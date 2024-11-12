Водонапорная башня Раушена – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Водонапорная башня Раушена» в Зеленоградске, цены от 4 400 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Атмосферный Кранц
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
22 ноя в 10:00
23 ноя в 10:00
4 450 за всё до 4 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
Пешая
59 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Зеленоградск: жизнь на курорте
Погрузитесь в атмосферу Зеленоградска, прогуливаясь по уютным улицам и наслаждаясь морским воздухом. Узнайте об истории курорта и его достопримечательностях
Начало: Недалеко от железнодорожного вокзала Зеленоградск
23 ноя в 14:00
26 ноя в 11:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Пешая
26 отзывов
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Замуррчательный Зеленоградск
Узнать город, у которого лапки, на тематической котопрогулке
Начало: Около ж/д вокзала Зеленоградска
26 ноя в 10:00
27 ноя в 10:00
4 400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    12 ноября 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Спасибо Дине за приятно проведенное время. Мы в Зеленоградске не в первый раз, но очень многое узнали во время экскурсии.
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    Дина хороший рассказчик и приятный собеседник. История города и его достопримечательностей преподнесена грамотно и понятно. Узнали Зеленоградск с разных ракурсов. В конце экскурсии Дина подарила нам открытки, которые изгтовила сама. Спасибо большое, нам было очень интересно.

  • И
    Ирина
    7 ноября 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Экскурсия категорически рекомедована к посещению: уютный город, замечательный рассказчик Павел, нетривиальная подача информации. Котики из рассказа Павла и живущие в Зеленоградске удивительным образом дополняли друг друга. Время пролетело незаметно.
  • С
    Светлана
    7 ноября 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Добрый день. Экскурсия понравилась. Своеобразная подача материала, но очень увлекательная. Павел выкладывается на все 100 %
  • М
    Мария
    3 ноября 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Брала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у Дины. И это просто восторг:
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    маршрут и рассказы Дины заинтересовали даже детей. Прошлись по историческому центру, а потом вышли к морю. Во время маршрута Дина показывала фотографии из прошлого, что позволяло узнать, как город выглядел раньше. Еще она так терпеливо отвечала на многочисленные вопросы наших детей, даже про бесконечные вопросы про кошек😄 В конце экскурсии Дина дала рекомендации, где можно вкусно покушать, и какие места еще интересно посетить. А еще подарила чудесные открытки на память, которые рисует сама. Если кто приедет в Зеленоградск, обязательно берите экскурсию у Дины!

    Брала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у ДиныБрала экскурсию для своей семьи (я, муж, дочь 9 лет и сын 10 лет) у Дины
  • А
    Анна
    31 октября 2024
    Зеленоградск: жизнь на курорте
    Очень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты на, которые сами бы не обратили внимание) а в конце Дина нам подарила чудесные открытки, которые она сама рисует ❤️❤️❤️
    Очень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты наОчень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты наОчень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты наОчень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты наОчень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты наОчень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты наОчень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты наОчень душевная получилась прогулка с Диной по Зеленоградску. Столько интересного и красивого увидели, подметили моменты на
  • О
    Ольга
    21 октября 2024
    Замуррчательный Зеленоградск
    Прекрасный Павел, спасибо за удивительную, интересную экскурсию! Уважаемые гости, рекомендую купить немного корма для кошек.
  • т
    татьяна
    26 сентября 2024
    Атмосферный Кранц
    Отличная познавательная экскурсия. Марина смогла заинтересовать и городом и историей. Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    17 августа 2024
    Атмосферный Кранц
    Замечательная экскурсия. Марина показала город Зеленоградск с другой - исторической точки зрения. Обратила внимание на особенности архитектуры. Вся экскурсия (объекты
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    показа, маршрут, рассказ) методически очень грамотна. Доставила одно удовольствие. Марина ответила на все возникшие вопросы. Спасибо большое. очень рекомендую этого экскурсовода.

  • О
    Ольга
    23 июля 2024
    Атмосферный Кранц
    Большое спасибо гиду Марине за мнтересную экскурсию, не смотря на дождь, мы были очень довольны. Доброжелательная, с индивидуальным подходом, хорошо ладящая с маленькими детьми. Огромное спасибо. Всем искренне рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Водонапорная башня Раушена»

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  5. Высота Эфа
  6. Набережная
  7. Водонапорная башня
  8. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в ноябре 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Водонапорная башня Раушена" можно забронировать 3 экскурсии от 4 400 до 5 000. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.77 из 5
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