1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
26 июля в 10:30
от 95008 550₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
16551 490₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
В тренде
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30, 09:45 и 10:30, во вторник в 09:45 и 10:30
Завтра в 09:45
9 июля в 09:45
50004 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
В тренде
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
8 июля в 10:15
10 июля в 10:15
16551 490₽ за человека
скидка
15%
Квест
2 часа
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
8 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от 30002 550₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
77506 975₽ за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
94007 990₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
19441 750₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
13221 190₽ за человека
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
13881 250₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Открыть историю Кранца сквозь года и столетия
Начало: У железнодорожной станции Зеленоградск
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800720₽ за человека
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Перенестись в Средние века, полюбоваться архитектурой и погулять по атмосферным городкам
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
23882 150₽ за человека
скидка
10%
Групповая
10 часов
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Групповая экскурсия на северо-восток области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
24222 180₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina4 июля 2024Спасибо большое Леониду за прекрасную экскурсию.
- ЕЕлена4 июля 2024Нам все понравилось. Рассказ гида очень интересный, очень доброжелательное отношение, было очень приятно. Сама экскурсия по времени рассчитана хорошо. Было даже свободное время. Благодарю. Автобус комфортный. Дети до сих пор вспоминают с восторгом орнитологическую станцию. Да и я тоже))
- ВВалентина4 июля 2024Экскурсия очень понравилась. Очень красивые места. Отдельное спасибо за посещение Форта 1. Спасибо большое гидам за интересный рассказ. Всем рекомендую
- ГГузель4 июля 2024Экскурсия понравилась, было интересно и прогуляться, и узнать много нового о городе. Были интересные и необычные истории. Спасибо Наталье за прогулку! Успехов!
- ВВалерий3 июля 2024Гид Ольга очень хорошо всё рассказала, даже детям было интересно её слушать.
- ГГалина3 июля 2024Интересная, насыщенная экскурсия. Спасибо большое Алёне, нашему экскурсоводу
- ЕЕкатерина2 июля 2024Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь, информативно, увлекательно и красиво! Отдельное спасибо за посещение форта, было очень здорово! Ну и коса, конечно, прекрасна! Леониду огромное спасибо! Рекомендую данную экскурсию к посещению!
- ННаталья2 июля 2024Спасибо большое, все очень понравилось!!! Экскурсовод особенно, очень интересно рассказывает!!! Много положительных эмоций и впечатлений получили от экскурсии!!! Вам дальнейших успехов!!!!
- ММария30 июня 2024Экскурсия на косу отправляется из Калининграда. То есть, если вы едете из Зеленоградска парой, то, как писали ранее, вы будете
- ААлена28 июня 2024Очень интересно, познавательно. Экскурсовод Алена - лучшая! Покорила своим багажом знаний, речью, видом) Автобус с кондером. Все организационные моменты продуманы. Рекомендую.
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