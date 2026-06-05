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Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Зеленоградска)

Увидеть старинные кирхи, погулять по пляжам, остановиться у действующего маяка и проводить корабли
Это путешествие наполнено контрастами: первозданная природа и мощь морских укреплений, песчаные пляжи и история флота, спокойствие Балтики и дух приключений.

Вы посетите два удивительных уголка Калининградской области — Янтарный, где добывают 90% мирового янтаря, и Балтийск, самый западный город России, бережно хранящий морские традиции и военную славу.
5
2 отзыва
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Зеленоградска)
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Зеленоградска)
Балтийск и Янтарный - тайны Балтики (из Зеленоградска)

Описание экскурсии

Янтарный — столица солнечного камня

Пешеходная экскурсия начнётся в историческом центре Янтарного. Вы увидите лютеранскую церковь 1892 года, изящное здание Шлосс-отеля, площадь с ремесленными мастерскими, а также храм Казанской иконы Божией Матери, поражающий деревянным убранством.

Затем вы прогуляетесь по реликтовому парку им. Беккера к знаменитому пляжу Янтарного — обладателю престижного «Голубого флага» за чистоту и экологичность.

Дополнит программу посещение янтарной мануфактуры, где вы изучите весь процесс обработки камня. Мастера расскажут о своём ремесле, а в фирменной лавке можно будет купить изделия ручной работы — частицу Балтики на память.

Балтийск — стратегический порт с богатым военным прошлым

Знакомство с городом начнётся с внешнего осмотра крепости Пиллау (Шведской крепости) — одного из старейших фортификационных сооружений региона. А на центральной площади вас встретит памятник Петру I, установленный в честь императора, основателя российского флота.

Далее вы рассмотрите действующий маяк, созданный по проекту знаменитого архитектора Карла Фридриха Шинкеля, и Свято-Георгиевский морской собор — величественное здание, некогда служившее кирхой реформатов.

Завершится прогулка на набережной у Елизаветинского форта, откуда открывается вид на морской горизонт и корабли Балтийского флота.

Организационные детали

  • Путешествовать будем на комфортабельном туристическом автобусе с багажным отделением
  • Во время экскурсии предусмотрено свободное время для перекуса, но полноценный обед в программу не входит
  • С вами будет гид из нашей команды

во вторник и четверг в 09:15

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Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1900 ₽
Дети до 18 лет1800 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Окружная
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и четверг в 09:15
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мадина
Мадина — Организатор в Зеленоградске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1437 туристов
Мы — команда профессиональных гидов и организаторов с многолетним опытом, которые знают и любят этот регион. Наша цель — не просто рассказать вам историю, а создать для вас настоящее приключение!
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В каждой экскурсии — эмоции, интересные факты и атмосфера, которая погружает в эпоху Средневековья, времен Кёнигсберга и военных лет. Что делает нас особенными? Проверенные маршруты — мы собрали самые красивые и знаковые места, чтобы каждое путешествие оставалось в памяти. Комфортные условия — наши автобусы оборудованы всем необходимым, а удобные точки посадки по городу делают поездку ещё приятнее. Экскурсии на любой вкус — классические обзорные маршруты, путешествия к замкам, фортам, природным достопримечательностям и уникальные авторские туры.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
А
Гид Роман очень эрудированный человек любящий свой край. Его было приятно слушать, время в дороге пролетело не заметно. Спасибо за интересную экскурсию!
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Анна
Экскурсия, которая зависит от гида. У нас был Роман. И я хочу сказать как же нам повезло! Очень увлекательно рассказывает. Я не любитель слушать про войну, но Роман смог увлечь меня. Понравилось, что дают свободное время на чуть-чуть погулять и фото. И очень жаль, что не входит посещение Балтийской косы(((очень бы хотелось хоть на часик попасть
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