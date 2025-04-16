Куршская коса - одно из уникальных и самых удивительных мест в области! Песчаные дюны, самое слабосоленое море, пресноводный залив, красивейший смешанный лес, редкие животные и птицы - это малая часть
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00
Описание экскурсии
Зеленоградск: Европейское Рождество и волшебство зимы
Зеленоградск — это город, где царит настоящая атмосфера Европейского Рождества, наполненная огнями, музыкой и восхитительными ароматами! Здесь каждый уголок дышит праздником, и вы обязательно почувствуете это волшебство.
Город котов
Зеленоградск также известен как город котов. Эти пушистые создания встречают вас на каждом шагу, добавляя особый шарм этому месту. Мы обязательно познакомимся с ними и насладимся их обществом!
Прогулка по курортной улице
Во время нашей прогулки по главной курортной улице мы сможем:
- Погрузиться в новогоднее настроение, наслаждаясь атмосферой праздника;
- Познакомиться с историей города, его культурой и традициями;
- Восхититься красотой зимнего моря, которое завораживает своей силой и спокойствием.
Приключения на Куршской косе
На Куршской косе нас ждут незабываемые приключения. Мы посетим:
- Красивый пирс с потрясающим видом на косу с залива;
- Тайны Танцующего леса, где природа сама создала удивительные формы деревьев;
- Высоту Эфа, с которой открывается захватывающий вид на окрестности с высоты 62 метров над уровнем моря.
Зеленоградск — это не просто город, это место, где каждый сможет найти частичку волшебства и насладиться зимними радостями. Приглашаем вас открыть для себя все прелести этого удивительного места!
Можно начать экскурсию ежедневно с выездом не ранее 7.00 и не позднее 13:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Танцующий лес
- Высота Эфа (море, залив, дюны, лес с высоты)
- Курхаус Кранца
- Бювет королевы Луизы
- Виллы Кранца
- Сквер королевы Луизы
- Променад и пр
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер из Калининграда
Что не входит в цену
- Эко-сбор на Куршскую косу - 400 руб. /чел., включая гида
- Трансфер из области (за доп. плату)
- Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Можно начать экскурсию ежедневно с выездом не ранее 7.00 и не позднее 13:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
- Дополнительные траты: эко-сбор на Куршскую косу 400 рублей с человека (включая гида). Обед оплачивается отдельно и состоится при желании в удобном для вас формате: стрит-фуд или в ресторане
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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