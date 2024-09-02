Д Даниил Очень все понравилось!



Суперлайк за суперпунктуальность экскурсовода!

А Амина

С Светлана Отличная экскурсия. Проводил Андрей. Очень комфортные условия, хорошая машина. Провели время в непринуждённой обстановке, с шутками и юмором. Узнали много нового и интересного.

Будем рекомендовать своим знакомым

Е Екатерина Благодаря этой экскурсии мы увидели Жемчужину Калининградской области, попытались разгадать тайну Танцующего леса, отвелюдали изысканные сыры и познакомились с самым настоящим Кошачьим городом. Всё было великолепно! Спасибо нашему экскурсоводу Кириллу!

О Ольга Огромное спасибо Владимиру! Отличная экскурсия, ненавязчивая подача информации. Достаточно времени на свободный осмотр и группа не большая. Очень увлекательно)

Н Наталья Потрясающая экскурсия. Кирилл великолепный экскурсовод, показал нам самые красивые места на Куршской косе и в городе Зеленоградск. Вся экскурсия сопровождалась интересными историческими факторами. Благодарим за экскурсию.

М Марина Сегодня вторая наша экскурсия, которую я забронировала в АрчерТур. И сегодня нам очень повезло, что с нами вновь Евгений!! Ура!! Это прекрасный мужчина и прекрасный профессионал своего дела!! Всем от души рекомендую поехать с ним на экскурсию!!! Наши друзья не поехали сегодня и очень пожалели. Не повторяйте их ошибок!

Евгений, спасибо большое за ваш труд!! Надеюсь на новые встречи!!

Т Татьяна

К Ксения Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось. Гид Игорь рассказал много интересных фактов и не нагружал лишней информацией. Забронировали на обед столики в кафе Маяк. Очень вкусное место.

В Виктория Всё было здорово, комфортно ехать и понятно рассказывали.

Е Елена читать дальше Природа, море, воздух - просто восторг. Только обед не понравился, возможно это нам не повезло, заказали салаты - это явно не конек заведения. Да и ждали долго, при том, что утром заказали и приехали к определенному времени. Пешая прогулка в Зеленоградске исправила впечатление от обеда, в целом + Очень понравилась экскурсия, гид Игорь хорошо рассказывает, увлекает интересными фактами про город и людей. В погожие дни имеет смысл выезжать пораньше в 7.30-8 - так как на косу продолжительная пробка.

А Александр Интеллигентный гид рассказал много интересного, без лишних подробностей, да и просто было приятно поговорить с человеком. Сама экскурсия увлекательная, хотя прям захватывающей ее вряд-ли можно назвать, спокойная поездка-прогулка по приятным местам, что ещё нужно. Посещено много локаций, на мой взгляд даже слишком, можно было бы после Шаакена сразу домой. Ещё раз спасибо, однозначно рекомендую!

З Зайцева Очень понравилась экскурсия. Особая благодарность гиду Кириллу: интересно рассказывает, интерактив, давал рекомендации по проведению отдыха в городе. Комфортный автомобиль, аккуратная езда.

A Anya.mad Получили много ярких и незабываемых впечатлений от поездки.