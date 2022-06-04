Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Эта авторская прогулка — не просто экскурсия, а настоящий квест с шуточными вопросами, заданиями и сюрпризами. Отправившись на 120 лет назад, вы прогуляетесь по улочкам курортного Кранца и проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдете старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах. Ребята не только увидят главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуют себя первооткрывателями города!

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Что вас ожидает

Зеленоградск глазами путешественника из прошлого

Вы представите, каким был Кранц (а ныне — Зеленоградск) 120 лет назад: нашим проводником к началу прошлого столетия станет реальный человек — русский путешественник, который побывал в городе в 1899 году и оставил интереснейшие путевые заметки. Пройдя вместе со мной по его стопам, вы увидите ухоженный Курортный проспект, бювет с целебной минеральной водой и дом, хранящий на фасаде немало символов и загадок. А еще мы поговорим о том, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и когда отмечают день Зеленоградского кота.

Драконы, летучие мыши и городские легенды

Наш путь по знаковым местам Зеленоградска не будет простым: маленькие путешественники побывают на месте железнодорожной катастрофы, встретят городское привидение, найдут драконов, филинов и летучих мышей на зеленоградских фасадах и проникнут в один из старинных домов. Так, разгадывая загадки и выполняя задания, дети и взрослые познакомятся с историей Зеленоградска, научатся отличать архитектурные стили и узнают о старинных прусских традициях. А в конце ребят ждет маленький сюрприз из самого сердца Калининградского края!

Кому подойдет прогулка

Экскурсия будет идеальна для семей с детьми 10 — 16 лет, а также отлично подойдет всем путешественникам, которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.

Организационные детали

Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы можете добраться на электричке, автобусе, такси или собственном транспорте.