортиллы и сделаем фото на мостике Мальвины. Увидим самое старое дерево парка и обсудим его историю.

На протяжение всей прогулки я буду показывать вам лучшие места для фотосессий и по желанию сделаю снимки на профессиональный фотоаппарат. В течение 2 недель после прогулки вы получите 20-30 фото в лёгкой обработке через ссылку на облачное хранилище. Услуга уже включена в цену.

Организационные детали