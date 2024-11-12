2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
22 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
4 450₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
23 ноя в 14:00
26 ноя в 11:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
26 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
4 400₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна12 ноября 2024Спасибо Дине за приятно проведенное время. Мы в Зеленоградске не в первый раз, но очень многое узнали во время экскурсии.
- ИИрина7 ноября 2024Экскурсия категорически рекомедована к посещению: уютный город, замечательный рассказчик Павел, нетривиальная подача информации. Котики из рассказа Павла и живущие в Зеленоградске удивительным образом дополняли друг друга. Время пролетело незаметно.
- ССветлана7 ноября 2024Добрый день. Экскурсия понравилась. Своеобразная подача материала, но очень увлекательная. Павел выкладывается на все 100 %
- ММария3 ноября 2024Брала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у Дины. И это просто восторг:
- ААнна31 октября 2024Очень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты на, которые сами бы не обратили внимание) а в конце Дина нам подарила чудесные открытки, которые она сама рисует ❤️❤️❤️
- ООльга21 октября 2024Прекрасный Павел, спасибо за удивительную, интересную экскурсию! Уважаемые гости, рекомендую купить немного корма для кошек.
- ттатьяна26 сентября 2024Отличная познавательная экскурсия. Марина смогла заинтересовать и городом и историей. Рекомендуем!
- ООльга17 августа 2024Замечательная экскурсия. Марина показала город Зеленоградск с другой - исторической точки зрения. Обратила внимание на особенности архитектуры. Вся экскурсия (объекты
- ООльга23 июля 2024Большое спасибо гиду Марине за мнтересную экскурсию, не смотря на дождь, мы были очень довольны. Доброжелательная, с индивидуальным подходом, хорошо ладящая с маленькими детьми. Огромное спасибо. Всем искренне рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Водонапорная башня Раушена»
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