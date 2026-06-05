Это путешествие наполнено контрастами: первозданная природа и мощь морских укреплений, песчаные пляжи и история флота, спокойствие Балтики и дух приключений. Вы посетите два удивительных уголка Калининградской области — Янтарный, где добывают 90% мирового янтаря, и Балтийск, самый западный город России, бережно хранящий морские традиции и военную славу.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

Янтарный — столица солнечного камня

Пешеходная экскурсия начнётся в историческом центре Янтарного. Вы увидите лютеранскую церковь 1892 года, изящное здание Шлосс-отеля, площадь с ремесленными мастерскими, а также храм Казанской иконы Божией Матери, поражающий деревянным убранством.

Затем вы прогуляетесь по реликтовому парку им. Беккера к знаменитому пляжу Янтарного — обладателю престижного «Голубого флага» за чистоту и экологичность.

Дополнит программу посещение янтарной мануфактуры, где вы изучите весь процесс обработки камня. Мастера расскажут о своём ремесле, а в фирменной лавке можно будет купить изделия ручной работы — частицу Балтики на память.

Балтийск — стратегический порт с богатым военным прошлым

Знакомство с городом начнётся с внешнего осмотра крепости Пиллау (Шведской крепости) — одного из старейших фортификационных сооружений региона. А на центральной площади вас встретит памятник Петру I, установленный в честь императора, основателя российского флота.

Далее вы рассмотрите действующий маяк, созданный по проекту знаменитого архитектора Карла Фридриха Шинкеля, и Свято-Георгиевский морской собор — величественное здание, некогда служившее кирхой реформатов.

Завершится прогулка на набережной у Елизаветинского форта, откуда открывается вид на морской горизонт и корабли Балтийского флота.

Организационные детали