Что вас ждет

Поселок Янтарный — место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы увидите, как обрабатывается наш солнечный камень на янтарном производстве.

Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца XIX века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.

Раушен — Светлогорск покорит вас своей романтичной атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.