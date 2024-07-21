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Балтийск Янтарный Светлогорск с посещением производства

Экскурсия на машине по замкам Тевтонского ордена в Калининграде для мини-группы
Балтийск Светлагорск, Янтарный
4.7
12 отзывов
Балтийск Янтарный Светлогорск с посещением производства
Балтийск Янтарный Светлогорск с посещением производства
Балтийск Янтарный Светлогорск с посещением производства
Ближайшие даты:
29
июн30
июн1
июл2
июл3
июл4
июл5
июл
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Путешествие в исчезнувшую страну

Это уникальное и эмоциональное путешествие по земле, которая когда-то существовала на мировой карте, но оставила нам богатое наследие. Мы сможем насладиться культурой, архитектурой и теми традициями, которые сформировали современную Европу.

Наследие и культура

В ходе нашего путешествия вы сможете по-новому взглянуть на историю и ощутить себя частью прошлого, прогуливаясь по улочкам городов, которые сохранили дух старой Европы. Это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к наследию, которое вдохновляет и обогащает.

Тематика маршрута

Наш маршрут отличается разнообразием тем и предлагает:

  • Познавательные экскурсии по историческим местам;
  • Фотогеничные локации для запечатления ярких моментов;
  • Возможность узнать больше о культуре и традициях региона.

Заключение

Это путешествие станет для вас не только возможностью увидеть красивые места, но и шансом ощутить связь с историей. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новую грань Европы!

ежедневно

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Архитектура города Балтийска
  • Старинная улица Кёнигсберг штрассе
  • Вилла Макса Кресла
  • Отель Пренгель
  • Универмаг Н. Штернфельда
  • Бювет и вилла королевы Луизы
  • Променад у моря и кошачий городок
  • Архитектурный памятник «Водонапорная башня»
  • Променад Кайзерлинг
  • Бывший пансионат «Вид на море»
  • Католическую капеллу «Мария - звезда моря»
  • Центральный парк «Лиственничный»
  • Солнечные часы
  • Памятный знак Томасу Манну
  • Скульптуру «Царевна-лягушка»
  • Дом Сказочника
  • Макет средневекового Кёнигсберга
  • Вилла Ильзе
  • Вилла Лесной замок
  • Вилла Хильдегард
  • Торговый дом Хубертус
  • Вилла Пасекель
  • Филинская бухту
  • Производство янтарных изделий
  • Парк Беккера
  • Пляж со статусом Голубого флага
  • Евангелистская кирха 19 века
Что включено
  • Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
  • Посещение музеев, кафе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск стоянка магазина Спар Окружная 15
Завершение: Зеленоградск Окружная 15 Спар
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
21 июл 2024
20.07.24 взяли экскурсию по замкам Тевтонского ордена, с гидом Владимиром. Ожидалось, что будет очень интересная экскурсия на целый день. По факту вместо экскурсовода получили просто водителя, который не владел глубоко
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материалом, путал исторические факты и, в буквальном смысле, без разговорных навыков. Сказать что мы расстроились - ничего не сказать. Почему получается, что на данном сайте оказалось возможным оказывать услуги людям, не имеющим к экскурсионному обслуживанию никакого отношения - большой вопрос. Хотим предупредить тех, кто выбирает подобного рода экскурсии. Обязательно просите аккредитацию. Предварительно пообщайтесь по телефону с гидом, чтобы понять уровень владения речью. В противном случае окажетесь в подобной ситуации. В ответ на наше обращение администратор даже не извинился.

К
19 июн 2024
Очень жаль, что в текущее время замки находятся в плачевном состоянии, хочется надеяться, что в следующую поездку в Калининград это изменится.
Выражаю благодарность нашему гиду Сергею, у нас не получилось посетить
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последний замок (находится на реставрации), но вместо него ему удалось договориться на посещение конного завода "Георгенбург" между расписанием, чтобы не ждать 1.5 часа.
Так же хочется отметить комфортный транспорт и спокойную манеру езды, а так же интересное описание мест, которые мы проезжали.

Н
24 апр 2024
Е
2 сен 2023
Гид Алексей очень классный, съездили с ним на две экскурсии, посмотрели очень много всего. Рекомендую. Цена с учётом качества невысокая. Второй день аж 10 часов Алексей нас катал и рассказывал о крае. Очень понравилось. Очень эрудированный гид. Видели лис. Природа шик.
Ю
15 июл 2023
Н
24 июн 2023
23 июня 23г состоялась замечательная поездка по замкам Калининграда с гидом Татьяной. Впечатления самые хорошие. Татьяна пунктуальная, вежливая, приятная в общении. Советую.
Н
4 мая 2023
Большое спасибо Олесе, Всё было замечательно - Тапиау, Черняховск.
И
26 апр 2023
Очень хороший гид, прекрасно организованная экскурсия, остались очень довольны, рекомендуем опытным туристам
A
8 апр 2023
Гиду Алексею огромное спасибо! Человек работает с душой, рассказывает интересно, делится полезной информацией. Был насыщенный, незабываемый день, полный впечатлений! Рекомендую.
М
6 июл 2022
На экскурсии посещали три замка. В замке Вальдау, который находится в собственности одной семьи, участвовали в иммерсивной экскурсии с аудиогидом. Бойкий мальчик, хозяйский сын, надел на нас средневековые шерстяные плащи,
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выдал наушники с аудиогидом и … ключи от замка. И дальше мы самостоятельно осматривали замок, от подвала, где хранилось вино, до парадных залов, где проводились торжественные приемы. При этом нас сопровождал аудиоряд, который можно сравнить со спектаклем. Это позволило проникнуться атмосферой давних времён, познакомиться с историей и легендами этого замка. Правда это не входит в стоимость экскурсии, доп плата 350 руб. с человека.
Второй замок на нашем пути был Инстербург. Он сохранился значительно хуже. Цитадель представляет собой руины. Сохранилось два здания подсобных помещений и часть подвала цитадели. Но благодаря рассказу местного волонтёра, которая проводила нам экскурсию, удалось воссоздать в своем воображении то, каким был замок в прошлом. Очень жаль, что разрушение замка, превращение в руины, произошло в совсем недавние годы (1960-80), из за безразличия наших современников. Но вдвойне приятно, что есть неравнодушные люди: местные жители, историки, реконструкторы, кто на волонтёрских началах пытается сохранить замок, привлечь внимание к его прошлому и современности. Сейчас замок принадлежит РПЦ, но волонтерский общественный фонд тоже работает здесь. Поэтому экскурсия не бесплатная, за донейшн. Рекомендуемая сумма 150 руб с человека.
Третий замок Георгсбург находится также неподалеку, в районе современного города Черняховска. Его мы осматривали самостоятельно без экскурсионного сопровождения. Он представляет собой плохо сохранившуюся заброшку. Некоторые факты о нем можно найти на информационном щите.

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