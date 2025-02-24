Наш информативный тур познакомит вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительства первых замков, легендами ушедших эпох, музейными экспозициями.

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Описание экскурсии

Кирха Хайлигенвальде

Кирха Хайлигенвальде была основана в 1364 году. Изначально она была католической, а позже стала лютеранской. В настоящее время это объект культурного наследия регионального значения, который привлекает внимание историков и туристов.

Музей «Трех эпох»

Новый филиал музея «Старь» — музей «Трех эпох» в посёлке Низовье приглашает вас ознакомиться с увлекательными экспозициями на первом этаже. Здесь вы сможете увидеть:

Экспозицию «Аптека»

Выставку «Почта»

Залы, посвящённые Второй мировой и Великой Отечественной войне

Выставку ретро-автомобилей и мототехники

Антикварную мебель и раритетные экспонаты

Замок Вальдау

Упоминание о строительстве крепости «Вальдов» датируется 1258 годом. С XV века замок использовался как резиденция Великого магистра Тевтонского Ордена. Он стал свидетелем пребывания в нём Петра I и событий Великого посольства, а также связан с наполеоновскими войнами и именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.

Город Гвардейск

Гвардейск — это уникальное место, где встречаются две реки: Дейма, которая несёт свои воды в Куршский залив, и Преголя, направляющаяся в Калининградский залив. На берегу Деймы в маленьком домике родился знаменитый художник Ловис Коринт.

Во время пешеходной экскурсии по этому городу вы сможете прогуляться по центральной площади, окружённой хорошо сохранившимися старинными зданиями, где вас поприветствуют человечки из оживших часов!

Замок Тапиау

Главная достопримечательность города — сохранившийся замок Тевтонского ордена «Тапиау». Его история насчитывает более семи веков! В XVI веке здесь жил великий астроном Николай Коперник. Замок также служил временной резиденцией первого герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского.

Сегодня туристы могут насладиться видами хорошо сохранившихся зданий замка и артефактов прежних веков, включая оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов.