Что вас ожидает:

История Куршской косы — это интересный сюжет, наполненный впечатляющими событиями, в котором есть место песчаной катастрофе и удивительному процессу озеленения. С этим местом связаны и исторические персоны: писатель, композитор, художник Э. Т. А. Гофман, профессор Кёнигсбергского университета Людвикас Реза и многие другие, чья жизнь или творчество соприкоснулись с этой удивительной полосой суши между морем и заливом.

Во время экскурсии вы не только совершите восхождение на дюну, с которой увидите косу с высоты птичьего полета, но и побываете на берегу Балтийского моря. Желающие могут попробовать свежайшую рыбу, выловленную из залива или просто отдохнуть в лесном кафе. Вас ждет незабываемая встреча с природой!

В ходе экскурсии мы отправимся в г. Зеленоградск (бывш. Кранц), который в далеком 1844 году получил статус королевского курорта. Мы прогуляемся по главной пешеходной улице, осмотрим такие уникальные объекты, как кирха Св. Адальберт, бювет со знаменитей минеральной водой и водонапорную башню 1904 года постройки. И, конечно, узнаем почему Зеленоградск называют городом котов.

Важно:

Мы можем забрать вас на эту экскурсию из Зеленоградска — при необходимости напишите об этом, пожалуйста, в комментариях к заказу.