Н Нина Атмосферный Кранц Все прошло отлично

Ю Юлия Зеленоградск: путешествие в прошлое Экскурсия с Натальей по Зеленоградску очень понравилась! Было всё познавательно и интересно!

Д Данил Зеленоградск: путешествие в прошлое Прекрасный Наталья с чудесной подготовкой загадок, реквизитов и отличным знанием города

С Сергей Зеленоградск: путешествие в прошлое Замечательная экскурсия с прекрасной Натальей! Информативно, живо, весело!

Д Дмитрий Атмосферный Кранц Хотим поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию. Экскурсия прошла в лёгкой атмосфере, было познавательно и интересно. Видно что Марина профессионал своего дела. Много нового и интересного узнали про чудесный город Зеленоградск (Кранц). Спасибо.

A Aleksandra Атмосферный Кранц Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске.

К Кирилл Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!

Н Наталья Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!