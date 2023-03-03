В программе

Экологическая тропа «Королевский бор» – царство векового хвойного леса. Своим названием место обязано сложившейся практике ведения охоты в этих девственных местах во времена королей, начиная с XVI века.

По пути нам встретятся: деревянный ксилофон, каждый кусочек дерева издаёт свой неповторимый звук; дупло, внутри которого можно почувствовать себя совой.

Дойдём до берега залива, где со смотровых площадок откроется один из самых красивых видов Национального парка.

Посетите вы и популярный эко-маршрут «Танцующий лес», который пролегает сквозь хвойной лес с необычно изогнутыми и скрученными стволами, как будто в танце. Трудно представить, что заставляет хвойные деревья в этом месте так «танцевать».

Затем пройдёте эко-маршрут «Высота Эфа». Со смотровых площадок открывается все многообразие ландшафтов косы: море, залив, пространства, покрытые лесом, уютные домики поселка Морское. Самая высокая точка дюны — 62 метра — была названа высотой Эфа в честь дюнного инспектора Франца Эфа, чья деятельность была посвящена изучению и закреплению подвижных песков.