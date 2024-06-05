1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
Сегодня в 10:00
17 июня в 10:00
94007 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Популярное предложение
Путешествие по Куршской косе: сказки, легенды и природа
Вас ждет увлекательное путешествие по Куршской косе, где каждый шаг открывает новую страницу истории и природы
Начало: ТЦ «Виктория», ул. Большая окружная
Завтра в 08:30
10 июня в 14:00
8 990₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Зеленоградска - в сказочный мир Куршской косы
Погрузитесь в мир Куршской косы с её золотыми дюнами, морскими просторами и экомаршрутами. Узнайте историю, посетите уникальные места и насладитесь природой
Начало: В Зеленоградске
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Удивительный Кранц-Зеленоградск и Куршская коса
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска и Куршской косы: архитектура, история и природа Балтийского моря ждут вас
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Волшебная Куршская коса: от Танцующего леса до дюн Эфа
Погрузитесь в мир природных чудес Куршской косы: от загадочного Танцующего леса до величественных дюн
Завтра в 11:00
12 июня в 11:00
12 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
25%
Индивидуальная
4 часа
Куршская коса: путешествие с гидом-писателем по легендарным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и неповторимой природы Куршской косы в компании автора бестселлеров
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (парковка у магазина «Sp...
Завтра в 12:00
10 июня в 08:00
129009 675₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
18 июня в 14:00
3 июля в 17:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Хочу всё знать! Детское путешествие по Куршской косе
Викинги и рыцари, биостанция и военные заброшки: нескучная поездка по национальному парку
Начало: Около железнодорожного вокзала г. Зеленоградска
19 июня в 11:00
4 июля в 07:00
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
6 июля в 10:00
7 июля в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6 часов
Идиллическая Куршская коса: дюны, леса и панорамы Балтики
Куршская коса покорит вас песчаными дюнами, загадочными лесами и фантастическими панорамами. Узнайте больше о природе и истории этого уникального места
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Зеленоградск и Светлогорск: как маленькие деревеньки стали популярными курортами
Узнайте, как Зеленоградск и Светлогорск превратились из маленьких деревень в популярные курорты с богатой историей и уникальной атмосферой
10 июня в 09:00
11 июня в 13:00
10 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13221 190₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Популярное предложение
Зеленоградск - Кранц: фотоприключение в городке у моря, незабываемые моменты
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска с индивидуальной фотопрогулкой. Профессиональные фото, исторические анекдоты и красивейшие локации ждут вас
Начало: Зеленоградск
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
45%
Мини-группа
7 часов
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в среду, пятницу и субботу в 09:45
Сегодня в 09:45
12 июня в 09:45
60003 300₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Зеленоградск - Кранц: история одного города
Эта экскурсия станет идеальным началом знакомства с Зеленоградском. Довоенная архитектура, курорты Восточной Пруссии и уютные улочки ждут вас
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июня в 11:15
15 июня в 11:15
750₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
3 в 1: Зеленоградск, Светлогорск и Филинская бухта
Исследовать старинные города-курорты и насладиться завораживающими морскими видами
Начало: Зеленоградск
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальный трансфер и экскурсия по Зеленоградску: от аэропорта до курорта
Встреча в аэропорту, комфортный трансфер и увлекательная экскурсия по Зеленоградску. Начните свой отдых с приятных впечатлений
Начало: В аэропорту Храброво
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 6 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Велопрогулка по Куршской косе: погружение в историю и природу Зеленоградска
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Куршской косе на велосипеде в компании опытного историка
Начало: В Зеленоградске
15 июня в 08:00
16 июня в 08:00
8 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Из Кранца в Зеленоградск: путешествие сквозь века
Погрузитесь в историю Зеленоградска, следуя заметкам путешественника 19 века, и откройте город с новой стороны
Начало: Около магазина Спар напротив вокзала Зеленоградска
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
от 4 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Gruss aus Cranz»: старый Кранц в истории и открытках
Погрузитесь в историю Зеленоградска, прогуливаясь по его улочкам. Узнайте о символах города и отправьте открытку с берега Балтики
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 3 900₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Фотоколлаж Зеленоградска: историческая прогулка с профессиональными фото
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска: откройте для себя его историю, встретьте местных котиков и запечатлейте моменты на профессиональные фото
Начало: На привокзальной площади
Расписание: ежедневно в 09:00 и 13:00
1 500₽ за человека
Фотопрогулка
2.5 часа
Зеленоградск для всей семьи: большая фотопрогулка
Обойти город вдоль и поперёк и пофотографироваться в лучших декорациях
Начало: В центре города Зеленоградск, ул. Ленина 6
14 июня в 17:00
18 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
27 июня в 08:00
27 июля в 08:00
13221 190₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей5 июня 2024Игорь - действительно чудесный рассказчик! Чувствуется, что он любит свой край и рассказывает про него с большой любовью! Знаний тоже
- ДДмитрий5 июня 2024Всё прошло отлично!! Экскурсовод Антон- мастер своего дела!!! Рекомендую!
- ВВалентина4 июня 2024Благодарим Юлию и Юрия за прекрасную фотопрогулку. Были на экскурсии 25 мая. Была прекрасная погода. Во время встретились в назначенном
- ООльга2 июня 2024Всем здравствуйте) В конце мая побывали на замечательной экскурсии с Натальей. Очень много информации получили о Куршской косе, природе, животном
- ВВалентина1 июня 2024Большое спасибо Сергею за прекрасное путешествие и интересный рассказ! Остались очень довольны, замечательно провели день!
- ЛЛюдмила1 июня 2024Высокий профессионализм и эрудиция АКИМА сделали свое дело, остались довольны экскурсией--5+!!!
- ИИльдар31 мая 2024Отличная экскурсия. Сергею благодарен за немного иной взгляд на Светлогорск), не ожидали). Как у всех туристов на слуху в первую
- ААлексей31 мая 2024Замечательная поездка в тёплый день на Куршскую косу. Владислав интересный рассказчик, преподносит материал доброжелательно, ненавязчиво, отвечает на вопросы. Посетили все заявленные в программе объекты.
- ООксана31 мая 2024Путешествовали с Сергеем на Куршскую косу,посетили так же Светлогорск и Филинскую бухту. Море впечатлений,Сергей отличный рассказчик,это была третья экскурсия по Калиниградской области,однозначно лучшая! Сергей показал много интересных мест,мы остались в восторге! Однозначно рекомендую!
- ЕЕлена30 мая 2024Были на экскурсии на Куршской косе с Евгением. Всё прошло интересно, с массой положительных эмоций и впечатлений. Евгений - отличный
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