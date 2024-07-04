I Irina Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Спасибо большое Леониду за прекрасную экскурсию.

Е Елена Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) Нам все понравилось. Рассказ гида очень интересный, очень доброжелательное отношение, было очень приятно. Сама экскурсия по времени рассчитана хорошо. Было даже свободное время. Благодарю. Автобус комфортный. Дети до сих пор вспоминают с восторгом орнитологическую станцию. Да и я тоже))

В Валентина Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Экскурсия очень понравилась. Очень красивые места. Отдельное спасибо за посещение Форта 1. Спасибо большое гидам за интересный рассказ. Всем рекомендую

Г Гузель Квест-экскурсия «Самый старый дом Кранца» Экскурсия понравилась, было интересно и прогуляться, и узнать много нового о городе. Были интересные и необычные истории. Спасибо Наталье за прогулку! Успехов!

В Валерий Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) Гид Ольга очень хорошо всё рассказала, даже детям было интересно её слушать.

Г Галина Из Зеленоградска в Калининград: самый смак Интересная, насыщенная экскурсия. Спасибо большое Алёне, нашему экскурсоводу

Е Екатерина Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска Экскурсия очень понравилась, несмотря на дождь, информативно, увлекательно и красиво! Отдельное спасибо за посещение форта, было очень здорово! Ну и коса, конечно, прекрасна! Леониду огромное спасибо! Рекомендую данную экскурсию к посещению!

Н Наталья Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска) Спасибо большое, все очень понравилось!!! Экскурсовод особенно, очень интересно рассказывает!!! Много положительных эмоций и впечатлений получили от экскурсии!!! Вам дальнейших успехов!!!!

М Мария Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе читать дальше сидеть на разных местах в автобусе. Заявленное время 6,5 часов это из Калининграда в Калининград, соответственно из Зеленоградска экскурсия будет порядка 3,5 часов. Сама экскурсия хорошая, гид Ольга рассказывает увлекательно и интересно. Куршская коса прекрасна. Ценник на еду на косе завышен конечно. Экскурсия на косу отправляется из Калининграда. То есть, если вы едете из Зеленоградска парой, то, как писали ранее, вы будете