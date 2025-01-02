скидка
30%
2 часа
Квест
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
«На квест-экскурсии, которая будет интересна путешественникам всех возрастов, вы увидите основные достопримечательности и постараетесь найти здание, построенное ещё до войны»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 27001890₽ за человека
2 часа
Квест
Квест-экскурсия «Найди самый старый дом Кранца»
Начало: Напротив колеса обозрения
Расписание: с понедельника по пятницу с 8:30 до 17:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1900₽ за человека
2 часа
Квест
до 4 чел.
Код Зеленоградска: экскурсия-квест для всей семьи
Посчитать котов, заглянуть в чемоданчик фармацевта прошлого века и узнать, бывала ли здесь королева
Начало: На Курортном проспекте
«Квест будет интересен взрослым и детям от 7 лет»
Завтра в 12:00
13 янв в 12:00
6800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 января 2025Огромное-оргомное спасибо Наталье, которая в канун Нового года погрузила нас в увлекательную историю Кранца! Отлично составлен маршрут, который сразу даёт
- ЕЕкатерина30 ноября 2024Спасибо большое Наталье! Было очень интересно посмотреть на город другими глазами! Отлично провели время! Сыну тоже понравилась экскурсия и маленькие презенты в конце! Будем теперь рекомендовать друзьям!
- ДДиана10 ноября 2024Экскурсия оказалась настоящим открытием! Наталья – прекрасный экскурсовод, обладающий глубокими знаниями об истории города и невероятным талантом донести их до
- ММарица8 ноября 2024Отлично когда путешествуешь по прекрасному городу с хорошим экскурсоводом, много тонкостей и деталей на которые не обратил бы внимание в
- ММария7 октября 2024Большое спасибо Елене, историку по образованию, за экскурсию! Её профессионализм и любовь к работе сделали каждую минуту прогулки увлекательной. Истории,
- ККунсулу24 сентября 2024Хорошая экскурсия. Информативная и по эмоциям насыщенная. Виталий - отличный гид. Очень много знает, делится. Мне только ресторан не понравился,
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Квесты»
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