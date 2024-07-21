Балтийск Светлагорск, Янтарный
Описание экскурсии
Путешествие в исчезнувшую страну
Это уникальное и эмоциональное путешествие по земле, которая когда-то существовала на мировой карте, но оставила нам богатое наследие. Мы сможем насладиться культурой, архитектурой и теми традициями, которые сформировали современную Европу.
Наследие и культура
В ходе нашего путешествия вы сможете по-новому взглянуть на историю и ощутить себя частью прошлого, прогуливаясь по улочкам городов, которые сохранили дух старой Европы. Это не просто экскурсия, а возможность прикоснуться к наследию, которое вдохновляет и обогащает.
Тематика маршрута
Наш маршрут отличается разнообразием тем и предлагает:
- Познавательные экскурсии по историческим местам;
- Фотогеничные локации для запечатления ярких моментов;
- Возможность узнать больше о культуре и традициях региона.
Заключение
Это путешествие станет для вас не только возможностью увидеть красивые места, но и шансом ощутить связь с историей. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя новую грань Европы!
ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Архитектура города Балтийска
- Старинная улица Кёнигсберг штрассе
- Вилла Макса Кресла
- Отель Пренгель
- Универмаг Н. Штернфельда
- Бювет и вилла королевы Луизы
- Променад у моря и кошачий городок
- Архитектурный памятник «Водонапорная башня»
- Променад Кайзерлинг
- Бывший пансионат «Вид на море»
- Католическую капеллу «Мария - звезда моря»
- Центральный парк «Лиственничный»
- Солнечные часы
- Памятный знак Томасу Манну
- Скульптуру «Царевна-лягушка»
- Дом Сказочника
- Макет средневекового Кёнигсберга
- Вилла Ильзе
- Вилла Лесной замок
- Вилла Хильдегард
- Торговый дом Хубертус
- Вилла Пасекель
- Филинская бухту
- Производство янтарных изделий
- Парк Беккера
- Пляж со статусом Голубого флага
- Евангелистская кирха 19 века
Что включено
- Услуги гида, транспорт.
Что не входит в цену
- Посещение музеев, кафе.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск стоянка магазина Спар Окружная 15
Завершение: Зеленоградск Окружная 15 Спар
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
21 июл 2024
20.07.24 взяли экскурсию по замкам Тевтонского ордена, с гидом Владимиром. Ожидалось, что будет очень интересная экскурсия на целый день. По факту вместо экскурсовода получили просто водителя, который не владел глубоко
К
Климова
19 июн 2024
Очень жаль, что в текущее время замки находятся в плачевном состоянии, хочется надеяться, что в следующую поездку в Калининград это изменится.
Выражаю благодарность нашему гиду Сергею, у нас не получилось посетить
Выражаю благодарность нашему гиду Сергею, у нас не получилось посетить
Н
Надежда
24 апр 2024
Е
Елена
2 сен 2023
Гид Алексей очень классный, съездили с ним на две экскурсии, посмотрели очень много всего. Рекомендую. Цена с учётом качества невысокая. Второй день аж 10 часов Алексей нас катал и рассказывал о крае. Очень понравилось. Очень эрудированный гид. Видели лис. Природа шик.
Ю
Юлия
15 июл 2023
Н
Наталья
24 июн 2023
23 июня 23г состоялась замечательная поездка по замкам Калининграда с гидом Татьяной. Впечатления самые хорошие. Татьяна пунктуальная, вежливая, приятная в общении. Советую.
Н
Наталья
4 мая 2023
Большое спасибо Олесе, Всё было замечательно - Тапиау, Черняховск.
И
Игорь
26 апр 2023
Очень хороший гид, прекрасно организованная экскурсия, остались очень довольны, рекомендуем опытным туристам
A
Aljona-f
8 апр 2023
Гиду Алексею огромное спасибо! Человек работает с душой, рассказывает интересно, делится полезной информацией. Был насыщенный, незабываемый день, полный впечатлений! Рекомендую.
М
Мария
6 июл 2022
На экскурсии посещали три замка. В замке Вальдау, который находится в собственности одной семьи, участвовали в иммерсивной экскурсии с аудиогидом. Бойкий мальчик, хозяйский сын, надел на нас средневековые шерстяные плащи,
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