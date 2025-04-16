Куршская коса - одно из уникальных и самых удивительных мест в области! Песчаные дюны, самое слабосоленое море, пресноводный залив, красивейший смешанный лес, редкие животные и птицы - это малая часть

того, что здесь можно увидеть! А если добавить рассказы об истории косы и вместе с ними погрузиться в сказку, то поездка будет незабываемой! А Зеленоградск поможет погрузиться в атмосферу европейского курорта начала 20 века, что точно не оставит Вас равнодушными! Ну и, конечно, зеленоградские котики помогут создать очень милое настроение!

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Описание экскурсии

Зеленоградск: Европейское Рождество и волшебство зимы

Зеленоградск — это город, где царит настоящая атмосфера Европейского Рождества, наполненная огнями, музыкой и восхитительными ароматами! Здесь каждый уголок дышит праздником, и вы обязательно почувствуете это волшебство.

Город котов

Зеленоградск также известен как город котов. Эти пушистые создания встречают вас на каждом шагу, добавляя особый шарм этому месту. Мы обязательно познакомимся с ними и насладимся их обществом!

Прогулка по курортной улице

Во время нашей прогулки по главной курортной улице мы сможем:

Погрузиться в новогоднее настроение, наслаждаясь атмосферой праздника;

Познакомиться с историей города, его культурой и традициями;

Восхититься красотой зимнего моря, которое завораживает своей силой и спокойствием.

Приключения на Куршской косе

На Куршской косе нас ждут незабываемые приключения. Мы посетим:

Красивый пирс с потрясающим видом на косу с залива;

Тайны Танцующего леса, где природа сама создала удивительные формы деревьев;

Высоту Эфа, с которой открывается захватывающий вид на окрестности с высоты 62 метров над уровнем моря.

Зеленоградск — это не просто город, это место, где каждый сможет найти частичку волшебства и насладиться зимними радостями. Приглашаем вас открыть для себя все прелести этого удивительного места!