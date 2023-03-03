Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа

Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса»

5
1 отзыв
Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
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Приглашаем вас в путешествие в уникальный национальный парк «Куршская коса», внесенный в список природных объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Здесь вас ждут невероятные ландшафты, чистейших воздух, знакомство с историей рукотворных дюн и, нередко, возможность встретить диких зверей, которые не боятся людей (кабаны и лисы).
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа
Куршская коса из Зеленоградска: Танцующий лес, Королевский бор, Высота Эфа

Что вас ожидает 🤩

  • Куршская коса
  • Королевский бор
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программе

Экологическая тропа «Королевский бор» – царство векового хвойного леса. Своим названием место обязано сложившейся практике ведения охоты в этих девственных местах во времена королей, начиная с XVI века.
По пути нам встретятся: деревянный ксилофон, каждый кусочек дерева издаёт свой неповторимый звук; дупло, внутри которого можно почувствовать себя совой.
Дойдём до берега залива, где со смотровых площадок откроется один из самых красивых видов Национального парка.
Посетите вы и популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать».
Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, пространства, покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Сопровождение гидом по всему маршруту следования
  • Проезд на комфортабельном автобусе
  • Экологические сборы на Куршской косе
Что не входит
  • Обед
Место начала и завершения?
Улица Ленина, 10, Зеленоградск
Когда и сколько длится?
Когда: По понедельникам и вторникам в 10:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • Посадка в автобус начинается за 30 минут и заканчивается за 5 минут до отправления.
  • Обратите внимание, что доплату за экскурсию необходимо произвести в офисе компании: г. Зеленоградск, Курортный проспект 21. Пожалуйста, приходите заранее!
  • Важно: При себе нужно иметь паспорт РФ и питание, экскурсия проходит без перерыва на обед

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
2
1
Л
3 мар 2023
Прекрасная Куршская коса, хороший рассказ гида, удобный автобус, всё понравилось. Хорошо прогулялись к морю по Королевскому бору, на высоте Эфа простор и красота. А ещё видели цапель!

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