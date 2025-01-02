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слушателей. Она сумела превратить прогулку по улицам Зеленоградска в увлекательное путешествие во времени, наполненное интересными фактами и захватывающими историями. Ее рассказы о самых старых домах Зеленоградска были очень живыми и эмоциональными. Я приятно удивилась тому, что кроме интересных фактов и историй, на экскурсии была возможность подержать в руках настоящую немецкую черепицу, а в конце экскурсовод подарила маленький сувенир собственной ручной работы. Я получила массу удовольствия от общения с Натальей и осталась в полном восторге от экскурсии!