Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

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Зеленоградск: путешествие в прошлое

Познакомиться с историей и ключевыми местами города на групповой интерактивной экскурсии
На этой авторской прогулке вы отправитесь на 120 лет назад, гуляя по улочкам курортного Кранца, проникнете в его тайны, встретите привидение, познакомитесь с королевой Луизой, найдёте старинную булочную и расшифруете узоры на городских фасадах.

Вы не только увидите главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуете себя первооткрывателями города!
5
176 отзывов
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Зеленоградск: путешествие в прошлое
Зеленоградск: путешествие в прошлое

Описание экскурсии

Зеленоградск глазами путешественника из прошлого

Вы представите, каким был Кранц (а ныне — Зеленоградск) 120 лет назад: нашим проводником к началу прошлого столетия станет реальный человек — русский путешественник, который побывал в городе в 1899 году и оставил интереснейшие путевые заметки! Пройдя вместе со мной по его стопам, вы увидите ухоженный Курортный проспект, бювет с целебной минеральной водой и дом, хранящий на фасаде немало символов и загадок. А ещё мы поговорим о том, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему горожане отмечают день Зеленоградского кота.

Драконы, летучие мыши и городские легенды!

Наш путь по знаковым местам Зеленоградска будет «непростым»: вы побываете на месте железнодорожной катастрофы, встретите городское привидение, найдёте драконов, филинов и летучих мышей на зеленоградских фасадах и проникнете в один из старинных домов. Так, в живом формате вы познакомитесь с историей Зеленоградска и узнаете о старинных прусских традициях.

Кому подойдёт прогулка

Всем путешественникам (взрослым и детям от 10 лет), которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы можете добраться из Калининграде на электричке, автобусе, такси или собственном транспорте
  • По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 35 человек, детали уточняйте в переписке
  • С вами будет один из гидов нашей команды

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Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1200 ₽
Дети до 16 летю600 ₽
Пенсионеры900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около магазина Спар напротив железнодорожного вокзала Зеленоградска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 2421 туриста
Я родилась в Калининграде и привыкла к брусчатке и уютным особнячкам на улице Кутузова, где прошло моё детство. Сейчас живу в Зеленоградске и могу бесконечно рассказывать про этот неповторимый городок. Я
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настолько увлеклась краеведением, что получила вторую профессию и стала дипломированным экскурсоводом, а ещё я многодетная мама и знаю, как сделать экскурсии увлекательными не только для взрослых, но и для детей. Все программы я провожу сама. Буду рада познакомить вас с моим городом!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 176 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
167
4
6
3
3
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Анна
Были на экскурсии с Натальей 07 августа. И остались в полном восторге!
Наталья настоящий профессионал своего дела. Так зажигательно преподнесла материал, что было интересно и детям и взрослым. Экскурсия познавательная, живая, интересная, с загадками и вопросами к слушателям. В конце наш ждал приятный презентик. С удовольствием буду рекомендовать Наталью и её экскурсии😍
Были на экскурсии с Натальей 07 августа. И остались в полном восторге!
Были на экскурсии с Натальей 07 августа. И остались в полном восторге!
Были на экскурсии с Натальей 07 августа. И остались в полном восторге!
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Т
Наталья познакомила нас с городом в интересном формате, мы смогли представить, как путешествовали и что видели люди много лет назад. Увлекательно и атмосферно)
Наталья познакомила нас с городом в интересном формате, мы смогли представить, как путешествовали и что видели
Наталья познакомила нас с городом в интересном формате, мы смогли представить, как путешествовали и что видели
Наталья познакомила нас с городом в интересном формате, мы смогли представить, как путешествовали и что видели
Наталья познакомила нас с городом в интересном формате, мы смогли представить, как путешествовали и что видели
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Мария
Большое спасибо Наталье за замечательную и познавательную экскурсию, Зеленоградск удивительный город.
Большое спасибо Наталье за замечательную и познавательную экскурсию, Зеленоградск удивительный город.
Большое спасибо Наталье за замечательную и познавательную экскурсию, Зеленоградск удивительный город.
Большое спасибо Наталье за замечательную и познавательную экскурсию, Зеленоградск удивительный город.
Большое спасибо Наталье за замечательную и познавательную экскурсию, Зеленоградск удивительный город.
Большое спасибо Наталье за замечательную и познавательную экскурсию, Зеленоградск удивительный город.
Большое спасибо Наталье за замечательную и познавательную экскурсию, Зеленоградск удивительный город.
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И
Экскурсия понравилась,рекомендую!
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Любовь
Недавно побывали всей семьей на экскурсии «Зеленоградск: путешествие в прошлое» с экскурсоводом Натальей — и остались в полном восторге!

С первых минут Наталья сумела погрузить нас в атмосферу старого Кранца (прежнее
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название Зеленоградска): её рассказ будто перенёс нас на сто с лишним лет назад. Понравилось, что экскурсия не превратилась в сухую лекцию с бесконечными датами — вместо этого были живые истории, городские легенды и любопытные бытовые детали, из которых и складывается дух места.

Особенно запомнились старинные фотографии, которые Наталья показывала по ходу маршрута: так гораздо нагляднее представляешь, как менялся город. Ещё здорово, что в рассказ органично вплелись и современные арт‑объекты — это помогло увидеть связь времён.

Маршрут продуман отлично: мы успели обойти центр, заглянуть в тихие переулки и скрытые от глаз туристов уголки, при этом не чувствовали усталости — темп был комфортный. Отдельно хочу отметить использование аудиооборудования: благодаря наушникам ничего не пропускалось, даже если ненадолго отставали от группы.

Наталья очень внимательна к гостям: отвечала на все вопросы, подстраивалась под интересы группы, вовлекала в диалог — ощущалось, что ей искренне хочется, чтобы каждый ушёл с экскурсии с чем‑то своим, с личными открытиями.

Экскурсия подойдёт и взрослым, и детям: в ней есть и познавательная часть, и элементы игры, и просто тёплые, человечные истории. Однозначно рекомендуем! Спасибо Наталье за эту прогулку сквозь время — теперь Зеленоградск для нас стал гораздо ближе и роднее. 😊

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Анжелика
Отличная экскурсия! Наталья просто молодец. Сразу вовлекла всех участников в познавателььное путешествие по Зеленоградску. Очень хорошо знает историю своего города и влюбила в это место нас всех. Время экскурсии пролетело незаметно, ответила на все интересующие вопросы. Отправляйтесь на прогулку по старому Кранцу с Натальей!
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