Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска

Вы не только увидите главные достопримечательности Зеленоградска, но и почувствуете себя первооткрывателями города!
Описание экскурсии
Зеленоградск глазами путешественника из прошлого
Вы представите, каким был Кранц (а ныне — Зеленоградск) 120 лет назад: нашим проводником к началу прошлого столетия станет реальный человек — русский путешественник, который побывал в городе в 1899 году и оставил интереснейшие путевые заметки! Пройдя вместе со мной по его стопам, вы увидите ухоженный Курортный проспект, бювет с целебной минеральной водой и дом, хранящий на фасаде немало символов и загадок. А ещё мы поговорим о том, почему горожане почитали королеву Луизу, как аристократы отдыхали на курортах 19 века и почему горожане отмечают день Зеленоградского кота.
Драконы, летучие мыши и городские легенды!
Наш путь по знаковым местам Зеленоградска будет «непростым»: вы побываете на месте железнодорожной катастрофы, встретите городское привидение, найдёте драконов, филинов и летучих мышей на зеленоградских фасадах и проникнете в один из старинных домов. Так, в живом формате вы познакомитесь с историей Зеленоградска и узнаете о старинных прусских традициях.
Кому подойдёт прогулка
Всем путешественникам (взрослым и детям от 10 лет), которые любят знакомиться с городом в живом интерактивном формате.
Организационные детали
- Экскурсия начинается у вокзала Зеленоградска, куда вы можете добраться из Калининграде на электричке, автобусе, такси или собственном транспорте
- По запросу экскурсию можно провести для школьной группы до 35 человек, детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1200 ₽
|Дети до 16 летю
|600 ₽
|Пенсионеры
|900 ₽
Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Наталья настоящий профессионал своего дела. Так зажигательно преподнесла материал, что было интересно и детям и взрослым. Экскурсия познавательная, живая, интересная, с загадками и вопросами к слушателям. В конце наш ждал приятный презентик. С удовольствием буду рекомендовать Наталью и её экскурсии😍
С первых минут Наталья сумела погрузить нас в атмосферу старого Кранца (прежнее