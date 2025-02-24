Легенды ушедших эпох: кирхи и замки

Легенды ушедших эпох
Наш информативный тур познакомит вас с историей заселения бывшей Восточной Пруссии рыцарями Тевтонского ордена, строительства первых замков, легендами ушедших эпох, музейными экспозициями.
4.8
10 отзывов
Легенды ушедших эпох: кирхи и замки
Легенды ушедших эпох: кирхи и замки
Легенды ушедших эпох: кирхи и замки
Ближайшие даты:
16
мар23
мар30
мар6
апр13
апр20
апр27
апр
Время начала: 10:30

Описание экскурсии

Кирха Хайлигенвальде

Кирха Хайлигенвальде была основана в 1364 году. Изначально она была католической, а позже стала лютеранской. В настоящее время это объект культурного наследия регионального значения, который привлекает внимание историков и туристов.

Музей «Трех эпох»

Новый филиал музея «Старь» — музей «Трех эпох» в посёлке Низовье приглашает вас ознакомиться с увлекательными экспозициями на первом этаже. Здесь вы сможете увидеть:

  • Экспозицию «Аптека»
  • Выставку «Почта»
  • Залы, посвящённые Второй мировой и Великой Отечественной войне
  • Выставку ретро-автомобилей и мототехники
  • Антикварную мебель и раритетные экспонаты

Замок Вальдау

Упоминание о строительстве крепости «Вальдов» датируется 1258 годом. С XV века замок использовался как резиденция Великого магистра Тевтонского Ордена. Он стал свидетелем пребывания в нём Петра I и событий Великого посольства, а также связан с наполеоновскими войнами и именем немецкого поэта Максимилиана фон Шекендорфа.

Город Гвардейск

Гвардейск — это уникальное место, где встречаются две реки: Дейма, которая несёт свои воды в Куршский залив, и Преголя, направляющаяся в Калининградский залив. На берегу Деймы в маленьком домике родился знаменитый художник Ловис Коринт.

Во время пешеходной экскурсии по этому городу вы сможете прогуляться по центральной площади, окружённой хорошо сохранившимися старинными зданиями, где вас поприветствуют человечки из оживших часов!

Замок Тапиау

Главная достопримечательность города — сохранившийся замок Тевтонского ордена «Тапиау». Его история насчитывает более семи веков! В XVI веке здесь жил великий астроном Николай Коперник. Замок также служил временной резиденцией первого герцога Пруссии Альбрехта Бранденбургского.

Сегодня туристы могут насладиться видами хорошо сохранившихся зданий замка и артефактов прежних веков, включая оригинальные архитектурные элементы, не имеющие аналогов.

По воскресеньям в 10:30.

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 7 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый1800 ₽
Школьный1600 ₽
Детский до 6 лет0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кирха Хайлигенвальде
  • Замок Тапиау
  • Замок Вальдау
  • Город Гвардейск
  • Музей Трёх эпох в п. Низовье
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Входные билеты в музей Трёх Эпох и кирху Хайлигенвальде
Что не входит в цену
  • Питание
  • Посещение Замка Тапиау: 400 руб. /чел.
Место начала и завершения?
Г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 10:30.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется менеджер для подтверждения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
4
3
1
2
1
И
24 фев 2025
В
17 фев 2025
Хороший маршрут у экскурсии. Гид интересно сопровождал поездку своим рассказом, со множеством занимательных фактов. Запомнился музей Старь и уютный центр Гвардейска. Спасибо!
Н
20 янв 2025
Благодарю за познавательную и интересную экскурсию. Мы побывали в местах, где сохранилась историческая атмосфера. Особая признательность нашему гиду! Видно, что человек глубоко погружён в историю своего региона, рассказывал очень интересно. Музей «Старь» поразил, удивительное место.
А
2 янв 2025
Очень понравилась экскурсия! Погружает в историю региона. Хочу отметить большую заботу о туристах со стороны менеджеров турфирмы. Спасибо за организацию и положительные эмоции во время поездки!
Л
30 дек 2024
Экскурсия была получилась познавательной и информативной. Средневековые улицы, старинные здания, кирхи, музыкальные часы, исторические дома, сохранившиеся до наших дней, произвели на меня большое впечатление. Спасибо за замечательный маршрут и организацию всей поездки.
П
23 дек 2024
Прогулялись по центру Гвардейска, понравился городок. Жаль, что у нас было мало времени, хотелось бы увидеть больше. Посетили замок Тапиау, понравилось. Ещё я были в музее «Старь», любопытное местечко. В целом всё понравилсь.
С
16 дек 2024
Гвардейск оставил очень приятное впечатление, как и вся поездка в целом. Экскурсии для нас проводили люди, влюблённые в свой регион, его историю, они рассказывали о ней с большим интересом.
A
9 дек 2024
Хорошая экскурсия. Поразил музей Старь - такой разнообразной экспозиции рзличных исторических вещиц еще нигде не видел. Единственное, в Гвардейске хочется побольше времени: был на экскурсии по замку Тапиау и на самостоятельный осморт города времени не осталось.
А
4 дек 2024
Экскурсия интересная, запоминающаяся. Кирха Хайлигенвальде, возведённая несколько столетий назад, поразила своей красотой. Понравился Гвардейск - город со своими изюминками. Спасибо Универсал-тур, мы прекрасно провели время!
А
2 дек 2024
Отличная экскурсия! Про замки, кирхи. Нам показали Калининградскую область с интересной стороны, её прошлое - Восточную Пруссию. Экскурсовод отработал на 100%, увлекательно рассказывал.

Похожие экскурсии из Зеленоградска

Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
На машине
4.5 часа
27 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Кирхи и заброшенные замки Калининградской области
Погрузитесь в мир средневековья, исследуя руины замков и кирх Калининградской области. Откройте для себя их тайны и истории
Начало: На вокзале в Зеленоградске
18 мар в 09:00
19 мар в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Рыцарский замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
На машине
3.5 часа
-
20%
20 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: Зеленоградск, Окружная 15 (вход магазина «Spar»). ...
18 мар в 14:00
19 мар в 14:00
7920 ₽9900 ₽ за всё до 3 чел.
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
На машине
4.5 часа
-
5%
64 отзыва
Индивидуальная
Средневековые замки Зеленоградска
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
18 мар в 10:30
19 мар в 10:30
от 9025 ₽9500 ₽ за человека