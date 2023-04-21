Куршская коса — это уникальный памятник природы, знакомство с которым подарит вам массу впечатлений! Незабываемые ландшафты, красота пейзажей, чудесный воздух создают ощущение полноценного отдыха.
На косе столько троп для путешествий, что у туристов открывается множество возможностей для знакомства с этим уголком природы.
На косе столько троп для путешествий, что у туристов открывается множество возможностей для знакомства с этим уголком природы.
Ближайшие даты:
21
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Что вас ожидает:
- «Танцующий лес»
- Смотровая площадка «Высота Эфа»
- Песчаные дюны
- Куршский залив и Балтийское море
- Город Зеленоградск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
История Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения. С этим местом связаны и исторические персоны: писатель, композитор, художник Э. Т. А. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие, чья жизнь или творчество соприкоснулись с этой удивительной полосой суши между морем и заливом.
Во время экскурсии вы не только совершите восхождение на дюну, с которой увидите косу с высоты птичьего полета, но и побываете на берегу Балтийского моря. Желающие могут попробовать свежайшую рыбу, выловленную из залива или просто отдохнуть в лесном кафе. Вас ждет незабываемая встреча с природой!
В ходе экскурсии мы отправимся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус королевского курорта. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим такие уникальные объекты, как кирха Св. Адальберт, бювет со знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.
Важно:
Мы можем забрать вас на эту экскурсию из Зеленоградска — при необходимости напишите об этом, пожалуйста, в комментариях к заказу.
Ежедневно в 10:40
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Что не входит
- Обед (оплачивается дополнительно)
- Экологический сбор 300 рублей с человека (кроме пенсионеров и детей до 18 лет)
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (напротив вокзала)Завершение: г. Зеленоградск, ул. Ленина 10 (остановка напротив вокзала)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:40Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Танцующий лес открыт для посещения
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 апр 2023
Это была незабываемая поездка! Хочется выразить огромную благодарность всему составу агентства, начиная с организатора Натальи. Безграничная благодарность экипажу, как они себя называют, автобуса-водитель Олег и выдающийся гид Константин, человек, который знает о Косе все, каждый камешек и кустик, каждую песчинку, человек источает знания и энергию. Прекрасные виды на дюны и морской берег просто заглядение. Удивительный и поросший легендами танцующий лес! Плющевый город Зеленоградск, город котов.
О
Олег
12 мар 2023
Хороший маршрут, красивые места, грамотный персонал, экскурсовод вёл программу с интересными дополнениями. Рекомендую!
О
Ольга
17 янв 2023
Потрясающий гид Ирина, все показала, обо всем рассказала. Как бонус - встретили по пути лося и лису! Зимнее море привело в неописуемый восторг! Хочется вернуться летом.
Д
Дегтярев
25 сен 2022
Экскурсии не хватает времени она очень сжатая, везде приходиться бежать, нет времени просто сделать фото, приготовьтесь всегда бежать за хорошим гидом Валентиной!! 30мин не хватает на кушской косе и 60мин не хватает в Зеленоград кем а в остальном все огонь
А
Алёна
21 сен 2022
Все понравилось, хотелось бы больше побыть в Зеленоградске и походить, 30 минут гид расказывал, и 20 мин. походить это очень мало.
Г
Галина
9 сен 2022
Прекрасный экскурсовод, опытный водитель - что ещё надо для комфортной и познавательной экскурсии. Спасибо вам большое, Янтарный Кенигсберг!
Л
Лариса
17 авг 2022
Отличная познавательная экскурсия. Интересно рассказывает гид Константин. Единственное не хватило самостоятельного времени.
S
Shybka
3 авг 2022
Добрый день! Ездили на экскурсию на Куршскую косу с детьми. Нам понравилось: содержательный рассказ экскурсовода по маршруту, доброжелательное отношение организаторов, и, конечно же сами виды, природа. Масса впечатлений и положительных эмоций. Забронировали экскурсию спонтанно, накануне вечером, на сайте. Несмотря на позднее время, подтвердили бронь мест и прислали билеты быстро. Группу и автобус нашли быстро и просто, оплатили и поехали:) Спасибо за прекрасно проведённое время!
Д
Дина
15 мая 2022
Ездила на экскурсию по Куршской косе и Зеленограду 15.05.2022. Хоть и длилась она 6 часов, но было настолько все интересно, что время пролетело незаметно. Поехать стоит.
А
Алексей
29 окт 2021
Очень хорошая и ненавязчивая экскурсия.
В
Варвара
23 авг 2021
Очень красивые места! Чудесная природа, очень рада, что побывала там. У гида Инны очень приятный голос, она рассказывала много интересного.
О
Ольга
11 июля 2021
Экскурсия очень понравилась. Красоты куршской косы, её история впечатлили. Особенное спасибо хочется выразить экскурсоводу Инне, которая преподнесла факты очень интересно, а это немаловажно, чтобы экскурсия оказалась интересной. Проехали по Зеленоградску, о котором так же было рассказано немало.
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