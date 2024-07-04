Со скидкой – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 14 экскурсий в категории «Со скидкой» в Зеленоградске, цены от 720 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Орденские замки: по следам покорителей пруссов
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
48 отзывов
Орденские замки Зеленоградска: путешествие во времена покорения пруссов
Вас ждет незабываемое путешествие по замкам Тевтонского ордена. Откройте для себя мир рыцарей, их истории и тайны, которые хранят старинные стены
Начало: По согласованию с путешественником
Сегодня в 10:30
26 июля в 10:30
от 95008 550 за всё до 6 чел.
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
2 отзыва
Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
Побывать в красивейших точках национального парка на утренней групповой экскурсии
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:30, 09:30 и 10:30
Завтра в 08:30
8 июля в 08:30
16551 490 за человека
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
8 отзывов
Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
Познакомьтесь с Калининградом через его главные достопримечательности, исторические факты и современные реалии. Экскурсия на автобусе с прогулками
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
13221 190 за человека
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
7 часов
11 отзывов
В тренде
Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
Комфортное путешествие по Куршской косе и немецкому форту №1. Увидите уникальные природные и исторические места Калининградской области
Начало: На ул. Окружная, 15
Расписание: в понедельник, среду, четверг и пятницу в 08:30, 09:45 и 10:30, во вторник в 09:45 и 10:30
Завтра в 09:45
9 июля в 09:45
50004 000 за человека
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
18 отзывов
В тренде
Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Познакомиться с символами заповедника на автобусной экскурсии
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:15
8 июля в 10:15
10 июля в 10:15
16551 490 за человека
Квест-экскурсия «Самый старый дом Кранца»
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
2 часа
4 отзыва
Индивидуальный квест по историческим местам Зеленоградска
Погрузитесь в историю Зеленоградска, участвуя в квест-экскурсии. Найдите старейший дом, узнайте о королевском курорте и получите памятный подарок
Начало: У колеса обозрения
8 июля в 10:30
9 июля в 10:30
от 30002 550 за всё до 10 чел.
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
11 отзывов
Замок Шаакен, крафтовая сыроварня и кирха 13 века
Вас ждёт погружение в историю Тевтонского ордена, дегустация сыра и шоколада, а также посещение древней кирхи с легендами и привидениями
Начало: На улице Окружная
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
77506 975 за всё до 2 чел.
Куршская коса - магия дюн, ветра и сосен
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
62 отзыва
Куршская коса: магия дюн, ветра и сосен - незабываемое приключение
Погрузитесь в мир природных чудес и исторических тайн на Куршской косе. Вас ждут незабываемые впечатления
9 июля в 10:00
10 июля в 10:00
94007 990 за всё до 4 чел.
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
6.5 часов
6 отзывов
Светлогорск, Янтарный и производство янтаря: экскурсия из Зеленоградска
Услышать о добыче камня, сделать отличные снимки побережья и понять очарование двух городков
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
8 июля в 10:30
19441 750 за человека
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
🚤 На катере
скидка
10%
Групповая
5 часов
Калининград + речная прогулка на катере для желающих (из Зеленоградска)
Взглянуть на город с двух ракурсов, узнать больше о Кёнигсберге и получить полезные советы
Начало: На ул. Ленина
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
8 июля в 08:00
13221 190 за человека
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
5 часов
Автобусная экскурсия «Форты и бастионы Кёнигсберга» (из Зеленоградска)
Увидеть оборонительные сооружения 19 века, посетить форт Денхофф и раскрыть военную историю города
Начало: На улице Ленина
Расписание: в понедельник и субботу в 08:00
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
13881 250 за человека
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Услышать истории Кранца! Аудиоэкскурсия по Зеленоградску
Открыть историю Кранца сквозь года и столетия
Начало: У железнодорожной станции Зеленоградск
Расписание: ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
800720 за человека
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
Замки и кирхи восточной Пруссии на групповой экскурсии из Зеленоградска
Перенестись в Средние века, полюбоваться архитектурой и погулять по атмосферным городкам
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в понедельник, среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
8 июля в 08:00
23882 150 за человека
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
Советск и Неман с дегустацией сыров из Зеленоградска
Групповая экскурсия на северо-восток области: старинные улочки, руины замка и знаменитый «Тильзитер»
Начало: На ул. Ленина
Расписание: в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
14 июля в 08:00
24222 180 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Со скидкой»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Зеленоградске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
  1. Орденские замки: по следам покорителей пруссов
  2. Утренняя Куршская коса из Зеленоградска на автобусе
  3. Из Зеленоградска в Калининград: самый смак
  4. Куршская коса + немецкий форт: в мини-группе из Зеленоградска
  5. Куршская коса, орнитологическая станция и танцующий лес (из Зеленоградска)
Какие места ещё посмотреть в Зеленоградске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Куршская Коса
  2. Самое главное
  3. Балтийское море
  4. Танцующий лес
  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июле 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Со скидкой" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 720 до 8 550 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 170 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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