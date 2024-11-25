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Приглашаю в насыщенное и очень живописное путешествие! За один день вы побываете на пляже с Голубым флагом, понаблюдаете за добычей янтаря и посетите военно-морскую базу Балтийского флота.



Подышите свежим воздухом, рассмотрите очаровательные старинные дома и раскроете Калининградскую область по-новому!