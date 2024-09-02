Давайте погрузимся в эпоху Средневековья! Всего за день мы с вами прогуляемся по Куршской косе и полюбуемся окрестностями с высоты Эфа, посетим замок Шаакен с сыроварней «Шаакендорф» и комплекс «Нессельбек» с крафтовой пивоварней.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсииЧто вас ожидает Погружение в эпоху Средневековья в настоящем орденском замке Шаакен Замок основан на месте прусской крепости (Зоке, а позднее Шокин) около 1270 года. На сегодняшний день этот замок один из немногих сохранившихся памятников прошлого, который заново переживает свое рождение. Вы увидите Музей инквизиции и экспозицию осадных орудий. По желанию сделаете фотосессию в рыцарских доспехах и средневековых платьях, постреляете из лука и арбалета. Посещение семейной крафтовой сыроварни «Шаакендорф» Здесь вы погрузитесь в мир вкусов и ароматов настоящих полутвёрдых, твёрдых и выдержанных сортов, в мир шоколада и марципана. Каждый день сыроделы превращают настоящее деревенское молоко в поэзию сырного вкуса по усовершенствованным европейским рецептам, доведенным практически до идеала руками местных сыроделов. Красоты Куршской косы Вы увидите по дороге Королевский бор, где растут уникальные гигантские туи, исследуете самую узкую часть косы в поселке Лесном, совершите променад и, возможно, найдете янтарные камушки. Не оставит равнодушным вас хвойный лес и озеро Чайка. А самая высокая точка заповедника – высота Эфа позволит вам насладиться панорамными видами на Куршский залив, белоснежные дюны и поселок Морское. В поселке Рыбачий сможете полюбоваться прекрасными пейзажами и рыбацкими домиками, а также приобрести авторские янтарные сувениры и работы местного мастера. Конечно же, увидите знаменитый Танцующий лес и узнаете любопытные версии о его происхождении. Если маршрут Эфа перегружен, то вы с гидом побываете на озере Лебедь, со смотровой площадки которого увидите панораму Куршской косы, песчаные барханы и маяк в соседней литовской Ниде, а также погуляете по белоснежным песчаным пляжам. Прогулка по Зеленоградску В курортном Зеленоградске пройдемся на главной пешеходной исторической улице, отыщем местных усатых-полосатых и увидим много любопытных арт-объектов. В свободное время вы сможете посетить музеи, прогуляться по променаду, прокатиться на колесе обозрения. Обзор замка Нессельбек На обратной дороге посетите современный замковый комплекс в средневековом стиле «Нессельбек» с крафтовой пивоварней и аутентичными рыцарскими интерьерами. Организационные детали:
- Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности до 9 человек;
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды;
- Дополнительно оплачивается билет в национальный парк.
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры; Экскурсия заканчивается в Калининграде, туристы в Зеленоградск убывают самостоятельно. Приглашаю вас на мои другие экскурсии по другим знаковым направлениям Калининградской области: в мини-группе: https://www.sputnik8.com/ru/kaliningrad/activities/44149-yantarnoe-koltso-pribrezhnyh-gorodov-baltiysk-svetlogorsk-yantarnyy#?event_date=2023-07 08&option_id=44149&event_id=43986753&ticket_id_78048=1 индивидуально: https://www.sputnik8.com/ru/kaliningrad/activities/29336-kurshskaya-kosa-kaliningrad-i-oblast-ot-rassveta-do-zakata#?event_date=2023-07-07&option_id=29336&event_id=39228689&ticket_id_44202=1
ежедневно 8:30
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Королевский бор
- Поселок Лесной
- Поселок Рыбачий
- Танцующий лес
- Высота Эфа или озеро Лебедь
- Зеленоградск
- Замок Нессельбек
- Замок Шаакен
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт
Что не входит в цену
- Билет при въезде на косу (400 руб. /чел.)
- Билет в замок (400 руб. /взрослый, 270 руб. /дети старше 7 лет)
- Обед
- Дегустация 350 р / чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид уточнит накануне с 20-00 до 21-00
Завершение: Калининград, центр города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно 8:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Организационные детали:
- Экскурсия проходит на автобусе повышенной комфортности от 8 до 18 человек
- Экскурсию проведёт один из гидов-экскурсоводов нашей команды
- Гид позвонит вам накануне вечером с 20:00 до 21:00 часа
- Дополнительно оплачивается билет в национальный парк
- Отдельно по желанию оплачиваются обед и сувениры
- На Высоте Эфа и в Зеленоградске у вас будет свободное время для самостоятельных прогулок
- Экскурсия заканчивается в Калининграде, туристы в Зеленоградск убывают
- Самостоятельно
- Приглашаю вас на мои другие экскурсии по другим знаковым направлениям Калининградской области:
- В мини-группе: https://www sputnik8. com/ru/kaliningrad/activities/44149-yantarnoe-koltso-pribrezhnyh-gorodov-baltiysk-svetlogorsk-yantarnyy#?event-date=2023-07-08&option-id=44149&event-id=43986753&ticket-id-78048=1
- Индивидуально: https://www sputnik8. com/ru/kaliningrad/activities/29336-kurshskaya-kosa-kaliningrad-i-oblast-ot-rassveta-do-zakata#?event-date=2023-07-07&option-id=29336&event-id=39228689&ticket-id-44202=1
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 39 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Даниил
2 сен 2024
Очень все понравилось!
Суперлайк за суперпунктуальность экскурсовода!
Суперлайк за суперпунктуальность экскурсовода!
А
Амина
12 июн 2024
С
Светлана
26 мая 2024
Отличная экскурсия. Проводил Андрей. Очень комфортные условия, хорошая машина. Провели время в непринуждённой обстановке, с шутками и юмором. Узнали много нового и интересного.
Будем рекомендовать своим знакомым
Будем рекомендовать своим знакомым
Е
Екатерина
13 мая 2024
Благодаря этой экскурсии мы увидели Жемчужину Калининградской области, попытались разгадать тайну Танцующего леса, отвелюдали изысканные сыры и познакомились с самым настоящим Кошачьим городом. Всё было великолепно! Спасибо нашему экскурсоводу Кириллу!
О
Ольга
7 мая 2024
Огромное спасибо Владимиру! Отличная экскурсия, ненавязчивая подача информации. Достаточно времени на свободный осмотр и группа не большая. Очень увлекательно)
Н
Наталья
27 апр 2024
Потрясающая экскурсия. Кирилл великолепный экскурсовод, показал нам самые красивые места на Куршской косе и в городе Зеленоградск. Вся экскурсия сопровождалась интересными историческими факторами. Благодарим за экскурсию.
М
Марина
5 апр 2024
Сегодня вторая наша экскурсия, которую я забронировала в АрчерТур. И сегодня нам очень повезло, что с нами вновь Евгений!! Ура!! Это прекрасный мужчина и прекрасный профессионал своего дела!! Всем от души рекомендую поехать с ним на экскурсию!!! Наши друзья не поехали сегодня и очень пожалели. Не повторяйте их ошибок!
Евгений, спасибо большое за ваш труд!! Надеюсь на новые встречи!!
Евгений, спасибо большое за ваш труд!! Надеюсь на новые встречи!!
Т
Татьяна
19 ноя 2023
К
Ксения
23 сен 2023
Спасибо большое за экскурсию, все очень понравилось. Гид Игорь рассказал много интересных фактов и не нагружал лишней информацией. Забронировали на обед столики в кафе Маяк. Очень вкусное место.
В
Виктория
30 авг 2023
Всё было здорово, комфортно ехать и понятно рассказывали.
Е
Елена
19 авг 2023
Очень понравилась экскурсия, гид Игорь хорошо рассказывает, увлекает интересными фактами про город и людей. В погожие дни имеет смысл выезжать пораньше в 7.30-8 - так как на косу продолжительная пробка.
А
Александр
15 авг 2023
Интеллигентный гид рассказал много интересного, без лишних подробностей, да и просто было приятно поговорить с человеком. Сама экскурсия увлекательная, хотя прям захватывающей ее вряд-ли можно назвать, спокойная поездка-прогулка по приятным местам, что ещё нужно. Посещено много локаций, на мой взгляд даже слишком, можно было бы после Шаакена сразу домой. Ещё раз спасибо, однозначно рекомендую!
З
Зайцева
15 авг 2023
Очень понравилась экскурсия. Особая благодарность гиду Кириллу: интересно рассказывает, интерактив, давал рекомендации по проведению отдыха в городе. Комфортный автомобиль, аккуратная езда.
A
Anya.mad
12 авг 2023
Получили много ярких и незабываемых впечатлений от поездки.
Т
Татьяна
10 авг 2023
Входит в следующие категории Зеленоградска
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