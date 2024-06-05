Увидеть самое главное в Зеленоградске

Найдено 26 экскурсий в категории «Самое главное» в Зеленоградске, цены от 750 ₽, скидки до 45%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
61 отзыв
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990 за всё до 3 чел.
Куршская коса для детей и взрослых
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
100 отзывов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990 за всё до 3 чел.
Зеленоградск: путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
82 отзыва
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935 за человека
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
111 отзывов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
22 отзыва
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000 за всё до 4 чел.
Волшебная Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
60 отзывов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500 за всё до 3 чел.
Куршская коса с гидом-писателем
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
46 отзывов
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675 за всё до 3 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
31 отзыв
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700 за всё до 4 чел.
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
17 отзывов
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.
Идиллическая Куршская коса
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
25 отзывов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000 за всё до 4 чел.
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670 за всё до 4 чел.
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
5 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190 за человека
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1 час
8 отзывов
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950 за всё до 4 чел.
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
2 отзыва
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300 за человека
Зеленоградск - Кранц: история одного города
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
11 отзывов
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750 за человека
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Экскурсия-трансфер в Зеленоградске: от аэропорта до курорта
🚗 На машине
🛫 Полеты на самолетах
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000 за всё до 7 чел.
Велопрогулка по Куршской косе с историком
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800 за всё до 10 чел.
Из Кранца в Зеленоградск: историко-архитектурная прогулка
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670 за всё до 7 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550 за всё до 5 чел.
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
16 отзывов
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900 за всё до 6 чел.
Фотоколлаж Зеленоградска
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
14 отзывов
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500 за человека
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июня в 08:00
27 июля в 08:00
13221 190 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    5 июня 2024
    Куршская коса с гидом-писателем
    Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
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    предостаточно. Огромное преимущество Игоря как опытного гида в понимании того, когда где сколько посетителей - обязательно соглашайтесь на ранний выезд: посетить почти безлюдную Куршскую косу - особенное удовольствие!

  • Д
    Дмитрий
    5 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
  • В
    Валентина
    4 июня 2024
    Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря
    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
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    месте и сразу преступили к делу. Ребята ловко сменяют друг друга в рассказе и в фотографирование. Или фотографируют одновременно но с разных ракурсов, искусно ловят моменты. Мы получили прекрасные живые фотографии и незабываемые ощущения, а ещё очень хорошо провели время. Было ощущение, что гуляешь с давними знакомыми.

    Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. ВоБлагодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во
  • О
    Ольга
    2 июня 2024
    Идиллическая Куршская коса
    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
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    мире, да и вообще о Калининградской области. Всё это рассказывалось в процессе комфортной поездки на машине и неспешной прогулки от одной локации до другой. Посетили саму Куршскую косу, с поднятием на высоту Эфа (я дошла до самой высокой смотровой площадки, а Наталья с моей мамой остановились чуть ниже), увидели причудливые изгибы танцующего леса, добралась я и до второй высоты, Мюллера. Везде красота необыкновенная, вековые деревья, воздух вкусный) Я так и сказала нашему гиду, что ее экскурсии ещё и имеют физиотерапевтический эффект!) Наталья предложила на выбор, где можно пообедать и мы выбрали кафе, где уха и жареная балтийская корюшка-всё было наисвежайщим и ооочень вкусным! В общем время пролетело незаметно, интересно, комфортно, душевно. Спасибо большое Наталье за профессионализм и индивидуальный подход к каждому человеку!!! Рекомендую экскурсию к посещению!

    Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили оВсем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о
  • В
    Валентина
    1 июня 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
  • Л
    Людмила
    1 июня 2024
    Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
    Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
  • И
    Ильдар
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
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    очередь Куршская коса). По факту намного интереснее была именно часть экскурсии в Светлогорске и окрестностях. И с точки зрения именно ознакомления с этим регионом Сергей отлично справляется.

  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
    Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
    Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,этоПутешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Волшебная Куршская коса
    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
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    собеседник. Время пролетело незаметно. Комфортный автомобиль, умелое вождение и бронирование столика к обеду в ресторане в Рыбной деревне добавило позитива. Рекомендую Евгения для совместных путешествий!

    Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 26
  1. Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
  2. Куршская коса для детей и взрослых
  3. Зеленоградск: путешествие в прошлое
  4. Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
  5. Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
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