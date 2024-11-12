читать дальше

маршрут и рассказы Дины заинтересовали даже детей. Прошлись по историческому центру, а потом вышли к морю. Во время маршрута Дина показывала фотографии из прошлого, что позволяло узнать, как город выглядел раньше. Еще она так терпеливо отвечала на многочисленные вопросы наших детей, даже про бесконечные вопросы про кошек😄 В конце экскурсии Дина дала рекомендации, где можно вкусно покушать, и какие места еще интересно посетить. А еще подарила чудесные открытки на память, которые рисует сама. Если кто приедет в Зеленоградск, обязательно берите экскурсию у Дины!