Экскурсии с элементами квеста в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Зеленоградске, цены от 1890 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
Пешая
скидка
30%
26 отзывов
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
«На квест-экскурсии, которая будет интересна путешественникам всех возрастов, вы увидите основные достопримечательности и постараетесь найти здание, построенное ещё до войны»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 27001890 за человека
Квест-экскурсия «Найди самый старый дом Кранца»
Пешая
6 отзывов
2 часа
Квест
Квест-экскурсия «Найди самый старый дом Кранца»
Начало: Напротив колеса обозрения
Расписание: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1900 за человека
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Пешая
2 часа
Квест
до 4 чел.
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Посчитать котов, заглянуть в чемоданчик фармацевта прошлого века и узнать, бывала ли здесь королева
Начало: На Курортном проспекте
«Квест будет интересен взрослым и детям от 7 лет»
Завтра в 12:00
13 янв в 12:00
6800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 января 2025
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Огромное-оргомное спасибо Наталье, которая в канун Нового года погрузила нас в увлекательную историю Кранца! Отлично составлен маршрут, который сразу даёт
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    представление о городе. Великолепное знание материала, умноженное на любовь к своему городу. Очень приятная, грамотная речь и энергетика такая, что ощущаешь себя дорогим гостем Натальи! Мы нашли самый старый дом и получили милые подарочки, сделанные руками Натальи. На прикреплённом фото наш любымый дом. А вот самый старый желаю всем найти в рамках этой экскурсии! Очень рекомендую! Отличное настроение, непередаваемые эмоции вам обеспечены!!!

    Огромное-оргомное спасибо Наталье, которая в канун Нового года погрузила нас в увлекательную историю Кранца! Отлично составлен
  • Е
    Екатерина
    30 ноября 2024
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Спасибо большое Наталье! Было очень интересно посмотреть на город другими глазами! Отлично провели время! Сыну тоже понравилась экскурсия и маленькие презенты в конце! Будем теперь рекомендовать друзьям!
  • Д
    Диана
    10 ноября 2024
    Квест-экскурсия «Найди самый старый дом Кранца»
    Экскурсия оказалась настоящим открытием! Наталья – прекрасный экскурсовод, обладающий глубокими знаниями об истории города и невероятным талантом донести их до
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    слушателей. Она сумела превратить прогулку по улицам Зеленоградска в увлекательное путешествие во времени, наполненное интересными фактами и захватывающими историями. Ее рассказы о самых старых домах Зеленоградска были очень живыми и эмоциональными. Я приятно удивилась тому, что кроме интересных фактов и историй, на экскурсии была возможность подержать в руках настоящую немецкую черепицу, а в конце экскурсовод подарила маленький сувенир собственной ручной работы. Я получила массу удовольствия от общения с Натальей и осталась в полном восторге от экскурсии!

  • М
    Марица
    8 ноября 2024
    Квест-экскурсия «В поисках самого старого Кранца»
    Отлично когда путешествуешь по прекрасному городу с хорошим экскурсоводом, много тонкостей и деталей на которые не обратил бы внимание в
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    обычное время предстают совсем в другом свете и можно проверить свою эрудицию и догадки. Спасибо Елене за грамотный, профессиональный подход и лёгкую подачу информации.

  • М
    Мария
    7 октября 2024
    Квест-экскурсия «Найди самый старый дом Кранца»
    Большое спасибо Елене, историку по образованию, за экскурсию! Её профессионализм и любовь к работе сделали каждую минуту прогулки увлекательной. Истории,
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    которые рассказывала Елена, оживали перед глазами, погружая в атмосферу города. Я узнала много интересного об архитектуре зданий и редких документальных фактах. Рекомендую всем, кто хочет узнать больше о Зеленоградске!

  • К
    Кунсулу
    24 сентября 2024
    Квест-экскурсия «Найди самый старый дом Кранца»
    Хорошая экскурсия. Информативная и по эмоциям насыщенная. Виталий - отличный гид. Очень много знает, делится. Мне только ресторан не понравился,
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    куда заезжали на обед - не вкусно и дорого. А так всё было супер! В следующий приезд планирую обратиться в эту же компанию. Благодарю!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Квесты»

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  6. Набережная
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  8. Высота Мюллера
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Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в январе 2025
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