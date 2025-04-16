Куршская коса и Зеленоградск. Просто и со вкусом

Куршская коса и Зеленоградск
Куршская коса - одно из уникальных и самых удивительных мест в области! Песчаные дюны, самое слабосоленое море, пресноводный залив, красивейший смешанный лес, редкие животные и птицы - это малая часть
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того, что здесь можно увидеть! А если добавить рассказы об истории косы и вместе с ними погрузиться в сказку, то поездка будет незабываемой! А Зеленоградск поможет погрузиться в атмосферу европейского курорта начала 20 века, что точно не оставит Вас равнодушными! Ну и, конечно, зеленоградские котики помогут создать очень милое настроение!

Куршская коса и Зеленоградск. Просто и со вкусом
Куршская коса и Зеленоградск. Просто и со вкусом
Куршская коса и Зеленоградск. Просто и со вкусом
Ближайшие даты:
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Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Описание экскурсии

Зеленоградск: Европейское Рождество и волшебство зимы

Зеленоградск — это город, где царит настоящая атмосфера Европейского Рождества, наполненная огнями, музыкой и восхитительными ароматами! Здесь каждый уголок дышит праздником, и вы обязательно почувствуете это волшебство.

Город котов

Зеленоградск также известен как город котов. Эти пушистые создания встречают вас на каждом шагу, добавляя особый шарм этому месту. Мы обязательно познакомимся с ними и насладимся их обществом!

Прогулка по курортной улице

Во время нашей прогулки по главной курортной улице мы сможем:

  • Погрузиться в новогоднее настроение, наслаждаясь атмосферой праздника;
  • Познакомиться с историей города, его культурой и традициями;
  • Восхититься красотой зимнего моря, которое завораживает своей силой и спокойствием.

Приключения на Куршской косе

На Куршской косе нас ждут незабываемые приключения. Мы посетим:

  • Красивый пирс с потрясающим видом на косу с залива;
  • Тайны Танцующего леса, где природа сама создала удивительные формы деревьев;
  • Высоту Эфа, с которой открывается захватывающий вид на окрестности с высоты 62 метров над уровнем моря.

Зеленоградск — это не просто город, это место, где каждый сможет найти частичку волшебства и насладиться зимними радостями. Приглашаем вас открыть для себя все прелести этого удивительного места!

Можно начать экскурсию ежедневно с выездом не ранее 7.00 и не позднее 13:00.

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Танцующий лес
  • Высота Эфа (море, залив, дюны, лес с высоты)
  • Курхаус Кранца
  • Бювет королевы Луизы
  • Виллы Кранца
  • Сквер королевы Луизы
  • Променад и пр
Что включено
  • Услуги гида
  • Трансфер из Калининграда
Что не входит в цену
  • Эко-сбор на Куршскую косу - 400 руб. /чел., включая гида
  • Трансфер из области (за доп. плату)
  • Питание
Место начала и завершения?
Ваш отель в Калининграде
Когда и сколько длится?
Когда: Можно начать экскурсию ежедневно с выездом не ранее 7.00 и не позднее 13:00.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Дополнительные траты: эко-сбор на Куршскую косу 400 рублей с человека (включая гида). Обед оплачивается отдельно и состоится при желании в удобном для вас формате: стрит-фуд или в ресторане
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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