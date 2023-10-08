От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство

От янтаря до Балтийского моря

5
14 отзывов
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Ответы на вопросы
Пора отправляться на изучение Калининградской области! Да, да, за пределами Калининграда тоже есть свои изюминки. У нас будет всего лишь 7 часов на путешествие. Вы увидите все — от янтаря до Балтийского моря.
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство
От янтаря до Балтийского моря: Янтарный и Светлогорск + производство
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Что вас ожидает:

  • Приморский карьер
  • Янтарное производство
  • Дендрариумный парк им. Беккера
  • Лучший пляж Калининградской области
  • Православный храм, бывшая лютеранская кирха Пальмникена
  • Светлогорск
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Описание

Что вас ждет

Поселок Янтарный — место, где спрятаны самые главные сокровища балтийского побережья. Именно здесь расположено крупнейшее в мире предприятие по добыче янтаря. Вы увидите, как обрабатывается наш солнечный камень на янтарном производстве.
Мы прогуляемся по старинному парку, увидим дом промышленника Морица Беккера и его семьи, лютеранскую кирху конца XIX века, а также, без преувеличения, один из лучших пляжей России и Европы, обладающий престижной международной наградой Голубой Флаг.
Раушен — Светлогорск покорит вас своей романтичной атмосферой: частными виллами в стиле модерн, старинными зданиями санаториев и пансионатов, узкими тихими улочками и самыми завораживающими видами крутых песчаных склонов, омываемых шумной балтийской волной. А все любители КВН смогут сделать фотографию рядом с современным театром эстрады, где теперь встречают Маслякова и его команду. Кроме того, город наполнен дендрариумными парками, что превращает его в настоящий ботанический рай.

Ежедневно в 09:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги экскурсовода
  • Посещение производства
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Набережная в г. Светлогорск находится на реконструкции
  • Поэтому большая часть свободного времени будет предоставлена в Янтарном на обед и купание
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
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1
G
8 окт 2023
Очень понравилась экскурсия! Светлогорск красивый, тихий город. Отмечу отдельно профессиональную работу гида Надежды, очень интересно рассказывала. Впечатления супер. рекомендую!!
А
15 сен 2023
Отличная экскурсия! Было интересно в янтарном побывать на небольшом производстве и на местном пляже. Так же понравился Солнечногорск. Отдельная благодарность нашему гиду Ирине, которая рассказала множество интересных фактов не только по экскурсии, но и по истории края.
Л
12 сен 2023
Комфортный автобус, удобное место сбора и количество людей относительно нормальное - нас было 26 человек. Экскурсовод Ирина очень интересно рассказывала и по пути к достопримечательностям и на обратном в город. Рассказывала спокойно, грамотно. Впечатления самые приятные.
Н
3 сен 2023
Очень понравилась и экскурсия, и экскурсовод Ирина. Как она рассказывает про свой край - сказка! Просто заслушаться можно. Очень тактичная, интеллектуальная и просто приятная женщина! Настолько влюбила в Янтарный, что никуда не хотелось уезжать оттуда. Спасибо большое!
И
22 авг 2023
Поездка хорошо организована. Ирина - профессионал своего дела. узнали много нового про Калининградская область. вся поездка прошла на "одном дыхании". в первый раз приобрели туристический тур и не пожалели. Огромное спасибо Ирине за увлекательное и познавательное путешествие!!!!
А
2 авг 2023
Экскурсия просто супер. До этого не ездили именно в автобусные туры. Но так понравилось, что взяли ещё две экскурсии: по Калининграду и в Зеленоградск. Они тоже понравились. Везде нужно брать с собой купальные принадлежности - купание дополнительно разнообразит поездку. Экскурсоводы все молодцы, свое дело знают. Рекомендую!
Ф
27 июля 2023
Понравилось море и невероятный пляж. Экскурсовод - душевная женщина Татьяна. В Светлогорске хотели бы подольше погулять вдоль озера, покататься на катамаранах, посетить музей мирового океана. В целом остались довольны.
Е
15 июля 2023
Ездили в Янтарный, затем в Светлогорск. Гидом у нас была Орлова Ирина. Все понравилось, особенно производство янтаря. Отдельные слова благодарности гиду - все простыми словами, ничего лишнего, вместе с тем объем информации большой. Обязательно вернёмся!)
З
9 июля 2023
Интересная экскурсия. Компетентный приятный экскурсовод. Узнали много интересного о Калининградской области. Единственное, что подкачало, это кондиционер в автобусе. Ну даже автобусам в такую жару трудно! Потому на оценку это не повлияло.
И
19 июня 2023
Спасибо Ольге за душевную экскурсию. В Янтарном приобрела отличные сувениры,искупалась в море, пляж огромный и чистый. Неспешно прогулялись в Светлогорске. Чудесный красивый город. Экскурсия не утомительная, день пролетел мигом!
М
12 июня 2023
Спасибо Ирине Владимировне, нашему гиду, за экскурсию. Экскурсовод с большой буквы. Человек любящий свой край и своё дело. Было интересно слушать. Мы посмотрели город Янтарный и Светлогорск. Не спеша прошли по улочкам и заглянули на море и пляж в обоих городах. Оставалось освободное время на кофе и прогулку. Получила массу удовольствия:0)
Н
10 июня 2023
Ездили в Янтарный и Светлогорск- остались в восторге. Прекрасный грамотный и заинтересованный экскурсовод. Хорошо провели время. Рекомендую. Было интересно и взрослым, и детям.
М
21 мая 2023
Добрый день! Нам очень понравилась поездка в п. Янтарный и гор. Светлогорск. Настоятельно рекомендую посетить эти места с их природным ландшафтом, памятниками истории и архитектуры. Советую посетить!
А
11 мая 2023
Все, что было предложено изначально, мы посетили, все четко по времени, экскурсовод вёл очень интересно и весело, ещё он был заботливый и вежливый - это приятно🥰 погода была 🔥спасибо!

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Групповые
На автобусе
Необычные
На весь день
Балтийск, Янтарный, Светлогорск
Выездные

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