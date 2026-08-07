Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

На этой авторской прогулке вы отправитесь на 120 лет назад, гуляя по улочкам курортного Кранца, проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдёте старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах. Вы не только увидите главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуете себя первооткрывателями города!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Зеленоградск глазами путешественника из прошлого

Вы представите, каким был Кранц (а ныне — Зеленоградск) 120 лет назад: нашим проводником к началу прошлого столетия станет реальный человек — русский путешественник, который побывал в городе в 1899 году и оставил интереснейшие путевые заметки! Пройдя вместе со мной по его стопам, вы увидите ухоженный Курортный проспект, бювет с целебной минеральной водой и дом, хранящий на фасаде немало символов и загадок. А ещё мы поговорим о том, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему горожане отмечают день Зеленоградского кота.

Драконы, летучие мыши и городские легенды!

Наш путь по знаковым местам Зеленоградска будет «непростым»: вы побываете на месте железнодорожной катастрофы, встретите городское привидение, найдёте драконов, филинов и летучих мышей на зеленоградских фасадах и проникнете в один из старинных домов. Так, в живом формате вы познакомитесь с историей Зеленоградска и узнаете о старинных прусских традициях.

Кому подойдёт прогулка

Всем путешественникам (взрослым и детям от 10 лет), которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.

Организационные детали