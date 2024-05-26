Бювет «Королева Луиза» – экскурсии в Зеленоградске

Найдено 3 экскурсии в категории «Бювет «Королева Луиза»» в Зеленоградске, цены от 935 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Зеленоградск: путешествие в прошлое
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
82 отзыва
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935 за человека
Атмосферный Кранц
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
28 отзывов
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560 за всё до 4 чел.
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
46 отзывов
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нина
    26 мая 2024
    Атмосферный Кранц
    Все прошло отлично
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Экскурсия с Натальей по Зеленоградску очень понравилась! Было всё познавательно и интересно!
  • Д
    Данил
    15 мая 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Прекрасный Наталья с чудесной подготовкой загадок, реквизитов и отличным знанием города
  • С
    Сергей
    10 мая 2024
    Зеленоградск: путешествие в прошлое
    Замечательная экскурсия с прекрасной Натальей! Информативно, живо, весело!
  • Д
    Дмитрий
    5 мая 2024
    Атмосферный Кранц
    Хотим поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию. Экскурсия прошла в лёгкой атмосфере, было познавательно и интересно. Видно что Марина профессионал своего дела. Много нового и интересного узнали про чудесный город Зеленоградск (Кранц). Спасибо.
  • A
    Aleksandra
    1 мая 2024
    Атмосферный Кранц
    Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске.
    Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске
  • К
    Кирилл
    17 июля 2023
    Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    11 июля 2023
    Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
  • И
    Ирина
    5 июля 2023
    Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
    Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
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    приятный в общении человек, рассказала много, показала множество старых фотографий для понимания атмосферы прошлого, но ощущения перегруженности не возникло. Очень грамотно выверена экскурсионная нагрузка. В конце уже после нашей встречи Юля дала много полезных рекомендаций как по времяпрепровождению, так и по покупкам. И даже выдала приятный маленький подарочек:) В общем, Юлю рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Бювет «Королева Луиза»»

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  5. Набережная
  6. Водонапорная башня
  7. Кирха Святой Барбары
  8. Кирха Шаакена
  9. Станция Фрингилла
  10. Замок Нессельбек
Сколько стоит экскурсия по Зеленоградску в июне 2024
Сейчас в Зеленоградске в категории "Бювет «Королева Луиза»" можно забронировать 3 экскурсии от 935 до 4 560. Туристы уже оставили гидам 156 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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