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Групповая
1.5 часа
«Тайны Зеленоградска»: историческое путешествие для детей и взрослых
Присоединяйтесь к нам в увлекательное путешествие по Зеленоградску, где история оживает на каждом шагу
Начало: Около магазина Спар напротив железнодорожного вокз...
10 июня в 12:00
11 июня в 18:30
от 935₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Атмосферный Кранц: Индивидуальная экскурсия по историческому Зеленоградску
Познайте душу Зеленоградска в уникальной экскурсии, где история и культура переплетаются с красотой старинных улиц
Начало: В районе ж/д вокзала ул. Ленина, 10
18 июня в 10:00
22 июня в 10:00
4 560₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Дух старого Кранца: большая экскурсия по Зеленоградску
Прогулка по Зеленоградску перенесет вас на сто лет назад: осмотрите старинные виллы, насладитесь морским воздухом и узнайте о быте курортного города
Начало: У ж/д вокзала Зеленоградска
от 4 550₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННина26 мая 2024Все прошло отлично
- ЮЮлия20 мая 2024Экскурсия с Натальей по Зеленоградску очень понравилась! Было всё познавательно и интересно!
- ДДанил15 мая 2024Прекрасный Наталья с чудесной подготовкой загадок, реквизитов и отличным знанием города
- ССергей10 мая 2024Замечательная экскурсия с прекрасной Натальей! Информативно, живо, весело!
- ДДмитрий5 мая 2024Хотим поблагодарить Марину за прекрасную экскурсию. Экскурсия прошла в лёгкой атмосфере, было познавательно и интересно. Видно что Марина профессионал своего дела. Много нового и интересного узнали про чудесный город Зеленоградск (Кранц). Спасибо.
- AAleksandra1 мая 2024Марина, спасибо Вам большое за познавательную экскурсию. Очень понравилась, узнали много новой информации о Зеленоградске.
- ККирилл17 июля 2023Экскурсия очень понравилась. Юлия - прекрасный рассказчик, очень любит свой город, узнали много нового и интересного про Кранц-Зеленоградск. Однозначно рекомендуем!
- ННаталья11 июля 2023Благодарим Юлию за прекрасную прогулку по городу! Было познавательно. Посмотрели на город другими глазами, узнав его историю, а также, чем живет современный Зеленоградск. Оптимально выстроен маршрут экскурсии и подача информации. Было интересно как родителям, так и сыну-подростку. Рекомендуем на все 100%!
- ИИрина5 июля 2023Очень благодарны Юлии за прекрасную экскурсию! Провели время с интересом, очень камерно и уютно. В духе самого Кранца:) Юля очень
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Бювет «Королева Луиза»»
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