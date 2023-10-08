От янтаря до Балтийского моря
Пора отправляться на изучение Калининградской области! Да, да, за пределами Калининграда тоже есть свои изюминки. У нас будет всего лишь 7 часов на путешествие. Вы увидите все — от янтаря до Балтийского моря.
Ближайшие даты:
1
ноя
ноя
2
ноя
ноя
3
ноя
ноя
4
ноя
ноя
5
ноя
ноя
6
ноя
ноя
7
ноя
ноя
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Приморский карьер
- Янтарное производство
- Дендрариумный парк им. Беккера
- Лучший пляж Калининградской области
- Православный храм, бывшая лютеранская кирха Пальмникена
- Светлогорск
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
Поселок Янтарный — место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы увидите, как обрабатывается наш солнечный камень на янтарном производстве.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца XIX века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен — Светлогорск покорит вас своей романтичной атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.
Ежедневно в 09:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги экскурсовода
- Посещение производства
- Что не входит
- Питание
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 09:30Экскурсия длится около 7 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Набережная в г. Светлогорск находится на реконструкции
- Поэтому большая часть свободного времени будет предоставлена в Янтарном на обед и купание
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
G
Galinа
8 окт 2023
Очень понравилась экскурсия! Светлогорск красивый, тихий город. Отмечу отдельно профессиональную работу гида Надежды, очень интересно рассказывала. Впечатления супер. рекомендую!!
А
Андрей
15 сен 2023
Отличная экскурсия! Было интересно в янтарном побывать на небольшом производстве и на местном пляже. Так же понравился Солнечногорск. Отдельная благодарность нашему гиду Ирине, которая рассказала множество интересных фактов не только по экскурсии, но и по истории края.
Л
Людмила
12 сен 2023
Комфортный автобус, удобное место сбора и количество людей относительно нормальное - нас было 26 человек. Экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала и по пути к достопримечательностям и на обратном в город. Рассказывала спокойно, грамотно. Впечатления самые приятные.
Н
Нелли
3 сен 2023
Очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод Ирина. Как она рассказывает про свой край - сказка! Просто заслушаться можно. Очень тактичная, интеллектуальная и просто приятная женщина! Настолько влюбила в Янтарный, что никуда не хотелось уезжать оттуда. Спасибо большое!
И
Игорь
22 авг 2023
Поездка хорошо организована. Ирина - профессионал своего дела. узнали много нового про Калининградская область. вся поездка прошла на "одном дыхании". в первый раз приобрели туристический тур и не пожалели. Огромное спасибо Ирине за увлекательное и познавательное путешествие!!!!
А
Алексей
2 авг 2023
Экскурсия просто супер. До этого не ездили именно в автобусные туры. Но так понравилось, что взяли ещё две экскурсии: по Калининграду и в Зеленоградск. Они тоже понравились. Везде нужно брать с собой купальные принадлежности - купание дополнительно разнообразит поездку. Экскурсоводы все молодцы, свое дело знают. Рекомендую!
Ф
Фомичева
27 июля 2023
Понравилось море и невероятный пляж. Экскурсовод - душевная женщина Татьяна. В Светлогорске хотели бы подольше погулять вдоль озера, покататься на катамаранах, посетить музей мирового океана. В целом остались довольны.
Е
Елена
15 июля 2023
Ездили в Янтарный, затем в Светлогорск. Гидом у нас была Орлова Ирина. Все понравилось, особенно производство янтаря. Отдельные слова благодарности гиду - все простыми словами, ничего лишнего, вместе с тем объем информации большой. Обязательно вернёмся!)
З
Заорина
9 июля 2023
Интересная экскурсия. Компетентный приятный экскурсовод. Узнали много интересного о Калининградской области. Единственное, что подкачало, это кондиционер в автобусе. Ну даже автобусам в такую жару трудно! Потому на оценку это не повлияло.
И
Инесса
19 июня 2023
Спасибо Ольге за душевную экскурсию. В Янтарном приобрела отличные сувениры,искупалась в море, пляж огромный и чистый. Неспешно прогулялись в Светлогорске. Чудесный красивый город. Экскурсия не утомительная, день пролетел мигом!
М
Марианна
12 июня 2023
Спасибо Ирине Владимировне, нашему гиду, за экскурсию. Экскурсовод с большой буквы. Человек любящий свой край и своё дело. Было интересно слушать. Мы посмотрели город Янтарный и Светлогорск. Не спеша прошли по улочкам и заглянули на море и пляж в обоих городах. Оставалось освободное время на кофе и прогулку. Получила массу удовольствия:0)
Н
Наталья
10 июня 2023
Ездили в Янтарный и Светлогорск- остались в восторге. Прекрасный грамотный и заинтересованный экскурсовод. Хорошо провели время. Рекомендую. Было интересно и взрослым, и детям.
М
Марина
21 мая 2023
Добрый день! Нам очень понравилась поездка в п. Янтарный и гор. Светлогорск. Настоятельно рекомендую посетить эти места с их природным ландшафтом, памятниками истории и архитектуры. Советую посетить!
А
Абукова
11 мая 2023
Все, что было предложено изначально, мы посетили, все четко по времени, экскурсовод вёл очень интересно и весело, ещё он был заботливый и вежливый - это приятно🥰 погода была 🔥спасибо!
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Зеленоградска
Групповые
На автобусе
Необычные
На весь день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Выездные
Похожие туры из Зеленоградска
Групповая
5 часов
В тренде
Куршская Коса и дюна Эфа
г. Зеленоградск, ул. Окружная, д. 11
Завтра
2 ноя
3 ноя
4 ноя
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Янтарный, Светлогорск и Филинская бухта из Зеленоградска
ул. Ленина, 10, Зеленоградск
Завтра
4 ноя
5 ноя
1 мая
16401 476₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
сказочный Светлогорск и замок рыцарей Нессельбек
Индивидуально
2 ноя
3 ноя
4 ноя
5 ноя
8 500₽ за всё до 4 чел.